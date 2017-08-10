Эксперты прогнозируют: если Россия откажется от доллара, мировая валюта рухнет

Обменный курс доллара в конце прошлой недели вырос, восстановившись с почти 15-месячного минимума, после того как отчет о занятости в США, за которым внимательно следят рыночные аналитики, оказался лучше прогноза. Это, в свою очередь, повышает вероятность роста процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Биржевой индекс доллара ICE, который сравнивает доллар с корзиной из шести валют, прибавил 0,8 процента и достиг отметки 93,58. Это стало наибольшим суточным изменением с 18 января. Во время биржевой сессии он торговался примерно на уровне 92,70, что является самым низким значением с мая 2016 года. Индекс доллара WSJ, который измеряет его соотношение с более обширной корзиной из 16 валют-соперниц, вырос на 0,6 процента и достиг к концу дня отметки 86,39, также частично сократив предыдущие потери.

Как только Россия примет решение об отказе от использования американского доллара, эта валюта серьезно пострадает. Кроме того, несомненно, страны Содружества Независимых Государств поддержат Россию, сообщает ежедневное газетное интернет-издание «Российский диалог».

Экономисты хорошо помнят, что большая часть американской валюты обращается за пределами США. Если Россия и страны СНГ откажутся вести операции в долларах, это вызовет цепную реакцию, и к российской политике также присоединятся Китай и другие азиатские страны.

Кроме того, эксперты указывают, что санкции США против России могут привести к тому, что доллар в России исчезнет, уступив место альтернативной валюте.

Экономические тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что Китай и Россия постепенно выплачивают государственную задолженность, избавляясь от долларовых резервов. Среди мер по обеспечению финансовой независимости этих стран наиболее амбициозным проектом на сегодняшний день является Новый банк развития (NDB) группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Банк NDB, расположенный в Шанхае, был создан БРИКС в июле 2014 года для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития стран, входящих в группу и других развивающихся экономик.

В апреле 2016 года Совет директоров банка одобрил семь проектов с общим объемом финансирования более полутора миллиардов долларов.

Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года, все российские банки обязаны принимать платежи, произведенные через национальную платежную систему Российской Федерации «Мир». Разрабатывая новое ПО, российские программисты решили создать алгоритмы «с нуля», руководствуясь установленными в настоящее время стандартами для платежных систем.

Еще одним важным преимуществом является независимость этой системы от любых внешних факторов. В системе используется исключительно отечественное программное обеспечение, и ее технологическая и коммуникационная инфраструктура изолирована от любого воздействия санкций.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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