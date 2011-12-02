 7 жутких городских легенд, которые оказались правдой

Источник перевод для mixednews – Cowanchee

Хэллоуин уже почти наступил, а это значит, что опять пришло время продемонстрировать вам, что городские легенды, пугавшие вас, когда вы были детьми, должны бы пугать вас и сейчас, по той причине что зачастую они абсолютно правдивы.

Ведь порой бывает, что страшные истории, рассказанные на ночных посиделках, действительно когда-то произошли с сестрой кузины брата того парня. Например…

7. Пожирающий людей эскалатор

Легенда: Родители, кажется, не могут удержаться от соблазна поиграть роль режиссёра фильмов ужасов, когда учат вас как это важно – завязывать шнурки на своих ботинках.

«Ты же не хочешь кончить как парень, живший в двух кварталах отсюда, когда его шнурки попали в эскалатор в торговом центре. Они до сих пор вычищают остатки его пальцев из решётки с помощью зубной нити».

После многих лет поездок на эскалаторах безо всяких инцидентов, вы начинаете подозревать, что скорее вам на голову упадёт метеорит, чем эскалатор в торговом центре съест ваши пальцы.

Правда: Эскалаторы похоже голодны как волки – в данном случае как невидимые, неосязаемые механические волки, которые, кажется, становятся ещё голоднее, как только отведают человеческой крови. «Шнурки затягиваются внутрь… как втягивается кола через соломинку». Это не цитата из родительского учебника по основам экзистенциального ужаса, а слова сертифицированного инспектора по безопасности эскалаторов Кевина Доэрти. А после того, как эскалатор затянул ваши шнурки, даже пищевые метафоры не смогут передать то, с чем Доэрти приходилось сталкиваться на его работе: «Это невероятно, что может сделать эскалатор с человеческой плотью».

Пальцы и целые куски ступней бывали пережёваны эскалаторами. А если жертва попытается освободиться из этого человеко-шреддера, вот тут дело оборачивается из плохого в ужасное. Как и в случае с медведями гризли и акулами, вы скорее всего не захотите иметь дело с эскалаторами, когда они находятся в середине своей трапезы.

К примеру, в 2003 году девочка лишилась части своей руки, когда попыталась освободить свой ботинок, который попал в эскалатор. В 2005 году 34-летний мужчина совершил ошибку, надев капюшон на эскалаторе. Никто не знает точно, хотел ли он освободить свой шнурок, или просто сидел, когда эскалатор ухватил его капюшон, потому что к тому времени как его нашли, эскалатор проглотил его капюшон, притянул мужчину к земле и задушил его.

И дело тут в том, что зубцы в начале и конце эскалатора – это не единственные части, которые могут поймать вас. Протащите свою ступню вдоль места, где стена встречается со ступеньками, и на всю оставшуюся жизнь у вас останется тремя пальцами меньше, чем у ваших друзей. У эскалаторов также есть свойство возвратного движения, а это может быть болезненным даже в том случае, если они своим устройством и не напоминают вам челюсти из смыкающихся стальных ножей.

6. Девушка в чулане

Легенда: Всем нам знакомо это чувство. Вы одни в своём доме, и вдруг на вас обрушивается непреодолимое ощущение, что на вас кто-то смотрит. Это похоже на то, что вы можете чувствовать присутствие другого человека в вашем доме, даже несмотря на то, что вы совершенно точно закрыли окна и двери. Этот жутковатый трюк нашего мозга вероятно одна из причин того, что так много историй о призраках рассказывают о ком-то внутри нашего собственного дома. Вы слышите шёпот из глубины дома, убийца прячется под вашей кроватью, проснувшийся утром человек обнаруживает странное послание, приклеенное к его лбу. Даже в чулане у нас живёт монстр. Но ведь эти страхи иррациональны, правда?

Правда: 57-летний пожилой мужчина в Японии, живущий один в своём доме, начал замечать, что мелкие предметы меняют своё место в его доме. Пропадала еда, хотя он мог поклясться, что не съедал её. Он просыпался от странных звуков посреди ночи, но каждый раз, когда он вставал и проверял что происходит, дверь была заперта, а окна надёжно закрыты. В доме не было никого.

Что с ним происходит? Он сходит с ума? У него в доме поселился застенчивый полтергейст? Чтобы выяснить это, он установил несколько скрытых камер по всему дому. На следующее утро он перемотал плёнку в камере и вот что он увидел. Странная женщина выползла из посудного шкафа как в фильме «Звонок». И если вы считаете, что это жутко, представьте, что он почувствовал, когда в конце съёмки она заползла обратно в шкаф. В тот самый шкаф, который находился в паре метров от него, пока он просматривал запись на плёнке.

В попытке сохранить свой разум, мужчина предположил, что эта женщина была грабителем, которая лишь на время спряталась в шкафу, и вскоре покинула его дом. Он вызвал полицию, которая установила, что все замки на его дверях и окнах не были повреждены. Не было никаких свидетельств, что кто-либо вламывался в его дом – другими словами (здесь должна играть драматическая музыка) женщина всё это время находилась внутри дома.

После тщательного обыска женщина была найдена прячущейся в маленьком шкафчике. Как выяснилось, она прокралась в дом и спала, ела, и даже принимала душ в нём на протяжении целого года. Подумайте обо всех тех вещах, которые вы делаете, когда уверены в своём полном уединении – вещах, которые, как вы думаете, никто не видит. А теперь представьте себе бездомную японскую женщину, которая всё это время наблюдает за вами.

5. Звонок убийца

Легенда: Тело было найдено в центре комнаты. Единственная улика того, что с ним произошло – телефонная трубка, зажатая в его руке. Разумеется, вся эта «держись подальше от телефона во время грозы!» история просто пример технофобии, которая, скорее всего, была придумана старыми людьми.

Правда: Молнии всё равно как далеко вы находитесь от окна. Если ей выпал ваш телефонный номер в стиле фильма «Пункт назначения», она придёт за вами, и она может просочиться через любой телефон, чтобы выполнить свою работу. Фактически, телефон делает её даже опаснее.

Эта история произошла в 1985 году с 17-летним студентом по имени Джейсон. Он только что прошёл тщательное медицинское обследование для поступления в Военную академию Соединённых Штатов в Вест Пойнте. Так что если только вы не Рэмбо, можно смело предположить, что его тело было способно пережить ранения, которые ваш лечащий доктор назвал бы «причиной смерти».

И спустя всего лишь четыре дня после осмотра он был найден мёртвым в своей комнате с телефонной трубкой в руке. Молния ударила в кабель снаружи дома и вылетела из телефона — прямо в ухо Джейсона. Нам хочется думать, что он почувствовал бы себя немного лучше, узнав, что его гибель – это практически идеал смерти для какого-нибудь металлиста 80-х годов.

«Но у моего телефона нет никаких древних проводов», скажете вы, «я использую только сотовый! Я должен беспокоиться только о раке мозга, верно?». Похоже на то, что разговоры по сотовому телефону во время грозы могут усилить тяжесть и смертоносность ударов молний по той же самой причине, которая убила Джейсона. Человеческая кожа достаточно плохой проводник электричества, так что обычный удар молнии разойдётся по поверхности вашей кожи.

Однако в то время, как вы держите телефон у своего уха, или слушаете музыку на своём iPod, вы направляете молнию в свой слуховой канал, фактически проводя электричество через естественный барьер вашего тела и давая ему прямой доступ к вашим внутренним органам.

Один паренёк слушал свой iPod и подстригал газон, когда молния от проходившей неподалёку грозы ударила в него, создав замкнутый контур между его ушей. Он выжил, но до сих пор на его теле остались шрамы там, где провод от наушников вплавился в его грудь и шею. Скорее всего, с тех пор он больше ни разу не включал ту песню, которая играла в его плейере в ту секунду.

4. Странный парень с большой угловатой сумкой

Легенда: Странный незнакомец с загадочно большой и угловатой сумкой – один из столпов поп-культуры. Он появлялся в «Кое-что о Мэри», рекламе пива и фильмах Джо Пеши, но подруга кузины твоего друга точно знает, что это вовсе не смешно. Потому что она была на практически пустой автобусной остановке, когда на ней появился жутковатый незнакомец с огромным вещевым мешком. Что-то в форме объектов, находившихся внутри, и то, как парень бормотал о том, что эти формы «заставили его сделать это» было неправильным, но она решила, что это просто фокусы её воображения. Двумя днями позже она увидела его в местных новостях — это был сбежавший пациент психиатрической больницы, осуждённый за расчленение.

Правда: Когда охрана аэропорта города Афины начинала рутинную проверку багажа монаха Греческой ортодоксальной церкви, они и представить не могли, что скоро обнаружат себя частью истории в духе Дэна Брауна. Видите ли, вдобавок к обычным монашеским вещам (Библия, сменная роба, полировка для обритой головы), этот монах решил заполнить свой багаж человеческими костями.

Правда, надо сказать, что монах имел оправдание – кости принадлежали святому мученику. А все знают, что кости святых обычно переносятся как раз в багажных чемоданчиках. Разумеется, как выяснилось, кости принадлежали вовсе не святому, а монахине, пропавшей из своего монастыря четырьмя годами ранее. Как она умерла, и что монах собирался сделать с её костями не ясно, но мы можем утверждать со 100% уверенностью, что это было что-то жуткое.

В то время как большинство преступников могут придумать нечто лучшее, чем попытаться пронести самодельные мешки для трупов через таможню, некоторое число чемоданов с расчленёнными телами, найденные по всему свету, похоже свидетельствуют, что туристический багаж для многих любителей расчленения выглядит как наиболее предпочтительный метод транспортировки. Мы не хотим сказать, что каждый жутковатый парень, который сражается со своей большой странной сумкой, на самом деле перевозит в ней разрубленное на куски тело, но мы бы не стали спешить помочь ему погрузить подобную сумку в его микроавтобус (намёк на Баффало Билла из «Молчания ягнят»; прим. mixednews).

3. Месть птицы-убийцы

Легенда: С тех пор как проклятие из фильма «The Rime of the Ancient Mariner» за убийство альбатроса из арбалета завладело умами зрителей, тёмные глубины человеческого воображения одержимы мыслью о птицах, охотящихся на людей. В птицах есть что-то жуткое. Эдгару По вовсе не требовался мотив мести, чтобы превратить ворона в призрака из ночных кошмаров. А Хичкок лишь подтвердил эту вечную истину: безумные гении знают, что птицы имеют прямой доступ к иррациональным страхам в нашем подсознании.

Правда: На самом деле в нашем страхе перед птицами нет ничего иррационального. Не допускайте глупой ошибки, птицы – это динозавры, которые носят странную маскировку лишь до тех пор, пока мы не ослабим свою защиту. Несколько совершенно реальных пернатых убийц кажется вышли прямиком из кошмаров нашего коллективного бессознательного.

Давно доказано, что вороны могут запоминать человеческие лица и дожидаться случая отомстить, лучше, чем с этим справятся люди.

Но вам вероятно никогда не приходило в голову бояться петухов. Они, прямо скажем, не самые страшные существа, и это возможно является причиной, почему энтузиасты петушиных боёв не видят проблемы в том, чтобы дать им обратно их бритвенно-острые когти времён динозавров. Один тренер боевых петухов был убит, когда его призовой петух рассёк ему горло.

Но Хосе Луис Очоа стал истинным Древним Моряком наших дней. Как и герой поэмы Кольриджа (англ. поэт-романтик; прим. mixednews), он получал множество знаков, что ему не следует иметь дело с птицами. Он продолжал участвовать в петушиных боях, даже несмотря на случаи арестов за содержание и обучение боевых петухов в прошлом. И они вовсе не удержали его от идеи присоединить пару бритвенных шпор к лапам своего петуха, и выпустить его на ринг в один из январских дней.

По анонимной наводке именно в этот день полиция устроила облаву на эту подпольную арену. И как в тюремной драке, один из петухов воспользовался возникшим хаосом, чтобы подрезать Очоа. Очоа покинул место преступления с легкой раной в ноге, но бритвенная шпора повредила внутреннюю артерию. К тому времени как он добрался до госпиталя, было уже слишком поздно…

2. Скелет в стене

Легенда: Во время реконструкции старинного здания, рабочий обрушивает старую стену, и нос к носу сталкивается с человеческим скелетом. Его опознают как тело человека, пропавшего много лет назад. Бедный парень когда-то оказался замурован в стене, и с тех пор о нём никто ничего не слышал. Пока его семья искала его, он находился всего лишь в нескольких метрах от них, оказавшийся пойманным в ловушку, затем разлагающимся, а затем возможно издающим жутковатые звуки, когда ветер продувал его кости. Хорошо, но ведь очевидно, что всё это чушь собачья? Как кто-то может оказаться в ловушке в населённом доме, да так, чтобы никто этого не заметил? Неужели они бы не услышали его крики о помощи? Эта история-страшилка не очень хорошо продумана, правда?

Правда: Эйбвилльский национальный банк всегда использовал второй этаж своего здания как хранилище, но когда им потребовалось место для новых офисов, команда рабочих приступила к его переобустройству. Когда один из них снял металлическую панель, прикрученную к стене, за ней обнаружился давно не использовавшийся камин, в котором нашли кучу старых тряпок и несколько человеческих костей.

Любые надежды, что они остались с тех времён, когда для богатых банкиров было обычным делом использовать маленьких сирот в качестве растопки, были развеяны, когда остатки человеческого скелета были найдены несколькими метрами выше, в старом каминном дымоходе. С помощью анализа ДНК, останки были опознаны как принадлежавшие некоему Джозефу Шекснайдеру.

В силу того, что оно оказалось на практически неиспользуемом этаже, его тело не было обнаружено, когда Джозеф застрял в стене местного банка, и не было найдено даже тогда, когда оно начало разлагаться. Фактически же, его труп был замурован за кирпичной стеной на протяжении 27 лет, в то время как его ничего не подозревающие друзья и другие горожане занимались своими банковскими делами прямо под ним. Так что да, добавьте «возможно, ваш исчезнувший сосед разлагается где-то внутри этого здания» к списку причин, почему вы так ненавидите бывать в банке.

Мы, скорее всего никогда не узнаем, зачем Шекснайдер решил заползти в каминную трубу в местном банке. Но мы знаем точно, что это не единственное место, в котором абсолютно никто не услышит ваших криков.

1. Худшее место для пробуждения

Легенда: Скорбящие проходят мимо гроба, отдавая последнюю дань уважения. Подходит ваша очередь, вы смотрите внутрь гроба, и думаете, «Ух ты, а они неплохо постарались, она выглядит почти как живая!»

И в этот самый момент труп начинает кричать.

Правда: Всё началось с того, что Фагилью Мухаметзянову, женщину из российского города Казань, настиг сердечный приступ, и она была немедленно доставлена в больницу своим мужем. В больнице она была признана мёртвой командой врачей, которые кажется, находились в минуте от своего обеденного перерыва, поскольку как оказалось, она была отнюдь не мёртвой.

Однако это не остановило семью женщины от быстрой организации похорон – похорон, которые она грубо нарушила своими криками ужаса, когда внезапно очнулась и обнаружила что происходит. Но послушайте, хотя вид трупа внезапно садящегося во время похорон, и начинающего выть как банишь, слегка и пугает, но ведь в конце концов то, что ваша возлюбленная вовсе не умерла — это хорошая новость, правда?

Ну конечно! Если не считать того факта, что Фагилья Мухаметзянова скоропостижно скончалась опять. На этот раз по-настоящему. Шок от пробуждения на собственных похоронах оказался настолько велик для бедной женщины, что она немедленно получила второй инфаркт, которой абсолютно точно, со 100% гарантией, убил её во второй раз. По крайней мере, таково заключение распрекрасной медицинской команды, которая объявила её мёртвой в первый раз.

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