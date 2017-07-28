Американский финансист и миллиардер очень встревожен состоянием мировой экономики

Основатель компании Elliott Management Corp. Пол Сингер выступил с жесткой критикой беспрецедентного денежного стимулирования, осуществляемого Федеральной резервной системой США и другими крупными центральными банками в Европе и Азии после мирового финансового кризиса. Миллиардер утверждает, что раздувание рыночной стоимости активов и потребительской задолженности в настоящее время создает даже больший риск для мировой экономики, чем это было в 2008 году.

Подпись к изображению: Известный американский финансист, основатель компании Elliott Management Corpю Пол Сингер



Сингер, обсуждавший свои взгляды с Дэвидом Рубинштейном в его телешоу, сказал, что по его мнению доверие рынка к центральным банкам не является оправданным. Он также раскритиковал фискальную политику администрации Обамы, которую он охарактеризовал как «подавляющую экономический рост».

«Меня очень беспокоит нынешнее состояние финансовой системы, американской экономики, мировой экономики. На протяжении девяти последних лет монетарная политика, по моему мнению, скорее заслуживает такого определения как «монетарный экстремизм». В сочетании с налоговой и бюджетной политикой, подавляющей экономический рост, она привела к ложному оздоровлению экономики. Отчасти именно это стало причиной обострения социального неравенства, а неполное восстановление экономики спровоцировало нынешнее состояние стресса и нервозности у среднего класса по всему миру, которое, в свою очередь, привело к маргинализации политики и росту популярности маргинальных взглядов. Вы понимаете, я имею в виду популизм.

После девяти лет этого искусственного роста цен на финансовые активы, элитную недвижимость, предметы искусства и другие вещи, которые покупают богатые люди, мы получили мировую финансовую систему с такой же, а во многих случаях даже с более высокой долей заемных средств, как в 2008 году. Я не думаю, что сегодня финансовая система более надежна, чем тогда. Я не считаю, что исправления, которые были внесены после мирового финансового кризиса, сделали ее боле прочной.

Кроме того, я не считаю оправданным доверие рынка к регулирующим органам и руководству центральных банков, а тот факт, что доверие не потеряно, представляется мне очевидным. Но если и когда это доверие исчезнет, я полагаю, это произойдет очень резко, что с большой вероятностью вызовет переполох на рынке акций и облигаций».

Elliott Management Corp, активный хедж-фонд, созданный Сингером в 1977 году, приобрел широкую известность в прошлом году, когда правительство Аргентины согласилось выплатить ему и трем другим фондам почти 5 миллиардов долларов, чтобы погасить требования по облигациям, по которым Аргентина объявила дефолт 15 лет назад.

Недавно ФРС обозначила намерение повысить процентную ставку и расчистить свой баланс, по-видимому, невзирая та то, что будет происходить с экономическими данными. Некоторые эксперты полагают, что ЕЦБ вскоре может последовать примеру американских коллег, сократив масштабы приобретения активов. Между тем на центральный банк Японии также оказывается давление, вынуждающее его пересмотреть свою программу приобретения активов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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