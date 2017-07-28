Аналитик ЦРУ: Пекин представляет для США большую угрозу, чем Москва

С несвойственной для сотрудника ЦРУ откровенностью аналитик Майкл Коллинз заявил, что растущая уверенность и решительность Пекина, обусловленная отчасти отсутствием мер противодействия наращиванию китайского влияния на протяжении последних нескольких лет, представляет сегодня весьма серьезную угрозу.

Подпись к изображению: Церемония спуска на воду нового китайского эсминца отечественного производства водоизмещением 100 тысяч тонн на Цзяннаньском судостроительном заводе в Шанхае, 28 июня 2017 года



Старший аналитик ЦРУ предложил редкую возможность ознакомиться с результатами анализа американских разведданных по Китаю. Коллинз, заместитель помощника директора агентства и глава представительства ЦРУ в Восточной Азии, считает, что Китай заслуживает более пристального внимания, а также что общественное возмущение по поводу России и ее вмешательства в выборы отвлекает Америку от истинной угрозы, которая исходит от Китая.

«Сейчас в Америке ведется очень много разговоров о России как о сопернике, стране, которая отказывается признавать либеральный мировой порядок и активно пытается подорвать американское влияние в различных районах мира, а главное, обладает такой возможностью, – заявил Коллинз в ходе форума по проблемам безопасности, который проходил в Аспене, штат Колорадо. – Я бы возразил, что Китай обладает всеми тремя вышеупомянутыми признаками, и с каждым годом он получает все больше возможностей в этом направлении».

Коллинз отметил, что, хотя Россия создает проблемы для Соединенных Штатов на международном уровне, Москва также заинтересована в напряженности между США и Китаем. «России весьма на руку тот факт, что Китай представляет проблему для Соединенных Штатов, – сказал он. – Поэтому, даже когда мы просто размышляем по поводу крайне напряженных американо-российских отношений, я бы сказал, что для русских сегодня в высшей степени полезно и выгодно, чтобы у китайцев также были конфликтные отношения с Америкой, поскольку в связи с этим они в какой-то степени могут поддерживать друг друга».

С точки зрения ЦРУ, Китай подрывает возглавляемый Соединенными Штатами международный порядок, который за последние 40 лет принес мир и стабильность в Азию. Пекин стремится узурпировать эту американскую власть и влияние в регионе.

Соперничество между Китаем и Соединенными Штатами отнюдь не ограничивается Азией. Оно наблюдается во всем мире, сказал Коллинз, и привел в пример недавнее открытие крупной китайской военной базы на стратегически важном «африканском роге» в Джибути. Китайская база расположена недалеко от американских военных объектов, дислоцированных в этой же стране.

Одна из проблем – антидемократическая политическая система Китая. «У них совершенно иной взгляд на управление и на то, что за этим стоит, и они все чаще прибегают для достижения своих целей к принудительным и агрессивным методам. Иными словами, они часто делают такие вещи, на которые ни мы, ни другие страны региона не подписываются, – добавил Коллинз. – Нам следует иметь это в виду, если мы хотим понять такие проблемы как северокорейская угроза, споры в Южно-Китайском море и разногласия в сфере торговли, нам необходимо знать, как эти проблемы воспринимаются в Пекине».

Однако, в отличие от гарвардского исследователя Грэма Эллисона, Коллинз не верит, что США и Китай обречены рано или поздно вступить в войну. Китай, по его словам, похоже, не ищет конфликта с Америкой или другими странами и стремится поддерживать стабильные связи с Вашингтоном.

Еще одна проблема Пекина связана с феноменом, который Коллинз назвал «внутренней политической уязвимостью и нестабильностью». «В связи с этим, Китай крайне заинтересован в сохранении статус-кво, а для этого ему необходимы тесные и стабильные отношения с Соединенными Штатами», – сказал он.

Нарастающая внешнеполитическая решительность Китая беспокоит ЦРУ, и Коллинз заявляет, что она спровоцирована бездействием и пассивным отношением к росту китайской гегемонии. «К сожалению, я полагаю, китайцы за последние несколько лет поняли, что им удалось применить агрессивный подход в Южно-Китайском море и некоторых других районах, не встретив при этом сколько-нибудь существенного отпора. Я бы мог применить ту же модель и к другим проблемам, будь то экономические или политические споры», – заявил аналитик.

Недавнее решение Постоянного арбитражного суда ООН, отказавшегося признать законными притязания Китая на 90 процентов акватории Южно-Китайского моря, было встречено Пекином с пренебрежительной насмешкой. «На наш взгляд, этот случай позволил китайцам понять, что они могут и в дальнейшем игнорировать нормы международного права, и это им сойдет с рук», – рассказал Коллинз.

Аналитик также предостерег, что растущая смелость и решительность Китая не предвещает ничего хорошего для Соединенных Штатов и других стран региона. «Китайцы продолжают считать, что им удастся избежать ответственности, и все чаще раздвигают границы дозволенного, прибегая к принудительным, более агрессивным методам, – сказал Коллинз. – Мы опасаемся, что они будут и дальше проводить подобную политику».

Внутри страны китайские лидеры ведут пропаганду, в соответствии с которой контроль над спорными водами представляется китайскому обществу как «цель, которой страна непременно должна добиться».

В прошлом коммунистические лидеры Китая ограничивали свою концепцию ключевых национальных интересов защитой руководящей роли коммунистической партии, а также восстановлением контроля над Тайванем. Теперь определение этих интересов расширено за счет включения пункта о Южно-Китайском море. «Поступая таким образом, они создают такие социальные ожидания китайском обществе, которые, я опасаюсь, им придется в дальнейшем оправдывать, причем очень непростыми средствами», – сказал Коллинз.

В ответ на вопрос, ведут ли Соединенные Штаты и Китай между собой игру «кто первым струсит», чтобы увидеть, насколько далеко другая сторона позволит зайти, Коллинз заявил, что Китай пока выходит победителем в этой игре.

«Китайцы осваивают внешнюю политику, которую я называю дидактической. То есть они применяют дидактический подход к изучению пределов свободы действий, которую они могут себе позволить», – пояснил Коллинз. – Я связываю свои надежды с тем, что китайцы все чаще видят, что их поведение, не только по отношению к нам, но также по отношению к странам Восточной Азии, на самом деле приводит к негативным последствиям, к «чистым отрицательным результатам» для их интересов безопасности и общей стабильности, вместо того, чтобы давать Китаю желаемые преимущества».

По мнению аналитика, новая администрация президента США Дональда Трампа находится в критически важной стадии с точки зрения формирования восприятия Китаем Соединенных Штатов.

Пекин ожидает возникновения некоторой напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, но не знает точно, в какой именно момент напряжение может перерасти в конфронтацию. «Я думаю, что китайцы сейчас пытаются «раскусить» администрацию США, стремятся выяснить, в каких сферах эта администрация готова смириться с большей напряженностью, а в каких, скорее всего, нет», – заявил эксперт.

ЦРУ США даже допускает вариант, что Си Цзиньпин может попытаться увеличить пределы своего правления сверх двух пятилетних сроков, подобно покойному Дэн Сяопину, который сохранил для себя возможность править из-за кулис в течение 1980-х годов. «Независимо от того, какой пост он будет занимать, учитывая систему отношений, которую он создал, по всей вероятности, Си будет оставаться весьма влиятельной персоной», – сказал Коллинз.

Кроме того, эксперт поставил под сомнение один из основополагающих принципов американской внешней политики, согласно которому торговля и взаимодействие с Китаем будут способствовать проведению демократических политических реформ. «Я полагаю, что с нашей стороны было чрезмерным оптимизмом считать, что сотрудничество с Китаем приведет к политическим реформам, и что к настоящему моменту мы уже увидим их плоды. Увы, этого не произошло».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x