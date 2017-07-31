Большинство экспертов и политиков игнорируют социальное неравенство, способное стать роковой проблемой США

К закрытию торгов на бирже 16 июля 2007 года индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 14 000 пунктов. А чуть более полугода спустя произошел финансовый кризис, сопровождавшийся самым крупным обвалом фондового рынка с 1929 года и самой глубокой рецессией (депрессией), которая привела к глобальному экономическому коллапсу. Сегодня Dow Jones «заигрывает» с отметкой 22 000 пунктов, а инвесторы, судя по всему, не особенно обращают внимание на неустранимую слабость американской экономики.

Прежде чем обсуждать функционирование фондового рынка или экономические перспективы США, следует обратить внимание на уровень жизни обычных людей. В конце концов, ведь экономика является совокупным «продуктом» множества отдельных людей, которые работают, зарабатывают деньги и тратят их. Если люди не могут заработать достаточно, чтобы тратить, особенно когда речь идет о некоторых предметах роскоши, экономика страдает.

Не имеет значения, что Dow Jones бьет рекорды один за другим. Если фундаментальные факторы страдают или не работают, в конце концов, даже самые «бычьи» рынки рано или поздно рухнут, что бы ни говорили финансовые модели. В 2014 году в прессе была опубликована нашумевшая история о женщине, которая чтобы выжить работала на четырех работах. Ее нашли мертвой в собственной машине, где она легла вздремнуть между двумя работами.

Как ни печально, случай с Марией Фернандес (так звали эту женщину) в 2014 году далеко не уникальный. Подавляющее большинство американцев выживают, работая на двух или более работах. Вопрос в том, живут ли они нормальной жизнью, и как долго может существовать экономика, не говоря уж об обществе, если для выживания необходимы такие экстремальные усилия? При этом не следует забывать, мы говорим об экономике США, которая остается самой мощной в мире.

Фондовый рынок не рассказывает всей правды

Спустя три года, с новым президентом, активно защищающим интересы бизнес-кругов, американская экономика, похоже, устанавливает новые рекорды. Однако, именно здесь вступает в игру старое изречение, рекомендующее не судить о содержании книги по ее обложке. Фондовый рынок в Соединенных Штатах ежедневно устанавливает новые рекорды. Это правда. И тем не менее, экономика Америки сталкивается с некоторыми весьма суровыми реалиями.

Не особенно вдаваясь в детали, скажем, что гигантская уязвимая часть экономики Соединенных Штатов, так называемая «экономика синих воротничков», продолжает переживать трудные времена. Если говорить более конкретно, зарплаты «синих воротничков», то есть рабочих и производственно-технического персонала, в некоторых случаях даже снизилась после финансового кризиса 2008 года, в то время как доходы «работников знаний» все это время росли.

Если огромная армия рабочих в основе своей остается неудовлетворенной, это делает более трудной жизнь тех слоев, которые имеют более высокие доходы. Различия в благосостоянии и социальное неравенство самым непосредственным образом отражаются на жизни людей. В более эгалитарных обществах, где разница между самыми обеспеченными и самыми бедными минимальна, как это сегодня обстоит в Северной Европе, наблюдается низкий уровень преступности. Богатые могут спокойно наслаждаться своим достатком.

Противоположное явление возникает там, где между богатым меньшинством и бедным большинством населения существует глубокий разрыв, как в Венесуэле или Бразилии. В этих случаях преступность бывает весьма высока. Даже представители «среднего класса» вынуждены скрывать признаки своего благополучия. Именно из-за этого деловая столица Бразилии Сан-Паулу известна самым высоким уровнем использования вертолетов в мире. Дело в том, что богатые стремятся избежать передвижения по городу, чтобы снизить риск ограбления. Таким образом, они каждый день прилетают из своих домов в пригородах прямо в офисные здания в деловом центре города.

На практическом уровне, когда беднейшие слои общества становятся еще беднее, они начинают меньше тратить. Они покупают меньше вещей, и это наносит ущерб американской экономике, где две крупнейшие компании занимаются розничными продажами: Amazon.com, Inc. и Wal-Mart Stores Inc.

Если зарплаты рабочих стоят на месте, они не смогут покупать автомобили или дома, особенно учитывая тот факт, что банки стали вести более жесткую кредитную политику. С другой стороны, учитывая, что автомобили и жилье являются незаменимыми приобретениями, они находят альтернативные и более рискованные источники заемных средств. Именно это привело к образованию пузыря «субстандартных» (высокорисковых) кредитов, который взорвался в 2008 году. То же самое может произойти сейчас с пузырем субстандартных автокредитов.

Экономическое неравенство – это не просто «либеральная» проблема. Оно причиняет боль самым богатым, как и самым бедным. Высокая степень неравенства, не говоря уж об этических соображениях, является непосредственной противоположностью идеальной экономики. Действительно, неравенство влечет за собой последствия, которые наносят ущерб всей национальной экономике в целом. Проще говоря, оно приводит к падению совокупного спроса.

Главной темой дискуссий в США по-прежнему остается «Россия-гейт»

Таким образом, как отметил лауреат Нобелевской премии экономист Джозеф Стиглиц и многие другие, социальное и имущественное неравенство является непосредственным негативным фактором экономического роста. Из этого следует, что неравенство подпитывает угрозу экономического коллапса. Теория «просачивания благ сверху вниз» утверждает противоположное: выгоды монополий совпадают с выгодами мелких предпринимателей и потребителей. Однако, эта модель была отброшена еще в 1980-х вместе с «яппи». Крупные международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд (МВФ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают неравенство угрозой экономическому росту и настаивают на некоторых правовых мерах противодействия ему.

Более того, нынешний острый политический климат в Соединенных Штатах, спровоцированный настойчивым стремлением демократов продолжать бесконечную дискуссию о вмешательстве России в президентские выборы, лишь усугубляет социальное неравенство. Вместо того, чтобы обратиться к реальным проблемам экономики США, «либералы», которые когда-то были единственной небольшой отдушиной для бедных, через которую те могли выразить свои интересы и проблемы, сегодня предпочитают обсуждать воображаемые призраки Кремля в Вашингтоне.

Это привело к тому, что простые рабочие, которые в 1950-1960-х годах благодаря профсоюзам имели определенные права и получали достойную заработную плату, теперь остались без голоса, то есть без представительства в органах власти. В Соединенных Штатах сегодня существует риск социальных потрясений и даже новой гражданской войны. И превосходный портфель ценных бумаг никого не спасет от вил. Имеется вероятность того, что через несколько лет Соединенные Штаты могут превратиться в Россию начала 20 века, скажем точнее, около 1917 года, когда вилы поднялись и опрокинули весь правящий класс. Вот это будет настоящий «Россия-гейт», но о нем не говорит сегодня ни одна партия в Вашингтоне.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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