Почему некогда мощный российский флот испытывает серьёзные трудности?

В последний год ВМФ России провёл несколько заметных операций, самые масштабные из которых – поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии и запуск крылатых ракет с кораблей, базирующихся в Каспийском море. Российские подлодки также активизировали деятельность, хотя до уровня холодной войны она не дотягивает.

Сегодня российский флот находится в плачевном состоянии, и, возможно, со временем ситуация только ухудшится.

Нынешний состав

ВМФ России унаследовал множество современных надводных кораблей и подводных лодок. Большинство из них незамедлительно было потеряно, так как Россия не смогла обеспечить обслуживание столь большого флота. Основные суда ВМФ России очень старые, а их ремонтопригодность под вопросом. Из основных 24 надводных боевых единиц ВМФ России 3 единицы (фрегаты класса «Адмирал Григорович») были построены после завершения холодной войны. Большая часть кораблей ещё советских времён уже выработала ресурс, хотя Россия старается переоборудовать и обновить свой флот.

Как долго Россия сможет эксплуатировать авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», не прибегая к его глобальной модернизации – большой вопрос, однако несмотря на громкие обещания, постройка корабля на замену крейсеру ещё не началась. Атомный крейсер «Пётр Великий» в последнее десятилетие используется активно, также появляются сообщения о возвращении в строй «Адмирала Нахимова» в ближайшие годы, однако обоим кораблям уже исполнилось более 30 лет.

Будущие проекты

Если Москва построит все корабли, обещанные ею в последнее десятилетие, ВМФ России действительно станет флотом мирового уровня. У российских военных получается рассказывать о старте новых крупных проектов, но об их успешном завершении информации мало. Истинное положение вещей в постройке надводных кораблей в России по международным стандартам довольно мрачное.

Главное достижение российского кораблестроения – это фрегаты класса «Адмирал Григорович» (4000 тонн) и «Адмирал Горшков» (5400 тонн). Постройка первых длилась около 7 лет, а вторых – около 9 лет. Два фрегата класса «Адмирал Григорович» вступили в строй, и ведётся постройка ещё четырёх. Первый фрегат класса «Адмирал Горшков» поступит на флот в этом году, а позже появятся ещё 3 таких корабля.

Для сравнения, у британцев постройка эсминцев типа 45 заняла 6 лет, американцы потратили 4 года на создание эсминца типа «Арли Бёрк», японцы за 4 года построили тяжёлый крейсер «Атаго», а китайцы за 4 года создали эсминец типа 052D. Все эти корабли приблизительно в два раза больше фрегатов, постройку которых с трудом пытается завершить Россия.

Двенадцать эскадренных миноносцев проекта «Лидер» (17000 тонн) с лёгкостью могут стать заменой нынешним российским крейсерам и эсминцам, но Кремль не планирует начинать постройку этих кораблей, а если и начнёт, вряд ли она уложится в приемлемые сроки. С учётом недавнего экономического кризиса в России строить корабли стало проблематично. Более того, из-за аннексирования Крыма Россия не может приобретать корабли за границей (в частности, это касается универсальных десантных кораблей типа «Мистраль»), хотя на определённом этапе не исключается возможность закупки кораблей в Китае.

Подводные лодки

Сила Российского флота во многом зависит от атомных подлодок. Атомные подводные лодки (как многоцелевые лодки, так и стратегические ракетоносцы) – это единственная сфера, в которой российское кораблестроение добилось значительных успехов с момента завершения холодной войны. Численность флота сократилась (13 РПКСН, 7 АПРК, 17 многоцелевых атомных подводных лодок и около 20 ДПЛ в зависимости от того, какие из них останутся на тот момент), а ВМФ России желает убедиться, что замена подлодкам подоспеет. Восемь субмарин проекта «Борей» (три эксплуатируются, пять в процессе постройки) послужат средством устрашения в ближайшем будущем, а семь многоцелевых подводных лодок проекта «Ясень» станут современной поддержкой субмаринам проектов «Барракуда», «Гранит» и «Акула».

К сравнению

XX век для ВМФ России оказался богат на события. В 1905 году Россия была авторитетной морской державой второго эшелона с современным и достаточно большим флотом, который находился на Балтийском море, в Тихом океане и на Чёрном море. Уничтожение российского флота японцами привело к кризису, но через 13 лет после Цусимского сражения Россия ввела в эксплуатацию 7 дредноутов, хотя и прекратила участие в Первой мировой войне. В результате Россия вышла на один уровень с Францией или Италией, хотя всё ещё отставала от Великобритании, Германии, Японии и США.

Октябрьская революция, в отличие от развала СССР, незамедлительно вызвала укрепление существующих сил и отмену новых запланированных проектов. Как и Российская Федерация, СССР в первые двадцать лет своего существования не мог определиться, каким хочет видеть свой флот, прежде чем начал (накануне Второй мировой войны) масштабную программу по постройке. Война помешала этим планам, однако внесла ясность: сила и безопасность России в большей мере зависит от армии, а не от флота. Как бы то ни было, флот СССР постепенно наращивал мощь во время холодной войны и в какой-то момент обогнал флот Франции и Великобритании, став вторым в мире.

А затем всё вновь пришло в упадок. Российский флот не может обслуживать суда, которые унаследовал. Он не способен вынести темп постройки новых кораблей, необходимый для поддержания кораблестроения в тонусе. Ситуация усугубляется по мере того, как увеличиваются затраты на содержание старых кораблей и время на постройку новых, а качество обслуживания и постройки, наоборот, снижается. Финансовый кризис нескольких последних лет, разразившийся из-за сочетания санкций с низкими ценами на нефть, уничтожил всё, кроме постройки подводных лодок.

Международное сравнение не в пользу России. К тому моменту, когда у России на вооружении появится второй авианесущий корабль, Китай завершит создание трёх, а у Индии и Великобритании их уже будет как минимум два. В случае с надводными боевыми единицами ситуация даже хуже. За последнее десятилетие Франция, Великобритания, Япония и Китай ввели в строй крупные надводные боевые корабли, которые по техническому уровню превосходят полученные по наследству российские суда. Сравнение с Китаем особенно показательно: с 2000 года Россия ввела в эксплуатацию 5 крупных надводных боевых кораблей (строительство 3 из них было начато ещё в советский период), а Китай построил около 40. В будущем этот разрыв лишь возрастёт.

Прикрытие

Как утверждает Дмитрий Горенбург, морские амбиции Москвы до боли не реалистичны. В кораблестроении Россия не сможет конкурировать с Китаем, Японией или Южной Кореей, пока не восстановит эту сферу. Прежде, чем восстановить кораблестроение, России необходимо реструктурировать экономику. Несмотря на крупные вложения в оборону, Россия конкурентоспособна лишь в узких сферах: атомные многоцелевые субмарины, атомные подводные ракетоносцы и среднеразмерные фрегаты и корветы. Положительный момент: российская промышленность справилась с непростой задачей по установке новых ракетных технологий на существующие платформы.

Наконец, следует отметить, что современная Россия унаследовала от СССР и Российской империи связанные с флотом проблемы. ВМФ России разделён на 4 отдельных флота (Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский), ни один из которых не сможет с лёгкостью оказать поддержку другому. Выход «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море и последующее его возвращение домой без серьёзных поломок посчитали главным достижением. Для сравнения, у Китая 3 региональных флота, которые без труда смогут преодолеть разделяющее их расстояние.

Короче говоря, ВМФ России в плохом состоянии, а сама Россия не в лучшей форме, чтобы это исправить. В ближайшем будущем России следует заняться теми морскими проектами, которые абсолютно необходимы, и в которых она знает толк. К ним относится создание флотилии подводных лодок, способных стать средством устрашения, и формирование небольшого надводного флота наравне с осуществлением технического обслуживания. На большее пока рассчитывать не приходится.

Роберт Фарли – журналист The National Interest, автор The Battleship Book

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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