Как России обеспечить будущее своего военно-морского флота

После распада СССР российский флот пришел в упадок. Советский блок потерпел крушение, и некогда грозный океанский военно-морской флот превратился в гораздо менее опасную военную силу, скорее подходящую для защиты прибрежных вод, чем для осуществления великодержавных амбиций России. Большинство кораблей, стоящих на вооружении российского ВМФ, были построены еще в советские времена, и в настоящее время перед Россией стоит очень непростая проблема: устаревшие суда требуют не просто ремонта, а кардинальной модернизации, прежде чем они снова смогут выполнять важные боевые задачи.

Серьезное снижение боевой мощи российского флота породило дискуссии о масштабных проектах в области судостроения, о создании супер-авианосцев, ядерных эсминцев и других кораблей, соответствующих той новой роли, которую возрождающаяся Россия намерена играть на мировой арене.

Однако, этим масштабным планам модернизации препятствует один простой факт: Россия в настоящее время не имеет возможности строить такие корабли. Из-за отсутствия инвестиций в посткоммунистическую эпоху пострадал не только сам флот. Сокращение военных расходов привело к тому, что военно-морская инфраструктура страны пришла в не менее плачевное состояние. После распада Советского Союза значительная часть этой инфраструктуры не попала в руки России, а досталась другим советским республикам. Наиболее серьезным ударом оказалась потеря украинских верфей, которые составляли основу советского военного кораблестроения.

Исторически сложилось так, что российское судостроение было сфокусировано на производстве небольших судов и подводных лодок, в то время как для строительства крупных военных кораблей были приспособлены лишь украинские заводы. Кроме того, газотурбинные двигатели, которыми оснащены российские военные корабли, также производились исключительно на Украине. Многие из военных судостроительных верфей России теперь находятся в том же состоянии, что и ее флот: дряхлые, отчаянно нуждающиеся в модернизации и абсолютно не соответствующие нынешним амбициям страны.

Прекрасным примером является «Адмирал Кузнецов», единственный российский авианосец. Этот корабль исчерпывающе иллюстрирует проблемы российской флотской инфраструктуры. Основная проблема – возраст. Спущенный на воду в 1985 году и принятый на вооружение пять лет спустя, он хорошо извесен своими техническими недостатками. При передислокации в Средиземное море для участия в военной кампании в Сирии «Адмирала Кузнецова» пришлось сопровождать буксирам на случай, если его двигатели выйдут из строя. Кроме того, во время плавания у берегов Сирии авианосец столкнулся с проблемами, связанными с тормозным тросом аэрофинишера.

Несмотря на то, что недавно «Адмирал Кузнецов» подвергся переоборудованию, его «возрастные проблемы» усугубляются тем фактом, что он является единственным авианосцем в России. Другой корабль аналогичного типа, «Варяг», был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве незадолго до распада Советского Союза, а затем независимая Украина продала его Китаю. Поскольку российские судоремонтные заводы в настоящее время совершенно не приспособлены для осуществления проектов подобного характера, а главное, подобного масштаба, капитальная модернизация, в которой столь отчаянно нуждается авианосец, может занять до десяти лет.

Однако, Россия не может позволить себе остаться без единственного авианосца на такой длительный период времени. Это означало бы не только потерю на десять лет возможности переброски сил и средств для участия в операциях на зарубежных театрах военных действий. Целое поколение российских военных моряков оказалось бы лишенным опыта проведения операций с участием авианосца. Это была бы невосполнимая потеря, поэтому «Адмирал Кузнецов» продолжает эксплуатироваться, даже несмотря на то, что он скорее представляет собой тренировочную площадку, чем боевой корабль. Почти то же самое происходит и со многими другими кораблями, доставшимися российскому военно-морскому флоту в наследство от СССР: их невозможно ни модернизировать, ни вывести из эксплуатации.

Было много разговоров о строительстве для ВМФ России нового супер-авианосца с громким названием Проект 23000 «Шторм», а также новой линейки атомных эсминцев, которые должны были прийти на смену этим кораблям. Тем не менее, хотя командование российского военно-морского флота очень хотело бы заменить свои дымящие устаревшие корабли современными моделями, в настоящее время это не более чем несбыточная мечта – инфраструктуры для строительства судов такого размера просто не существует. Это потребовало бы колоссального подъема в судостроении, масштабного финансирования и укомплектования верфей квалифицированным персоналом, а также огромной политической воли. Таким образом, расходы на содержание нового флота существенно увеличилась бы за счет издержек на создание необходимой инфраструктуры для строительства и обслуживания кораблей.

Существует также проблема с набором квалифицированных кадров. Советский военно-морской флот прилагал огромные усилия для создания ядерных двигателей, и хотя военно-промышленный комплекс России является сильным и успешным сектором экономики, который хорошо зарекомендовал себя как экспортер вооружений, многие специалисты и выпускники ВУЗов нередко демонстрируют склонность к эмиграции. Еще одна проблема состоит в том, что Российская судостроительная корпорация является, пожалуй, самой неэффективной корпорацией в российском оборонном секторе, (судостроение – самая слабая сфера оборонного сектора) а по уровню НИОКР в военно-морской сфере Россия существенно отстает от конкурентов.

Учитывая падение доходов от экспорта нефти, в результате которого военные статьи бюджета России оказались под серьезным давлением, колоссальные деньги, необходимые для модернизации судостроительных заводов, Кремлю вряд ли удастся найти внутри страны. Возможно, России придется искать источники финансирования новых проектов за рубежом.

В настоящее время существует огромное количество стран, не имеющих возможности строить и содержать мощный боевой флот. Возможно, российскому военно-морскому сектору пригодится опыт отечественных авиастроителей, которые постоянно стремятся экспортировать свою продукцию в такие страны, как Китай и Индия. Если бы России удалось найти заказы в других странах, которые хотят укрепить свою военную мощь на море, это помогло бы ей компенсировать дополнительные расходы на модернизацию собственной военно-морской инфраструктуры.

В настоящее время почти все инвестиции в российские судостроительные предприятия поступают через государственные механизмы. Инвестиционный поток является неустойчивым, и без кардинального увеличения он окажется способен лишь поддерживать судостроительные мощности на текущем уровне. Если ВМФ России намерен продолжать довольствоваться небольшими и недорогими судами, предназначенными для блокирования доступа в прибрежные воды, нынешнего уровня инвестиций вполне достаточно.

Однако, существует вероятность, что Россия будет стремиться построить несколько крупных военных кораблей, не претендуя на воссоздание полномасштабного океанского боевого флота. Если это так, существует множество стран, с которыми можно было бы при желании разделить это бремя.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 4,67 из 5)

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