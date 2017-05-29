Профессор Чарльз Купчан: расширение НАТО пора прекратить

Из многих внешнеполитических обещаний, сделанных президентом Трампом в ходе его предвыборной кампании, одним из немногих, на самом деле стоящих выполнения, является улучшение отношений с Россией. Подпитываемая в последнее время скандалом вокруг вмешательства России в американские выборы и разногласиями по урегулированию в Сирии, напряженность между Вашингтоном и Москвой ставит под угрозу американские интересы в Европе, на Ближнем Востоке и других местах.

В то время как Дональд Трамп использовал свою речь в Брюсселе в четверг, чтобы обоснованно покритиковать членов НАТО по вопросу о распределении общего бремени расходов (и подчеркнуто отказался поддержать принцип взаимной военной помощи), в перспективе он должен серьезно заняться налаживанием связей с Кремлем, для чего следует призвать к прекращению расширения НАТО.

Это тот самый случай, когда ортодоксальность во внешней политике, присущая Трампу, была бы вполне оправданной. С момента окончания холодной войны правительства США и Европы пришли к соглашению, что принятие новых европейских демократий в НАТО – это наилучший способ закрепить их в атлантическом сообществе и защитить от потенциально возможного возрождения российского политического авантюризма.

Эта политика уже привела к негативным последствиям. С точки зрения Москвы, североатлантический альянс проигнорировал ее настойчивые возражения и с 1990-х годов расширялся на Восток последовательными волнами, дойдя в конечном итоге до самых границ России. Вполне возможно, что Кремль вернулся бы к своим методам запугивания соседей даже в том случае, если бы граница НАТО не приближалась к России. Однако, Москва воспринимает расширение НАТО как угрозу и возмущена попытками разрушить традиционную сферу влияния России, которые привели к конфронтационному повороту во внешней политике Кремля и возобновлению соперничества с Западом. Действительно, Россия совершила военную оккупацию части территории Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году, что в немалой степени преследовало цель блокировать вступление этих стран в НАТО.

Тот факт, что НАТО открыло свои двери для бывших членов советского блока, вполне объясним. Они десятилетиями подвергались давлению со стороны Москвы, и Запад чувствовал моральное и стратегическое обязательство принять их в сообщество атлантических демократий. Однако, реакция России также вполне понятна. Соединенные Штаты не стали бы сидеть сложа руки, если бы Россия заключила военный союз с Канадой или Мексикой и развернула бы свои войска в этих странах. Для НАТО, продолжение расширения на восток и, в конечном счете, предложение членства в блоке Грузии и Украине, как было обещано на саммите 2008 года, стало рецептом крушения стратегического поезда.

Выход из этого геополитического тупика требует прекращения расширения НАТО. Вместо того, чтобы делать это произвольно, НАТО должно стремиться к формированию естественной стратегической границы. Именно эту возможность обеспечивают Балканы.

Прежде чем закрывать свои двери для новых членов, НАТО должно завершить процесс интеграции всех стран бывшей Югославии, когда они будут соответствовать требованиям для вступления в блок. Хорватия и Словения уже в НАТО, а Черногория вступит в ближайшем будущем. Присоединение в конечном итоге Боснии, Македонии, Косово и Сербии поможет укрепить стабильность на балканском полуострове и будет представлять собой логический конечный пункт. Этот район находится примерно в 1500 километрах от российской границы, что сводит к минимуму страдания, которые расширение НАТО принесло бы Москве.

Даже если НАТО фактически «выбросит ключ» после присоединения оставшейся части Балкан, его двери должны оставаться неизменно открытыми для европейских демократий, которые давно близки Западу, но до сих пор предпочитают оставаться нейтральными, включая Австрию, Финляндию, Ирландию, Швецию и Швейцарию. Эти страны являются фактическими союзниками НАТО, все они стратегически расположены и могли бы привнести значительный военный потенциал в ряды НАТО. Их следует принять в альянс, если и когда народы этих стран сделают такой выбор.

Ограничение территории НАТО связано не только с проявлением стратегической осторожности в отношении России, но и с сохранением сплоченности альянса в плане коллективной обороны. НАТО не должно распространять территориальные гарантии на те страны, которые находятся глубоко в российской периферии, и таким образом их крайне сложно защищать в случае необходимости. Вполне возможно, что Грузия и Украина заслуживают членства в НАТО. Но НАТО не может позволить себе брать нереалистичные обязательства, которые поставили бы под сомнение авторитет альянса.

Действительно, следует признать, что публичное объявление о возможном закрытии дверей в НАТО означало бы переход Грузии, Украины и других государств, расположенных между восточной границей НАТО и Россией, в статус стратегической серой зоны. Но перспектива их членства в НАТО лишь питала бы несбыточные надежды и провоцировала вмешательство России с целью остановить их движение на запад. С другой стороны, ясное заявление о том, что членство в НАТО больше не стоит на повестке дня, привело бы к необходимому рассмотрению альтернативных стратегических вариантов и вполне могло бы побудить Россию отступить. Тем временем, атлантические демократии могли бы продолжать оказывать этим странам помощь в проведении политических, экономических и военных реформ.

Призыв к прекращению расширения НАТО обязательно должен сопровождаться выдвижением определенных условий. Москве пришлось бы предпринять ответные шаги. Среди прочих вариантов таких шагов должна быть готовность России положить конец сепаратистскому конфликту на востоке Украины, меры по урегулированию «замороженных конфликтов» в других частях Европы, а также деэскалация напряженности с НАТО за счет контроля над вооружениями и налаживания контактов между военными.

После окончания холодной войны российские лидеры, как Борис Ельцин, так и Владимир Путин, последовательно возлагали вину за ухудшение отношений между Россией и Западом на расширение НАТО. Почему бы не проверить искренность их заявлений?

Автор, Чарльз Купчан – политолог, бывший директор центра Европы в Совете национальной безопасности США, профессор международных отношений университета Джорджтауна

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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