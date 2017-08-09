Четыре карты с российским ответом на американские санкции

Американский конгресс одобрил введение новых санкций, направленных против российских энергетических компаний.

Понимая, что жизненно важный сектор экономики вряд ли способен восстановиться, Россия прибегает к ответным мерам. Москва сократила число российских дипломатов в США и запретила американским дипломатам пользоваться недвижимостью в России.

Продажа энергоресурсов – важный источник российского дохода, однако энергия для России – ещё и инструмент геополитического влияния. Она позволяет Москве оказывать давление на страны, зависимые от российского экспорта энергоносителей.

Если Россия решит отомстить Америке, то поставка энергоресурсов (в частности, в Европу) предоставит ей такую возможность.

Зависимость Европы от российских энергоносителей

Евросоюз импортирует 53 процентов потребляемых энергоресурсов. К ним относится 90 процентов объёмов нефти и 66 процентов газа – эти показатели выше, чем в большинстве других регионов мира, среди которых Северная Америка, Восточная Азия (без учёта Японии) и Южная Азия. В общей сложности, на энергию приходится 20 процентов импорта Евросоюза.

Тем не менее, некоторые страны более зависимы от импорта по сравнению с другими.

Доля потребления импортируемых энергоресурсов в 2015 году по странам (процент использования)



Большинство европейских стран импортирует более 30 процентов энергии, которую потребляет. Норвегия обеспечивает около 35 процентов этого импорта, а Россия – около 40 процентов.

Обладающая самой крупной в Европе экономикой Германия импортирует более 60 процентов потребляемой энергии, а Франция (третья по размеру экономика) импортирует приблизительно 45 процентов.

Некоторые страны Восточной Европы в большей мере зависят от зарубежной энергии.

Венгрия, Австрия и Словакия импортируют 60-65 процентов потребляемой энергии. В свою очередь, объёмы импорта Болгарии, Чехии и Румынии скромнее (37, 32 и 17 процентов соответственно). Среди стран Балтии Литва импортирует около 75 процентов энергии, которую потребляет. Латвия и Эстония импортируют 45 и 9 процентов соответственно.

Импорт газа из России в страны ЕС в 2015 году (процент потребления)



Импорт нефти из России в страны ЕС в 2015 году (процент потребления)



Большую часть энергоресурсов поставляет Россия.

Фактически, Россия обеспечивает более 70 процентов нефти и газа, которые потребляет Болгария, Латвия, Литва, Венгрия, Словакия и Финляндия. Россия поставляет 62 процента объёмов газа и 56 процентов объёмов нефти, используемых в Чехии, и 53 процента газа и 90 процентов нефти, используемых в Польше.

Мощнейший российский рычаг давления на Запад

Россия сознательно развивает подобную зависимость.

Из соображений безопасности она стремится создать буфер между своей территорией и Западной Европой, который поможет отразить любое вторжение.

Россия утратила былую мощь, но создала экономический рычаг давления. Угрожая энергетической безопасности стран, представляющих потенциальную опасность для России, Москва способна ими манипулировать.

Оценив возможные последствия, зависимые страны приступили к диверсификации энергоресурсов. Польша и Литва начали импортировать сжиженный природный газ из США.

Множество несовпадающих интересов

Ситуация в странах-лидерах Евросоюза Франции и Германии позволяет судить о том, как российская энергия формирует внешнюю политику.

Франция зависит от зарубежных энергоносителей, но большая часть нефти и газа в эту страну поставляется из Алжира, Катара, Саудовской Аравии и Ливии, а не из России. Поэтому Франция может действовать более агрессивно и поддерживать антироссийские санкции.

С Германией всё иначе: страна импортирует 57 процентов используемого газа и 35 процентов нефти из России. Берлин вынужден маневрировать между США, которые обеспечивают безопасность Германии, и Россией – своим главным поставщиком энергоресурсов.

Это одна из причин столь активной критики со стороны Германии американских санкций, предусматривающих наказание для любых компаний, которые сотрудничают с российскими энергетическими компаниями или участвуют в совместных проектах.

Германия поддерживает создание газопровода «Северный поток – 2», идущего через Балтийское море в обход Украины – транзитного государства, через которое Германия сейчас получает большую часть импортируемых энергоресурсов.

Основные газопроводы между Россией и Германией



Новый газопровод обеспечит энергетическую безопасность Германии, так как Россия сможет в качестве наказания прекратить поставки газа в Украину, и это не отразится на других странах.

Но на этом возможности России заканчиваются. К примеру, её геополитические интересы в Украине совпадают с энергетическими интересами Германии. В виде газопровода «Северный поток – 2» Германия обретает новый маршрут для получения газа, а России он позволит оказывать большее давление на Украину.

Но Вашингтон не желает, чтобы Москва влияла на Украину, перекрывая поставки газа. Америке необходимо проконтролировать развитие ситуации в Украине таким образом, чтобы не допустить дальнейшего сближения Германии и России.

К тому же, Россия не может повлиять на США с помощью экспорта энергоносителей. Вашингтону они не нужны. Но Россия может повлиять на союзников Америки, если решится на дальнейшие ответные меры.

Так как США гораздо влиятельнее России, принцип «разделяй и властвуй» станет для Москвы лучшим вариантом.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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