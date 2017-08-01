Пока Америка воюет с «Талибаном», Путин восстанавливает влияние в Афганистане

Когда Советский Союз вывел войска из Афганистана в 1989 году, его поражение казалось абсолютным и бесповоротным. Большинство афганцев отразило попытку силой установить в стране власть коммунистов.

Афганский офицер-коммунист, который воевал на стороне СССР, рассказал, что им не удалось победить, потому что их воспринимали как безбожников.

Тем не менее, сегодня Россия стремится изменить отношение афганцев к себе, пользуясь их недовольством плачевными результатами вторжения в Афганистан Америки и её союзников, которое последовало за терактом 11 сентября.

Российская политика «мягкой силы», видимо, приносит плоды, о чём и подумать было нельзя во времена вывода советских войск из Афганистана после девяти лет войны.

Россия увеличивает политическую, экономическую и пропагандистскую активность, чтобы вернуть себе доброе имя и влияние на фоне разрастающейся коррупции, которая препятствует прогрессу в Афганистане.

Вне зависимости от успехов, которых удалось достичь в некоторых сферах, толпы безработных афганцев потеряли надежду и эмигрируют в невероятных количествах. Афганские солдаты сражаются храбро, но число терактов увеличилось, а правительство Афганистана при поддержке США, судя по всему, не способно обеспечить безопасность в стране. Большая часть сил США и НАТО покинула Афганистан, и местные жители начали опасаться, что Запад вновь о них забудет.

По информации расположенного в Москве Центра изучения современного Афганистана, Россия намерена влиять на события, наладив более тесную связь с правительством Афганистана.

Россия увеличила штат сотрудников посольства и в 2016 году подписала с Афганистаном соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Сообщается, что в Афганистан было доставлено 10 тысяч автоматов Калашникова и несметное количество боеприпасов. Что касается экономики, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане Замир Кабулов в феврале на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани пообещал поддержку афганского жилищного сектора со стороны России.

Российское посольство потратило 20 миллионов долларов на восстановление разрушенного Дома советской науки и культуры, афганцы называли его «советским домом дружбы». В надежде на то, что комплекс вновь будет напоминать о связи с Россией, дипломаты открыли это учреждение под названием нового Российского центра науки и культуры, но многие афганцы продолжают называть здание по-старому. И это лишь один из 150 проектов Москвы, которая ценой в десятки миллионов долларов намерена восстановить экономическое и культурное российское влияние в Афганистане.

Хотя эти средства скромны по сравнению с миллиардами долларов, которые тратят другие страны, у России, в отличие от США, в распоряжении имеется эффективный механизм пропаганды, который широко освещает проекты помощи. Пророссийские СМИ популяризируют мнение о том, что советские инфраструктурные проекты наподобие тоннеля Саланг и плотины Сарде были построены качественнее, чем появившиеся позднее.

На фоне материалов пророссийских журналистов о полезных российских вложениях американские траты выглядят расточительством. Кроме того, о расточительстве США свидетельствуют и отчёты американского ведомства по восстановлению Афганистана Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction.

Намереваясь добиться позитивного отношения со стороны мусульман, Россия объявила о помощи «Талибану» в его борьбе с ДАИШ и в организации мирных переговоров.

Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон и другие официальные лица США видят ситуацию иначе. Они обвиняют Россию в помощи «Талибану» с целью дестабилизировать Афганистан и поставить под угрозу интересы США.

Как бы то ни было, поддерживая и правительство, и бунтовщиков, Россия обретает союзника вне зависимости от того, кто из них выйдет победителем. Афганцы буднично добавляют, что Россия на протяжении долгого времени принимала участие в делах Афганистана, а также усиливает влияние, тайно финансируя политических лидеров и неправительственные группы.

Сейчас Россия уверенно возвращается в страну, которая когда-то неистово боролась с её присутствием. По словам опытного афганского бизнесмена, российское участие в деловых начинаниях в Кабуле и в других сферах растёт, и Америка в этом отношении проигрывает.

Американцы отгораживаются стеной и побаиваются взаимодействовать с афганцами из-за террористической угрозы, в то время как русские открыто ходят по улицам, ездят на такси и без охраны посещают дома своих афганских партнёров и друзей.

Убеждение в том, что американцы боятся афганцев, очевидно, прижилось. Несколько афганских старейшин в рамках беседы о борьбе с антиправительственными силами отмечали, что «русские были храбрее вас, [американцев]». По мнению старого командира моджахедов, которому довелось вести с русскими ожесточённые бои, русские были не храбрее, а безжалостнее, они уничтожали целые аулы повстанцев.

Когда командиру указали на то, что жестокость в итоге не принесла победы, и русские совершили несколько серьёзных ошибок, он ответил, что ошибки здесь ни при чём: «У них просто закончились деньги».

Важная ошибка, возможно, всё-таки была. В 1979 году русские приняли участие в масштабной кампании в Афганистане, не имея ресурсов для её осуществления и не заручившись народной поддержкой. Они определённо усвоили урок.

Как и рекомендовал российский генерал Валерий Герасимов, Россия успешно использует невоенные средства, чтобы достичь своих политических и стратегических целей.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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