Большое количество россиян считают, что глобальное потепление является спекуляцией

Почти 40 процентов россиян считают, что глобальное потепление — это вымысел и спекуляция. Это показывает опрос государственного социологического агентства ВЦИОМ, сообщает издание Mediapool.

По мнению 39 процентов респондентов, «потепление климата является надуманной проблемой и предметом спекуляций для тех, кто хочет воспользоваться страхами людей по поводу стихийных бедствий». 51 процент, однако, считает, что глобальное потепление является серьезной проблемой, требующей немедленного решения, а большинство респондентов — 55 процентов — полагают, что это явление имеет пагубные последствия для России.

В начале июля президент Владимир Путин заверил, что Россия будет уважать направленное на сокращение выбросов парниковых газов Парижское соглашение по климату, отвергнутое его американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Всемирной метеорологической организации за 2016 год, на планете в течение третьего года подряд был побит ежегодный рекорд высоких температур — было зафиксировано увеличение на 1,1 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В некоторых районах России температура в прошлом году превышала обычные значения на 6-7 градусов.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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