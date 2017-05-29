Индия и Россия обсуждают соглашение о свободной торговле в Евразийском регионе

Индия и Россия намереваются организовать совместные экономические проекты в богатом ресурсами Евразийском регионе, и ожидается, что процесс создания зоны свободной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет запущен во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Санкт-Петербург, который пройдёт 1 и 2 июня.

Вскоре Индия заключит соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, и, скорее всего, об этом будет объявлено в ходе ежегодного саммита Моди и Путина 1 июня, об этом сообщают официальные источники. Обе стороны одобрили посвящённый соглашению о свободной торговле между Индией и ЕАЭС отчёт, составленный объединённой группой изучения технической осуществимости проекта, а официальные переговоры должны начаться в июле.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизстан. С открытием зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС будет создан большой рынок с торговым потенциалом в 37-62 миллиарда долларов. Сейчас объёмы торговли между Индией и пятью евразийскими странами оцениваются в 11 миллиардов долларов. К подписанию соглашения о свободной торговле с евразийскими странами Индию подтолкнуло желание развивать торговлю на новых рынках. К 2025 году Индия планирует увеличить объёмы торговли с пятью странами ЕАЭС до 30 миллиардов долларов, а объём ежегодных инвестиций должен составить 15 миллиардов долларов, как сообщают официальные источники.

Международный транспортный коридор «Север-Юг», развитие которого должно ускориться во время визита Моди, внесёт огромный вклад в успех соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества на её саммите в Казахстане, который пройдёт с 8 по 9 июля, также будет способствовать укреплению связей Индии с ЕАЭС в то время, как Китай вторгается в Европу с помощью транспортных проектов. В интегрированном рынке ЕАЭС задействовано 183 миллиона людей, а его ВВП оценивается в более чем 4 триллиона долларов.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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