Экономист: свержение Трампа грозит Америке «гражданской войной»

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Экономист Мартин Армстронг предупреждает, что политики рискуют развязать в Америке «гражданскую войну», если будут продвигать идеи о свержении президента Дональда Трампа.

Армстронг известен тем, что предугадал события Чёрного понедельника в 1987 году и российский экономический кризис 1998 года.

Армстронг пишет о том, что «сценарий, при котором Трамп будет свержен политическим истеблишментом при поддержке популярных СМИ, вполне реален», и утверждает, что элита ошибается, считая подъём популизма завершённым из-за победы Эммануэля Макрона, а момент – подходящим, чтобы «избавиться от Трампа и вновь всё наладить».

Экономист прямо указывает, что такие республиканцы как Джон Бейнер, Линдси Грэм и Джон Маккейн являют собой движущую силу, которая стремится свергнуть Трампа, и предупреждает: «Республиканцы потеряли самообладание».

Это соответствует словам неназванного высокопоставленного республиканца, который ранее в этом месяце сообщил в частной беседе: «Цель переворота – не импичмент, а убеждение подавляющего большинства сенаторов-республиканцев и конгрессменов в том, что Трамп «не подходит» на должность и обязан подать в отставку».

По словам Армстронга, одержимость медиа вмешательством России – это часть спланированного заговора с целью сместить Трампа с должности.

Армстронг добавляет, что этот ход «чрезвычайно опасен» и может «привести к гражданской войне», и замечает: «Наша модель также предупреждает, что США в результате этого могут расколоться к 2032-2040 году».

Прошедшие по всей стране 2 июля демонстрации, которые провели радикальные левые группы, легко могут обернуться кровопролитием с учётом риторики организаций, горящих желанием «свергнуть Трампа».


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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  1. garri190263:
    01.06.2017 в 6:29 пп

    Ура революция полосато-звездная на сей раз, это же так близко сердцам сша, -сеяли сеяли и наконец взошлооо !

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