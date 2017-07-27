Визуализация: Какие энергоносители снабжают мир электроэнергией

Существует множество различных видов географических карт, но самым показательным является простой спутниковый снимок Земли в ночное время. Как пишет Джефф Дежарден из Visual Capitalist, на этих выразительных картинках тьма представляет собой как бы канву для ярких городских огней, которые служат воплощением обширной географии человечества.

Яркие точки и пятна помогают нам понять, как распределяется плотность населения, а также какие районы мира являются в целом более развитыми и урбанизированными. Между тем, большие темные пятна, такие как, например, над безлюдными территориями в северной Канаде, бассейном Амазонки или Нигером, показывают районы, которые являются малозаселенными и лишены крупных населенных пунктов.

Подпись к изображению: Вот одно из изображений, основанных на вышеупомянутом принципе. Эта карта создана НАСА, и она состоит из 400 отдельных спутниковых снимков, сделанных в 2012 году



А что, если бы мы могли разделить это изображение на составляющие, как бы «выключив» источники света, которые питаются от того или иного вида источников энергии? Предлагаемые вашему вниманию визуализации разделяют всю мировую электроэнергетику по источникам: ископаемые виды топлива, возобновляемые источники энергии и расщепление атома.

Ископаемые виды топлива

Подпись к изображению: На снимке изображены те места на планете, которые обеспечиваются энергией за счет ископаемых источников



В глобальном масштабе на ископаемые виды топлива приходится около двух третей потребляемой электроэнергии. Стоит также отметить, что ископаемые виды топлива составляют большинство среди неэлектрических источников энергии, необходимых для таких вещей как автомобили, самолеты и корабли, которые, разумеется, не отображаются на карте. Разделение по источникам электроэнергии показало, что в Соединенных Штатах по-прежнему доминируют такие виды ископаемого топлива, как нефть, природный газ и уголь.

Источники ядерной энергии

Подпись к изображению: На этом снимке можно увидеть те места на Земле, которые снабжаются электроэнергией от атомных станций



На ядерную энергетику приходится около 10 процентов потребляемого электричества во всем мире. Наибольшая доля энергетического баланса обеспечивается атомными станциями во Франции – около 74 процентов. Здесь также следует упомянуть Японию, которая с 2011 года сменила свой главный источник энергии, переключившись с ядерной энергетики на ископаемые виды топлива после аварии на станции «Фукусима».

Ядерная энергия является основным источником для многих стран Европы: Бельгия (51 процент), Швеция (43 процент), Венгрия (51 процент) и Финляндия (33 процента) получают значительные объемы электроэнергии от ядерных реакторов.

Возобновляемые источники энергии

Подпись к изображению: Карта, демонстрирующая удельный вес возобновляемых источников энергии



Здесь важно помнить, что на сегодняшний день крупнейшим источником возобновляемой энергии является гидроэлектроэнергия, и что ее наиболее активно используют такие страны, как Канада и Бразилия.

Италия является лидером по производству солнечной энергии, на которую приходится около 6 процентов всей потребляемой в стране электроэнергии. Между тем, только восемь стран располагают 80 процентами всех мировых мощностей ветровой энергетики: Франция, Канада, Великобритания, Испания, Индия, Германия, США и Китай.

И, наконец, стоит отметить, что в мире существует четыре небольшие страны, которые получают всю или почти всю свою электроэнергию от возобновляемых источников. Среди них Исландия (72 процента — гидроэнергетика и 28 процентов — геотермальные электростанции), Албания (100 процентов — гидроэнергетика), Парагвай (100 процентов — гидроэнергетика) и Норвегия (97 процентов — гидроэнергетика, 2 процента — ископаемые виды топлива) и 1 процент — иные источники).

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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