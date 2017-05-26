Россия-Запад: три направления возрождения сотрудничества

После присоединения Крыма к России в 2014 году, западные политики и лидеры неизменно утверждают, что напряженность между Россией и Западом – это неразрешимый конфликт, за которым стоят десятилетия идеологического противоборства и стратегического соперничества. Преобладание в высших эшелонах политической власти риторики новой холодной войны и склонность как западных, так и российских политиков, к эскалации напряженности из соображений политической целесообразности, не позволили достичь существенного прогресса в направлении конструктивного сотрудничества между Россией и Западом.

Поскольку устойчивость власти российского президента Владимира Путина все более прочно связывается с сохранением антизападной идентичности, а западные политики испытывают глубокое недоверие в отношении намерений Москвы, перспективы предстоящего примирение или заметного улучшения двусторонних отношений в течение ближайшего десятилетия представляются маловероятными. Впрочем, хотя события развиваются по этой пессимистической траектории, все равно существует определенный потенциал для конструктивного сотрудничества.

Наиболее эффективным способом улучшения отношений между Россией и Западом является сотрудничество по конкретным проблемам, которое способно постепенно укрепить взаимное доверие. Так, например, потепление отношений во времена Рейгана и Горбачева началось с контроля над вооружениями. Такой подход означал бы молчаливое признание обеими сторонами необходимости взаимодействия и наличия общих проблем, которые могут быть решены только путем двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Чтобы возродить дух сотрудничества, определивший эпоху «нового мышления» и либеральный переходный период 1990-х годов, западные политики должны сосредоточиться на взаимодействии с Россией по трем важнейшим проблемам.

Первым направлением потенциального сотрудничества является борьба с терроризмом. Противодействие общей угрозе исламского экстремизма в значительной степени обусловило потепление отношений между США и Россией в начале 2000-х годов. Однако, проведение Соединенными Штатами политики смены режимов во имя борьбы с терроризмом, а также использование Москвой в своих целях заявлений об угрозах, исходящих от террористических группировок в Чечне, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, сорвали сотрудничество по этой проблеме.

Напряженность международной обстановки, которая привела к сближению в начале 2000-х годов, остается актуальной и для нынешней борьбы с терроризмом в Сирии, Ливии и Афганистане. Для устранения дефицита доверия, который подрывает сотрудничество в борьбе с терроризмом, США и Россия должны взаимодействовать, постепенно усиливая координацию своих действий. Такой подход, например, предполагает проведение совместных военных действий против общих противников, таких как Джабхат аль-Нусра, в тех районах Сирии, которые не контролируются правительственными силами.

Успешная контртеррористическая операция против аль-Нусры могла бы восстановить доверие между американскими и российскими военными, а также продемонстрировать потенциальные возможности взаимодействия вооруженных сил двух стран. Доверие, возникшее на основе военных успехов, позволило бы России и США в конечном итоге реализовывать крупные соглашения с большим чувством взаимного уважения и общей цели. Этот дух сотрудничества помогал бы обеим странам идти на необходимые компромиссы, не ставя при этом под угрозу национальные интересы и создавая основу для долгосрочного мирного урегулирования.

Вторым направлением потенциального сотрудничества, которое могло бы исправить траекторию развития отношений между Россией и Западом в ближайшее десятилетие, является ядерное разоружение. Исторически сложилось так, что переговоры о размерах ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы помогали в свое время ослабить двустороннюю напряженность, поскольку реализация соглашения, которое признается обеими странами, порождает определенное доверие между лидерами. Договоры ОСВ, соглашения между Рейганом и Горбачевым о путях к безъядерному миру, а также новый договор СНВ с администрацией Обамы, способствовали устойчивому улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

В течение ближайшего десятилетия Россия и Соединенные Штаты должны провести двусторонние встречи на высшем уровне, направленные на урегулирование объема и структуры своих ядерных арсеналов, поскольку нынешние напряженные отношения между ними в большой степени обусловлены грубыми проявлениями одностороннего подхода. Выход администрации Буша в 2001 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны нанес серьезный удар по российско-американскому сближению начала 2000-х, а недавняя модернизация российских ядерных сил спровоцировала ответную военную эскалацию в Восточной Европе.

Соглашение о сокращении объема ядерных арсеналов обеих стран и взаимное признание исключительно оборонительного характера существующих средств сдерживания, могли бы ослабить напряженность в отношениях между Россией и Западом. Это также уменьшило бы частоту бессмысленных актов бряцания оружием, подобных развертыванию Россией военной техники, способной нести ядерные заряды, вблизи западных государств, а также расширению присутствия войск НАТО в тех странах, где военная интервенция России крайне маловероятна.

Двустороннее сотрудничество в области ядерного потенциала может быть использовано как плацдарм для плодотворного взаимодействия по ограничению потенциала оружия массового поражения в развивающихся странах. Распространение оружия массового уничтожения – это предмет общей озабоченности как западного, так и российского политического руководства. Например, проведение совместных российско-американских диалогов по ядерной программе Северной Кореи по образцу соглашения 2013 года о ликвидации химических вооружений в Сирии, могло бы способствовать укреплению связей между Россией и Западом.

Третья сфера перспективного сотрудничества между Россией и Западом – это взаимодействие на уровне отдельных проектов и индивидуального обмена. Хотя возможность для россиян получать западное образование не обязательно коррелирует с взвешенным отношением к Западу, образовательные обмены имеют мощное символическое значение и могут способствовать формированию более благоприятной долгосрочной траектории отношений между Россией и Западом. Заключенный бывшим послом США в России Майклом Макфолом в феврале 2012 года Меморандум о взаимопонимании в области образовательного сотрудничества с Москвой должен быть расширен, особенно если напряженность ослабнет в достаточной степени для снятия санкций.

Помимо образовательных обменов, укреплению связей между Россией и Западом может также способствовать развитие платформ обмена невоенными технологиями. Одним из направлений плодотворного сотрудничества, которое косвенно способствовало бы сотрудничеству в ядерной сфере, являются космические исследования. Государственный департамент США также выделяет в качестве потенциальных областей научного сотрудничества возобновляемые источники энергии и медицинские технологии. Такое сотрудничество привело бы к возрождению практики обмена информацией, начатой во времена администрации Никсона в целях укрепления разрядки напряженности.

Итак, несмотря на то, что траектория отношений между Россией и Западом вряд ли значительно улучшится в краткосрочной перспективе из-за совершенно различных концепций мирового порядка, внутренних политических факторов и конкурирующих стратегических интересов, сотрудничество по конкретным проблемам может улучшить перспективы долгосрочного сотрудничества. Поскольку потенциальные выгоды от такого сотрудничества огромны, западные и российские политические лидеры должны принять смелые совместные решения по противодействию общим угрозам в сфере экономики и безопасности.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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