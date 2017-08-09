Даже в европейских городах суши можно купить на каждом углу. Но так ли много нам известно об этом популярном блюде? Например, вы знали, что суши впервые стали делать вовсе не в Японии? Dostaевский делится интересными, но проверенными фактами о роллах и суши: проверьте себя и узнайте насколько много знаете о любимом лакомстве?

Суши — это не блюдо

Именно так. Заворачивание рыбы в варёный рис — это способ консервации, распространённый в странах Южной Азии. Очищенные кусочки рыбы обкладывали рисом и помещали под пресс. Рыбу, подвергнутую частичной ферментации, можно было есть в течение года. А рис просто выкидывали. Кстати, само слово «суси» в переводе с японского означает «кислый рис».

Роллы из колбасы

Нам трудно представить себе суши без риса и морепродуктов. Но существуют и весьма экстравагантные варианты этого блюда, в состав которых входит конина, свинина, говядина и даже переработанное мясо — например, популярная консервированная ветчина SPAM.

Автоматы для суши

В конце 70-х годов были изобретены механические аппараты для производства суши.

Расцвет и упадок синепёрого тунца

Индустрия суши так велика, что влияет на судьбу и численность целых видов. Показательна история синепёрого тунца. Ещё в середине XX века эта рыба была настолько распространённой и дешёвой, что ею кормили кошек. Но мясо тунца — один из самых востребованных ингредиентов для приготовления суши. Активный промысел синепёрого тунца, связанный с ростом популярности блюда, поставил этот вид на грань исчезновения. Сегодня синепёрый тунец считается деликатесом, а его вылов ограничен и даже запрещён во многих странах.

Путь мастера

Чтобы получить право готовить суши, повар должен учиться в течение 10 лет — по крайней мере, так предписывают традиции. Сегодня обучение длится, как правило, не более 2 лет. Утратила актуальность и другая традиция — не допускать женщин к приготовлению суши.

Секрет долголетия

Старейшая женщина на планете, Мисао Окава, назвала любовь к суши в числе главных причин своего долголетия (другая причина — ежедневный восьмичасовой сон). Госпожа Окава дожила до 117 лет, а её любимая разновидность суши — рисовые роллы со скумбрией.

Мы, конечно, не гарантируем, что наши роллы помогут вам прожить больше ста лет. Но попробовать стоит — вдруг получится? Тем более, что Dostaевский доставляет суши круглосуточно. А если сделать заказ через приложение для Android или iOS, вы получите в подарок сладкий пирог.

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