Военно-морские тонкости: Китай, Россия и Балтийское море

Россия и Китай недавно завершили совместные военно-морские учения в Балтийском море, которое расположено вдали от Китая. Сразу после завершения учений три китайских корабля, участвовавших в мероприятии, в начале августа посетили порт финской столицы Хельсинки с «дружественным» визитом.

Совместные российско-китайские морские учения стали ежегодной традицией, а недавние манёвры в Балтийском море – это явный сигнал Америке и Европе о том, что теперь Китай способен использовать свою военно-морскую мощь по всему миру. Незамедлительное посещение порта Хельсинки, в свою очередь, показывает Финляндии и другим странам Балтии, что по отношению к ним намерения Китая дружественные и вполне миролюбивые.

Но по мнению многих финнов, одновременное присутствие поблизости военных кораблей Китая и России (по поводу России финны выражают сильное беспокойство) сводит на нет все заявления Китая о миролюбивости, на которую должен был указывать заход в порт Хельсинки.

Действительно, о чём говорят действия Пекина? Возможно, там желает показать странам региона, что Китай может как поддержать, так и не поддержать действия Москвы, направленные против них. В последнем случае Китай войдёт в доверие к странам региона и будет препятствовать возможной российской агрессии. Впрочем, в Пекине могли и вовсе не задумываться над тем, о чём сигнализируют столь противоречивые действия в Балтийском море в виде военно-морских учений и «дружественного» визита.

Заход китайских кораблей в порт Хельсинки не развеял опасений Финляндии и других стран региона по поводу военно-морских учений Китая и России в Балтийском море. В то же время, Москва могла усомниться в желании Китая поддерживать региональные интересы России. Возможно, правительство Финляндии пригласило китайских моряков посетить порт Хельсинки сразу после совместных учений с Россией лишь для того, чтобы у Москвы возникли подобные сомнения. Без захода китайских кораблей в финский порт или в какой-либо другой порт, кроме российского, совместные учения Китая и России в Балтийском море оставили бы недвусмысленное впечатление о том, что Пекин полностью поддерживает действия Москвы в регионе.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x