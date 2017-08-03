Мощь российского флота: от Петра Великого к Владимиру Великому?

С 1980 года Россия отмечает день Военно-морского флота в последнее воскресенье июля. День ВМФ в России был утверждён в 1939 году. 30 июля 2017 года празднование было организовано по всему российскому побережью: от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Североморска до Севастополя. База России в сирийском городе Тартус также присоединилась к празднованиям, посвящённым российскому флоту.

Россия делает акцент на увеличении своей морской мощи, и это в последние годы привлекает внимание политических аналитиков. Историки и военные утверждают, что в действиях Владимира Путина прослеживаются отголоски экспансионистской политики Петра Великого в 17 веке. Россия наращивает присутствие в Арктике, а присоединение Крыма и участие в сирийском конфликте (важную роль в этом играет российская военно-морская база в Тартусе) лишь подтверждают это.

Россия относится к странам с самой протяжённой береговой линией на планете. Однако до конца 17 века у неё не было доступа к Средиземному морю. В 1696 году Пётр Великий взял Азовскую крепость в северной части Чёрного моря, и это стало важнейшей для страны военной победой, открывшей путь к Средиземноморью. Но взятие Азовской крепости стало лишь началом усилий Петра Великого, намеревающегося превратить Россию в морскую державу. Его действия в Балтийском море после того, как Швеция была вынуждена отказаться от своего влияния в регионе, привели к созданию Санкт-Петербурга как новой столицы, «окна в Европу».

Пётр Великий также стремился расширить присутствие флота в Арктике. Он построил современную судостроительную верфь в Архангельске, но воды в этой части страны покрывались льдом, что не позволило Петру Великому увидеть плод своих стараний – столь желанный арктический флот.

Проекты Владимира Путина немногим отличаются от задумок далёкого предшественника; он намерен нарастить морскую мощь России, чтобы вновь сделать страну великой. Благодаря глобальному потеплению Россия стала в Арктике серьёзной силой с внушительным флотом.

По прогнозам многих учёных, Северный Ледовитый океан в ближайшие два десятка лет избавится ото льда. Следует заметить, что хотя экономика России находится не в лучшем положении, Путин ввёл в строй три атомных ледокола для Северного флота, осуществляя мечту Петра Великого.

Россия постепенно превращается в ведущую морскую державу. В дополнение к арктическим амбициям, расширенное российское военное присутствие на востоке Средиземного моря в Сирии (а именно – в городе Тартус) свидетельствует о том, что Владимир Путин идёт по стопам Петра Великого.

Тем не менее, в Чёрном море ситуация намного сложнее. После аннексии Крыма Россия не только решила проблему статуса своей морской базы в Севастополе, но увеличила свою береговую линию в Чёрном море и эксклюзивную экономическую зону в Черноморском бассейне. НАТО уже обозначил своё беспокойство по поводу изменения стратегического баланса в регионе, представив новую концепцию «адаптированного присутствия». Морская часть концепции предполагает посещение силами НАТО портов Румынии и Болгарии, а также проведение совместных тренировок и военных учений.

Интересно, что празднование дня ВМФ в России совпало с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию – с первой остановкой в его поездке в Черноморский регион — затем он посетит Грузию и Черногорию. Подобное развитие событий намекает на новое противостояние на Чёрном море. Это тот случай, когда Турции следует большее внимание уделить флоту как части военной структуры.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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