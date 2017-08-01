Россия ограничена в выборе ответных действий против новых санкций Вашингтона

В скором времени санкции против России станут еще более жесткими. При этом Москва почти ничего не может предпринять в ответ, помимо симметричных санкций против частных лиц и принадлежащей государству недвижимости.

Подпись к изображению: Российский президент Владимир Путин не стал предпринимать ответных действий в связи с решением Обамы выдворить из страны 35 российских дипломатов из-за «вмешательства в выборы». Однако, недавний законопроект Конгресса о новых санкциях вынудит его дать адекватный ответ в самое ближайшее время



На первый взгляд, новый законопроект об антироссийских санкциях предназначен для достижения двух целей: наказать Владимира Путина за поддержку антиправительственных сил на Украине и лишить президента Трампа мандата исполнительной власти на проведение внешней политики. Теперь внешнюю политику США в отношении России будет определять Конгресс, и она, несомненно, будет антагонистической. Россия отреагирует аналогичными мерами, как только Трамп подпишет защищенный от наложения вето закон, принятый подавляющим большинством в обеих палатах Конгресса.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что решение о любых ответных мерах будет приниматься президентом «после тщательного анализа». Москва уже направила Вашингтону сигналы о том, что ее терпение заканчивается. Кремль не нанес ответного удара, когда Обама в прошлом декабре вышвырнул из Америки 35 российских дипломатов в связи с их предполагаемой причастностью к «взлому» электронной почты Национального комитета Демократической партии и распространением дезинформации, направленной против Хиллари Клинтон. Согласно сообщению Wall Street Journal, существует реальная вероятность, что в ближайшее время такое же количество сотрудников американской дипломатической службы будут выдворены из России.

Такие ответные действия по принципу «око за око, зуб за зуб» Вашингтон может легко пережить. Чтобы на самом деле поднять ставку, русским придется предпринять более жесткие меры, а это будет нелегко сделать. На протяжении большей части прошлого года, Россию обвиняли во всем, от «Брексита» и всплеска популярности Марин Ле Пен во Франции до шокировавшего многих избрания Дональда Трампа в ноябре.

Российский сенатор и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в минувшие выходные заявил, что «наша реакция не должна быть симметричной… она должна быть болезненной для американцев». Впрочем, пока никаких подробностей из Москвы не поступало. Косачев сказал, что, как это было и в Вашингтоне, любые ответные санкции Кремля должны быть тщательно продуманы, с тем, чтобы они не нанесли вреда взаимным деловым интересам.

Ожидается, что в ответ на конфискацию объектов недвижимости, принадлежащих российскому правительству в США, Россия конфискует летнюю резиденцию американского посольства в Серебряном Бору и складские помещения. Россия также рассматривает возможность ограничения максимального числа сотрудников американской дипломатической миссии в Москве, которое в настоящее время превышает количество россиян, работающих в посольстве в Вашингтоне.

Однако, все это не может сравниться по степени ущерба с санкциями, а также угрозами санкций, против российских компаний, а именно нефтегазовых корпораций и крупнейших банков России.

Одним из шагов, который вызвал бы раздражение Вашингтона, мог бы стать отказ от сотрудничества по Сирии и Северной Корее. Например, Соединенные Штаты рассчитывают на поддержку России чтобы укрепить свою позицию против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Зная об этом, Вашингтон уже готовит тезисы заявления о том, что причиной его дипломатических провалов в Северной Корее является Россия (в дополнение, аналогичные обвинения будут выдвинуты и против китайцев).

Что касается корпоративных санкций, Россия ограничена в своих возможностях атаковать крупные транснациональные технологические компании. На американское программное обеспечение, в частности, таких компаний как Adobe Systems и Microsoft, приходится около трех четвертей компьютерных систем российского правительства.

США и Россия не являются крупными торговыми партнерами, что существенно осложняет выбор в пользу секторальных санкций. Что же касается торговли, здесь от санкций проигрывают обе стороны, и Россия легко может причинить вред самой себе.

Так, например, Россия является важным поставщиком урана для американских атомных электростанций. Около половины поступающего в Соединенные Штаты урана приходится на Россию. Соединенным Штатам пришлось бы искать уран в другом месте, причем выбор был бы весьма невелик, но в конечном итоге это могло бы повредить самим российским компаниям.

Еще одна ключевая сфера торговли – поставки титана. Соединенные Штаты являются основным экспортным рынком для российского производителя титана, корпорации ВСМПО-АВИСМА. В 2016 году на США пришлось 32 процента поставок титана и 48 процентов общих экспортных продаж АВИСМА. Более трети титана, потребляемого компанией Boeing, приходится на Россию. Кроме того, инвестиции в этой области носят взаимный характер, поскольку АВИСМА имеет дочерние компании и совместные предприятия в США, а у Boeing есть совместное предприятие в России.

Алюминий также является важным металлом, но в случае введения Россией санкций, это создало бы проблемы для объединенной компании «Русский алюминий», принадлежащей миллиардеру, входящему в список Forbes, Олегу Дерипаске. К тому же, Соединенные Штаты могли бы удовлетворить свои потребности за счет импорта из Китая.

Если бы Россия действительно захотела проявить жесткость, она могла бы ввести санкции против фармацевтических гигантов. Так, компания Abbott Laboratories, которой принадлежит российский производитель медикаментов «Верофарм», а также компании Pfizer и Eli Lilly могли бы столкнуться с запретом на прямой импорт и требованием закупать сырье в России. В 2016 году объем поставок фармацевтической продукции в Россию составил 560 миллионов долларов.

Обе стороны политического спектра США ненавидят Россию. Левые ненавидят ее в той же мере, в какой презирают президента. В то же время, правые ничего не сделали для того, чтобы поддержать призыв Трампа к разрядке в отношениях с Россией. Республиканцы оказались совершенно бесполезны для планов нового президента, несмотря на контроль над обеими палатами Конгресса.

Более того, текст законопроекта о санкциях включает комментарии о вмешательстве России в выборы 2016 года, что делает его крайне неприятным для Трампа, поскольку в сущности ставит под сомнение его легитимность. Закон едва ли не утверждает, что американская демократия была узурпирована Путиным и в результате Америка получила в качестве президента нью-йоркского миллиардера-застройщика, которого терпеть не может половина страны.

Новое законодательство также включает экстерриториальные санкции в отношении российских энергетических компаний, в том числе направленные против реализации проекта «Северный поток-2», который должен связать Россию и Германию через Балтийское море.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x