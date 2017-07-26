Россия, «Один пояс, один путь» и «общая картина»

До недавнего момента Россия не относилась к странам, которым участие в заманчивой инициативе Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП) принесёт ощутимую пользу, хотя и существуют перспективы привлечь китайские инвестиции в российскую инфраструктуру и производство. И всё же, лишь когда были разосланы приглашения на форум ОПОП в Пекине (14-15 мая) появилась информация, что Владимир Путин посетит это мероприятие.

В отношении инициативы ОПОП у России и Индии одинаковые опасения. Путин за круглым столом в Пекине 15 мая 2017 года говорил о важности того, чтобы все существующие в Евразии и формируемые интеграционные структуры опирались на универсальные общепризнанные правила, учитывая при этом особенности национальных моделей развития государств-участников. Путин отметил, что структуры должны выстраиваться открыто и прозрачно.

Премьер-министр Моди 14 мая в Пекине мог бы сказать то же самое. Тем не менее, Россия ясно себе представляет историческое значение инициативы ОПОП, и в этом плане Путин высказывается однозначно:

«Всё, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс, один путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнёрами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами».

Путин отметил, что создание пояса экономического развития и организация взаимовыгодной торговли между Азией и Европой – важная инициатива, которая принимает во внимание современные тенденции мировой экономики и отражает необходимость взаимодействия с целью диверсифицировать процесс интеграции Евразии и в других регионах мира.

Главная цель ОПОП – связать Китай (район Синьцзян) с остальной Евразией. И Новый китайский шёлковый путь, начинающийся в автономном районе Синьцзян, пройдёт через регионы, которые в современной истории образуют российскую «сферу влияния», особенно это касается Центральной Азии. Любопытно, что по данным Voice of America, Китай предложил продлить китайско-пакистанский экономический коридор до Афганистана и Центральной Азии. Предложено построить связующее Пешавар и Кабул шоссе, которое оттуда пройдёт на север до Кундуза к Амударье, к таджикско-узбекской границе и далее глубже в Центральную Азию.

Специалисты из Москвы понимают, что ОПОП – это геополитический проект. А именно, директор Института истории Дальневосточного отделения РАН Виктор Ларин считает, что инициатива ОПОП, прежде всего, геополитический проект, а экономическое его значение второстепенно. Ларин считает позицию председателя КНР Си Цзиньпина продолжением политики «открытости» Дэн Сяопина и девиза Цзян Цзэминя «выходить за пределы». По словам Ларина, Китай растёт и нуждается в большем количестве рынков и сырья – это одна и та же идея, которая обрела новую и довольно удачную форму инициативы ОПОП.

Ларин считает, что суть геополитической доктрины Пекина отражена в инициативе ОПОП в виде «мирной международной среды», которая может быть создана с помощью экономического сотрудничества. В этом отношении российская и китайская внешние политики пересекаются. К слову, подконтрольное государству издание China Daily на прошлой неделе поставило Россию на первое место рейтинга «самых дружественных» к ОПОП стран.

По сути, Россия не страдает от характерного для Индии чувства зависти или соперничества по отношению к Китаю. К тому же, Россия не отягощена осуществлением американской стратегии «Азиатская ось». Постоянные попытки Запада поссорить Россию и Китай не сработали. Магия китайско-российского союза прослеживается в сообщениях о встречах Цзиньпина и Путина 14 мая.

Цзиньпин произнёс на встрече с Путиным примечательную фразу, сказав, что Китай и Россия «сыграли роль балластного камня в охране всеобщего мира и стабильности». Балластный камень на кораблях не даёт судну перевернуться, и подобное сравнение Цзиньпина точно характеризует международный порядок, который сейчас крайне неустойчив.

В итоге Россия рассчитывает привлечь инвесторов в рамках инициативы ОПОП, добавить динамики развитию Евразийского экономического союза, объединив его с ОПОП, а также исправить недостатки экономической повестки ШОС, которой ещё не удалось набрать обороты. Это не значит, что Россия движется в долговую ловушку. Также Китай не сможет заставлять Россию осуществлять проекты ОПОП или переносить в Россию излишки производственных мощностей. Но это прагматичный подход, который стал возможен, так как Путин представляет «общую картину».

Россия спокойно восприняла отказ США отправить в Пекин делегацию из Белого дома. Это может предвещать неизбежность того, что объявленный ранее план Трампа «Америка прежде всего» и мощный инструмент для развития мировой экономики инициатива ОПОП просто созданы друг для друга. И, самое главное, Россия не сомневается, что Китай с энтузиазмом встретит подобное развитие событий. Комментарии Китая по поводу «цепной реакции» отказа Америки от ОПОП сводятся к тому, что инициатива «Один пояс, один путь» дополнит «Америку прежде всего».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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