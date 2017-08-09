Российские власти предпринимают меры против грабительских «кредитов до получки»

За последние годы краткосрочные мини-кредиты до получки приобрели большую популярность среди малообеспеченных слоев российского населения, поскольку для многих это нередко единственный способом дотянуть до следующей зарплаты. Однако, непомерные процентные ставки побудили власти обуздать этот рынок.

Когда человеку понадобились сто долларов на несколько дней до выплаты заработной платы, скорее всего, он не станет связываться с банковским кредитом. Если никто из друзей не сможет его выручить, есть большая вероятность, что он обратится к ростовщикам.

Срок мини-кредитов до зарплаты обычно составляет в России не более месяца. Суммы редко превышают 30 тысяч рублей (около 500 долларов США), однако своевременно вернуть долг может оказаться затруднительным. Дело в том, что ростовщики обычно предоставляют такие кредиты под 600 процентов годовых. Это означает, что заемщик, получивший кредит в размере 500 долларов, к концу месяца должен вернуть уже 750 долларов.

Это вынуждает малообеспеченного заемщика брать дополнительные кредиты для погашения долга. Люди попадают в порочный круг, и в результате им приходится платить от 600 до 800 процентов в год.

Недавно российский президент Владимир Путин обрушился с жесткой критикой на подобную практику, сравнив таких кредиторов со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». В книге главный герой убивает ее топором, отчаявшись рассчитаться с долгами.

В начале нынешнего года в России был принят закон, который ограничивает процентные ставки 300 процентами от основной суммы в год. Это означает, что максимальная сумма, которую человек будет выплачивать по стодолларовому займу, составит не более 400 долларов. Кроме того, законом установлено, что штрафные санкции могут применяться только к основной части кредита.

Депутаты российской Государственной Думы считают, что этого недостаточно. Группа, возглавляемая председателем Комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым, настаивает на введении более жестких правил денежного кредитования. «Мы предлагаем снизить максимальную ставку до 150 процентов годовых. Это означает, что граждане будут брать в долг меньше денег, а ростовщики не станут предоставлять кредиты так легко», – сказал Аксаков.

Представители специализированных организаций по кредитованию до получки жалуются, что если этот закон будет принят, он вынудит законопослушные компании уйти с рынка. Они также предупреждают, что людям придется обращаться к дельцам черного рынка, чтобы одолжить небольшую сумму, поскольку банки, как правило, отказываются работать с этим сегментом рынка.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступает против полной ликвидации рынка микрокредитования. «Потребность в кредитах до зарплаты никуда не исчезнет, и люди попадут в лапы «кредитных акул», незаконных ростовщиков, чья деятельность не регулируется Центральным банком», – заявила она в июне.

Поскольку беззалоговые кредиты с драконовскими процентными ставками приводят лишь к росту задолженности, их следует вообще запретить, считает аналитик Сергей Селянин. «Проблемы бедных людей, которые оказались в трудной ситуации, не могут быть решены сверхдорогими кредитами. Напротив, это лишь усугубляет ситуацию», – сказал он.

Еще одна проблема заключается в том, что россияне совершенно невежественны в вопросах кредитования и нуждаются в соответствующем просвещении. Бывали случаи, когда заемщики вообще не знали о том, что им придется платить проценты, рассказал заместитель генерального директора рейтингового агентства Expert RA Павел Самиев.

Должностные лица настоятельно советуют заемщикам внимательно читать контракт, поскольку ростовщики используют мелкий шрифт, чтобы скрыть информацию о дополнительных сборах и штрафных санкциях. Крупнейшая в России поисковая система «Яндекс» и Центральный банк РФ договорились о сотрудничестве в этой области. «Яндекс» будет помечать добропорядочных и проверенных кредиторов в результатах поиска зеленой галочкой.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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