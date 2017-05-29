Станет ли Венесуэла полем сражения в следующей гибридной войне между США и Россией?

Невозможно отрицать, что Венесуэла сегодня глубоко погрязла в опасном кризисе. В то время как всем известно о недавней череде насильственных акций протеста в стране, нехватке продовольствия и преследовании правительством оппозиционных активистов, мало кто знает об использовании оппозицией закулисных и совершенно незаконных методов, а также о роли Соединенных Штатов в финансировании оппозиционных сил.

Соединенные Штаты Америки уже давно взяли на прицел Венесуэлу, которая обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире, особенно после «революции», начавшейся с избранием покойного президента Уго Чавеса и продолжившейся при его преемнике Николасе Мадуро. Впрочем, меняющиеся обстоятельства в Венесуэле могут в скором времени подтолкнуть США к применению той же грязной практики, что и в других странах – финансированию гибридной войны, с целью не допустить попадания венесуэльской нефти в руки России и Китая.

Сначала казалось, что американское правительство готово позволить, чтобы администрация Мадуро выдохлась сама по себе. Но Вашингтон уже трижды только в этом году вводил отдельные санкции против Венесуэлы, причем в ближайшие месяцы запланировано их расширение, о чем свидетельствует введение недавно принятого в США законопроекта, направленного против правительственных чиновников страны. Этот документ, озаглавленный «Акт о гуманитарной помощи Венесуэле и защите демократического правления» (S.1018), позволит направить 20 миллионов долларов венесуэльской оппозиции, которая уже получила от 50 до 60 миллионов с момента избрания Чавеса в 1998 году.

А в настоящий момент ставки могут оказаться слишком высокими для США, чтобы ждать, пока режим Мадуро просто рухнет под тяжестью экономического саботажа. Судя по всему, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA уже находится на грани краха.

При обычных обстоятельствах это было бы хорошей новостью для тех, кто хочет увидеть свержение Мадуро, однако имеется нюанс, вызывающий панику в Вашингтоне. Как указывается в законопроекте S.1018, компания PDVSA, если и когда она рухнет, вынуждена будет объявить дефолт по кредитам на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов, полученным от российской государственной нефтяной компании Роснефть.

Несмотря на то, что Россия и Венесуэла состоят в политическом союзе, Москва уже приняла меры в отношении невыплаченного долга. В апреле российская государственная судоходная компания арестовала венесуэльскую нефть на сумму 30 миллионов долларов в счет неоплаченного долга PDVSA. Вполне вероятно, что Роснефть последует этому примеру в случае крупного дефолта.

Если бы такое событие произошло, это означало бы, что под контроль Роснефти попала бы значительная часть активов PDVSA. Однако, еще более тревожным для США, чем потенциальный контроль России над крупнейшими в мире запасами нефти, является тот факт, что один из российских кредитов Венесуэле был выдан с условием, что в качестве обеспечения PDVSA предлагает 49,9-процентный пакет акций компании Citgo.

Как становится ясно из текста упомянутого законопроекта, Citgo – дочерняя компания PDVSA в Соединенных Штатах, которая «контролирует важную энергетическую инфраструктуру в 19 штатах США». Представляется маловероятным, что американский истеблишмент будет сидеть сложа руки и наблюдать, как в собственность России переходит одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий.

Кроме того, Венесуэла получила многие из своих займов от Китая на условиях схемы «нефть в обмен на кредит». А это опять-таки означает, что венесуэльский дефолт создаст условия для попадания значительных объемов ее нефти в руки Китая. Трудно поверить, что США готовы позволить двум крупнейшим соперникам в борьбе за глобальное превосходство претендовать на крупнейшие запасы нефти в мире.

Соединенные Штаты очень хотели бы избежать непосредственного участия в предотвращении наихудшего для себя сценария в Венесуэле. Однако, с повышением ставок США уже начали подготовку почвы для потенциальной гибридной войны.

Помимо финансирования оппозиции режиму Мадуро, Соединенные Штаты намерены возглавить многосторонние военные учения в Южной Америке, в рамках которых будет создана временная военная база на тройной границе, общей для стран-участниц этих учений: Перу, Бразилии и Колумбии. Телекомпания BBC Brasil сообщила, что учения дадут США «возможность» уделить внимание политической ситуации в Венесуэле. Кроме того, как сообщил латиноамериканский телеканал Telesur, президент Дональд Трамп уже встречался с президентами Перу и Колумбии, чтобы обсудить американские интересы в Венесуэле.

Финансирование Соединенными Штатами венесуэльской оппозиции и намерение Вашингтона возглавить многонациональные военные учения в непосредственной близости от Венесуэлы, создают основу для очередной гибридной войны США против России за ископаемые виды топлива. Здесь следует упомянуть, что правительство Мадуро вооружено главным образом Москвой. В период с 2005 по 2013 год, Венесуэла была крупнейшим покупателем российских вооружений в Латинской Америке, а оценочная стоимость оружейных контрактов между Россией и Венесуэлой составляет около 12 миллиардов долларов.

Если бы финансируемой США оппозиции удалось захватить власть в стране после дефолта нынешней администрации, она, скорее всего, отказала бы России и Китаю в выплате обещанного обеспечения по кредитам, выполняя настоятельную просьбу своих многолетних доноров в Вашингтоне. При этом крайне маловероятно, чтобы Россия и Китай охотно уступили миллиарды долларов в виде нефти и денег марионеточному режиму США.

В любом случае, охваченная кризисом Венесуэла рискует вскоре оказаться в еще более опасном положении, поскольку гибридная война между США и Россией может длиться годами и нанести колоссальный ущерб этой и без того тяжело больной стране.

Пойдут ли Соединенные Штаты на то, чтобы сознательно превратить Венесуэлу в еще одну Сирию только для того, чтобы не допустить попадания ее нефти в руки России? Масштаб и стоимость гигантских запасов нефти в Венесуэле делает такое предположение вполне вероятным.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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