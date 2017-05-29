Обозреватель Forbes: Лучше всего исходить из того, что антироссийские санкции сохранятся навсегда

Еще в октябре 2015 года группе, состоявшей примерно из 500 инвесторов и руководителей российских компаний, ведущий теленовостей канала CNN Ричард Квест задал вопрос, каково их мнение относительно сроков отмены экономических санкций в отношении России. Все они были участниками телевизионной дискуссии в ходе ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет», организованного банком ВТБ Капитал. Варианты, насколько я помню, были такие: через шесть месяцев, через год, через два года, никогда. Подавляющее большинство выбрало последний вариант.

Это говорит о многом. И рынок понял это совершенно безошибочно. В настоящее время приближается третий год санкций. Это демонстрирует, что рынок не обеспокоен наличием санкций. Как сказал мне на этой неделе один фондовый менеджер из крупного американского инвестиционного банка, держащего деньги в России, «Мы не беспокоимся о политике. Забудьте о санкциях. Мы смотрим совсем на другие вещи».

Президент Дональд Трамп испытывает давление со стороны небольшой, но влиятельной группы демократов, республиканского истеблишмента, а также радикальных «ястребов» из Пентагона и разведывательного сообщества в Вашингтоне, стремящихся похоронить все разговоры о разрядке в отношениях с Москвой. Обама в свое время пытался сделать то же самое и потерпел провал. Трамп также пытается, но, как в плохом вестерне, «весь городок» угрожающе надвинулся на него, и это просто за попытку поговорить с русскими, или делать бизнес хоть с одним из них.

Трампа вынуждают держаться подальше от Владимира Путина. Любой шаг в направлении ослабления санкций, срок действия которых истекает в нынешнем декабре, будет рассматриваться как доказательство того, что Трамп был в сговоре с Кремлем. Крупнейшие СМИ Америки, такие как The Daily Beast, MSNBC, CNN, NYT и The Washington Post, будут искать доказательства денежных переводов на счета Трампа или его помощников в каких-нибудь карибских банках. Неназванный чиновник (из тех, кто постоянно подбрасывает СМИ что-нибудь погорячее для новых заголовков о России) найдет «доказательства». Глава Национального экономического совета Белого Дома Гэри Кон сказал: «Мы не будем снимать санкции против России. Напротив, мы можем рассмотреть вопрос об их ужесточении». Об этом заявлении сообщила ежедневная деловая газета Коммерсант со ссылкой на агентство France Presse.

Во время своих встреч с итальянскими лидерами Серджо Маттарелла и Паоло Джентильони Трамп подтвердил неизменность позиции Вашингтона, возлагающего на Россию ответственность за ее действия в Крыму и Восточной Украине. Госдепартамент Соединенных Штатов, возглавляемый «другом Путина», о чем нас предупреждали еще в декабре, заявил, что санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями. Выполнение этого соглашения, основанного на прекращении огня между вооруженными силами Украины и пророссийскими повстанцами, воюющими в восточно-украинских областях, Донецкой и Луганской, зависит от прекращения Россией военной поддержки сепаратистам, а также от проведения Украиной всеобщих выборов. Эти выборы с большой вероятностью привели бы к формированию пророссийских региональных правительств, чего Киев, разумеется, никак не хочет допустить.

Юго-восточный украинский полуостров Крым был автономным регионом, который проголосовал за отделение в марте 2014 года. Соединенные Штаты, Европа и ООН придерживаются официальной позиции, согласно которой референдум был фальсифицирован. Опросы, проведенные в то время западными компаниями, такими как институт Гэллапа, Центр Пью, а также германским GfK показали, что большинство жителей Крыма действительно проголосовали за отделение от Украины и воссоединение с Россией. Россия утверждает, что именно поэтому пошла на присоединение Крыма. Запад же заявляет, что Россия совершила незаконную аннексию. Впрочем, возвращение Крыма Украине не является частью Минских соглашений, невзирая на заведомо безрезультатную дискуссию.

На этой неделе в Нью-Йорке, я беседовал о России и Европе с источником, представляющим инвестиционные круги Лондона. Я устроил для него экскурсию по барам на крышах в Челси, историческом районе Нижнего Манхэттена. Он выложил мне без утайки все свои мысли по поводу снятия санкций. Поскольку мы говорили без записи и беседа носила совершенно неформальный характер, его имя не будет здесь названо. Он сказал, что внимательно следит за признаками разрядки напряженности, которые могут исходить от нового французского президента Эммануэля Макрона, а также полагает, что Трамп и Путин найдут общий язык, когда им, в конце концов, удастся встретиться.

Многие во Франции крайне раздражены санкциями. В апреле нижняя палата Парламента рассмотрела резолюцию против возобновления санкций. Срок действия европейских санкций истекает нынешним летом. Около 577 депутатов поддержали эту резолюцию, при том, что лишь 50 их коллег высказались за возобновление санкций. Этот акт голосования не имеет обязательной силы, однако, он ясно указывает, куда дует ветер.

Почему же именно Маркон и Франция?

Помимо Турции у России есть два союзника на Ближнем Востоке. Однако, лишь один из них по-настоящему важен для Франции, и речь идет об Иране. Французский нефтяной гигант Total SA инвестирует в эту страну с того самого момента, когда Обама снял соответствующие санкции с Тегерана. Макрон не хочет проблем с Ираном и он встанет на сторону России. Если Макрону удастся уговорить Россию надавить на президента Сирии Башара аль-Асада, есть вероятность, что Асада могут попросить уйти, и мы будем иметь мирную смену режима, благословлённую, пусть и не от всего сердца, Вашингтоном и Кремлем. Внезапно Россия перестанет быть, как говорят в Америке, «плохим парнем». Санкции будут сняты, поскольку все понимают, что даже если бы Россия не направила в Донецк ни единой пули и ни одной буханки хлеба, без согласия Киева на проведение выборов Минские соглашения все равно обречены на провал.

Инвесторы, вероятно, хотели бы подглядеть тайное рукопожатие (шутка) между Путиным и Трампом во время саммита большой двадцатки в нынешнем июне. Это будет первое мероприятие, где они смогут встретиться, и возможно, мы узнаем официальное, президентское мнение о санкциях.

Высказывая предположение, что санкции останутся навсегда, Уолл-стрит не выказывает тревоги. Американские инвесторы и инвестиционные банки делают бизнес с русскими. В том числе и с теми, что цитировались в заголовках о связях бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией. Миллиардер, входящий в список журнала Forbes, Олег Дерипаско, по некоторым данным, нанял Citibank, чтобы тот возглавил первичное публичное размещение акций его компании En+ Group на Лондонской фондовой бирже.

Россия принесла хорошие результаты американским портфельным менеджерам, оказавшись в 2016 году существенно выше рынка. «Даже если вы учитываете такие факторы как политический риск, Россия все равно остается хорошим рынком», – заявил Джеймс Дональд, менеджер совместного инвестиционного фонда Lazard Emerging Markets Equity (LZEMX) и глава департамента развивающихся рынков в Нью-Йоркском офисе Lazard Asset Management. «Я думаю, что в нынешнем году здесь все тоже будет довольно неплохо».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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