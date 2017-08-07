Банки России используют реестр на базе Ethereum, благодаря поддержке криптовалют со стороны государства

Как сообщает Bloomberg, ассоциация российских банков использует технологию блокчейн на базе Ethereum, чтобы сделать проводку платежей быстрее и безопаснее.

Банки, среди которых «Группа ВТБ» и ПАО «Сбербанк», создали распределённый реестр «Мастерчейн», который использует модифицированный протокол Ethereum. По информации ассоциации «Финтех», которую поддерживает Центральный банк, реестр соответствует принятым в стране стандартам безопасности.

Два месяца назад Владимир Путин встретился с основателем Ethereum Виталием Бутериным, и это сигнализирует об изменении позиции правительства в отношении криптовалюты. В прошлом году Министерство финансов грозилось арестовывать любого, кто использует цифровую валюту.

Гонка с Западом

Аналитик московского рейтингового агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский рассказал, что банковский рынок в России очень развит, и ведущие российские банки желают сравняться со своими западными коллегами или даже перегнать их в освоении новой технологии. Блокчейн может быть использован для подтверждения прав на интеллектуальную собственность, контрактов и публичных реестров без посредников.

В официальном заявлении российской ассоциации сказано, что благодаря распределённому реестру затраты на ведение учёта ипотечных сертификатов сократятся на 80 процентов, а за счёт исключения посредников (к примеру, нотариусов) дела будут продвигаться быстрее.

Российские банки желают начать применять систему в ипотеке к середине 2018 года. Среди них TSC Group Holding PLC, банк «Открытие» и «Альфа-банк».

Новая виртуальная валюта

В официальном заявлении говорится, что виртуальная валюта, известная как «газ», будет побуждать сторонних «майнеров» к верификации транзакций в «Мастерчейн».

«Газ» – это отвлечённое название ресурсов, которые необходимы для осуществления транзакции и её фиксирования в распределённом реестре. Также это прозвище Ethereum. «Мастерчейну» понадобятся вычислительные мощности, чтобы верифицировать транзакции.

Также с помощью «Мастерчейна» банки смогут изучать базы данных друг друга в поисках клиентов из чёрного списка, чтобы снизить риск дополнительных затрат и мошенничества.

Центральный банк России уже адаптировал блокчейн на базе Ethereum для проведения онлайн-платежей и подтверждения информации о клиентах при работе с кредиторами.

Путиловский отметил, что в России отношение к криптовалюте вновь может измениться. Он рассказал, что Центральный банк по этому вопросу занимает неоднозначную позицию. По его словам, этот орган может сыграть ключевую роль как в развитии индустрии, так и в её уничтожении.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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