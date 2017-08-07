Опрос центра Pew Research: Чего больше всего боятся люди в разных странах мира

На прошлой неделе был опубликован доклад социологического исследовательского центра Pew Research Center об исследовании, в ходе которого около 42 тысяч респондентов в 38 странах мира высказали свое отношение к восьми угрозам в сфере безопасности. Как сообщается в докладе, этот рейтинг предсказуемо возглавила террористическая группировка и экологические проблемы.

Крупнейшие угрозы, с которыми сталкиваются люди во всем мире

(1- ИГИЛ, 2- Глобальное изменение климата, 3- Кибератаки, 4- Ухудшение состояния мировой экономики, 5- Наплыв беженцев, 6- Мощь/влияние США, 7 — Мощь/ влияние России, 8 — Мощь/влияние Китая)

Первое и второе место с минимальным отрывом заняли такие угрозы как группировка ДАИШ (62 процента) и глобальные климатические изменения (61 процент). Следующие две строки достались кибер-атакам со стороны зарубежных стран и состоянию мировой экономики. Оба этих фактора выделили 51 процент опрошенных. Далее с рейтингом 39 процентов следует наплыв беженцев из таких стран, как Ирак и Сирия. А последние три позиции в первой восьмерке мировых угроз заняли три мировые сверхдержавы, точнее, их мощь и влияние: США (35 процентов), Россия (31 процент) и Китай (31 процент).

Впрочем, если посмотреть на результаты по странам, можно отметить некоторые любопытные нюансы. Во-первых, жители Соединенных Штатов и большинства европейских стран, а также России, считают главной угрозой безопасности террористическую группировку ДАИШ. Впрочем, точно так же выглядел рейтинг и в прошлом году.

В то же время, все большее число людей, особенно в Африке и Америке, сегодня заявляют, что изменения климата представляют для них большую угрозу, чем терроризм, кибер-атаки, кризис беженцев или проблемы мировой экономики.

В странах, испытывающих экономические трудности, таких, например, как Венесуэла или Греция, участники социологического опроса предсказуемо заявили, что самой большой проблемой является состояние глобальной экономики.

В то время как многие страны Ближнего Востока и Европы по-прежнему страдают от самого масштабного миграционного кризиса после Второй мировой войны, лишь Венгрия указала на него, как на источник главной угрозы.

Респонденты в Южной Корее и Вьетнаме указали на военную и экономическую мощь и влияние Китая, как на главную проблему безопасности, стоящую перед их странами.

Распределение главных угроз безопасности по странам и регионам мира

( Синий цвет — группировка ДАИШ; зеленый – климатические изменения; коричневый – кибер-атаки; фиолетовый – влияние Китая; синий – влияние США; оранжевый – кризис беженцев; красный – состояние мировой экономики)



Несмотря на то, что мощь и влияние Соединенных Штатов не были названы в качестве главной угрозы в какой-либо из стран, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа заметно выросло количество людей, которые выделяют этот источник угрозы.

Во всем мире в ходе отдельного опроса центра Пью лишь 22 процента респондентов заявили, что они доверяют Дональду Трампу. При Бараке Обаме этот показатель достигал 64 процентов. Аналогичным образом, сегодня лишь 49 процентов респондентов выразили позитивное отношение к Соединенным Штатам, против 64 процентов в конце президентства Обамы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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