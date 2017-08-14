Россиянам необходимо срочно репатриировать свои западные активы

Новые антироссийские санкции – это не просто экономическая война, это война с россиянами. Сейчас под угрозой находятся миллионы россиян, у которых есть активы на Западе. Американский режим нацелился на активы тех, кто занят в частном бизнесе, в государственных корпорациях или заключает с госкомпаниями контракты.

«Это нас не касается»

Эти санкции – не дипломатические пререкания. Они затрагивают интересы российских компаний и работающих с ними людей. Бизнесменов из любого сектора Америка может обвинить в таких преступлениях как «приближённость к элите» и «олигархии». В этом находит отражение сталинский террор и несправедливый суд, в ходе которого любого человека можно обвинить, допросить и признать виновным в «преступлении», конфисковать его собственность и лишить права обжаловать приговор.

Принятый 3 августа 2017 года закон о санкциях Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (H.R.3364) потенциально может превратить во врага любого россиянина или бизнесмена, который сотрудничает с Россией и россиянами. Закон ознаменовал начало масштабной охоты за активами, собственностью и банковскими счетами россиян по всему миру. Существующие механизмы конфискации и заморозки частной собственности, банковских счетов и недвижимости будут самым активным образом применяться, чтобы отобрать собственность у россиян, их семьи и друзей.

Любые сбережения, дома, активы, банковские счета россиян на Западе могут быть отобраны. Россияне потеряют все свои деньги, если вовремя не переправят их в Россию, где американские службы не смогут до них добраться.

Через полгода могут прийти за каждым

В 241-ом разделе закона о санкциях сказано, что американская разведка, Госдепартамент и Министерство финансов США должны предоставить обширные списки россиян, попадающих под действие санкций. Их преступление состоит в том, что они участвовали в важном для российской экономики бизнесе, у них есть друзья в правительстве, или их можно отнести к «элите», к «приближённым к элите», к «олигархам». Возможно, эти россияне имеют отношение к полугосударственным компаниям, или папарацци запечатлели их общение с другими людьми, которые, в свою очередь, связаны с кем-то ещё.

Это первая задокументированная охота на ведьм в современной истории, последняя подобная охота прошла в 1750-ых. Однако не стоит недооценивать зловещий тон и угрозы. Формулировки намеренно туманные и пространные, чтобы получившаяся сеть была максимально обширной, и с её помощью можно было бы атаковать тысячи россиян, занятых в частном бизнесе и работающих в госкомпаниях. Согласно закону, под его действие также попадают семьи россиян – их супруги, дети и друзья.

Для действий в отношении банковских счетов в оффшорной зоне закон предусматривает специальные инструкции – под руководством Евросоюза в 2013 году на Кипре были заморожены банковские счета россиян. В медиа появятся отчёты и «рейтинги» источников доходов лиц, попавших в сети американской разведки и Госдепартамента, и членов их семей (супруг, дети, родители, братья и сёстры), а также их активы, инвестиции и другие бизнес-интересы. Суд и судебный процесс не начнётся, пока не будут отобраны активы. Не появятся обращения ни в один суд ни одной из стран, новые дела не будут заведены.

Америка обладает большим влиянием в мировой банковской сфере, и Министерство финансов США начнёт блокировать, замораживать и отбирать столь приглянувшиеся ему активы. Грядёт беспрецедентная повсеместная атака на частные сбережения россиян.

«Склонитесь перед дядей Сэмом, и вас пощадят»

Исключение и поблажки будут сделаны для некоторых россиян, которые вывезли из страны миллиарды во времена ельцинской эры бандитского капитализма 1990-ых, завершившейся при Путине. Не будут трогать тех, кто выкачал 500 миллиардов долларов из России под видом продвигаемой США «рыночной экономики» и повлиял на исход выборов 1996 года.

Оставят в покое и тех, кто публично выражает враждебность и ненависть по отношению к России и к Владимиру Путину. Предателей, перебежчиков и преступников пощадят, если они присоединятся к антироссийской кампании, а против других будут приняты меры.

Схематичный набросок русофобии

Само появление санкций, направленных против индивидуальных предпринимателей и компаний, явно сигнализирует о неполадках в системе цивилизованного общества, в которой главенствует закон. Односторонние санкции в отношении отдельных людей, одобренный законом порядок проведения честного и публичного суда и право на защиту сменились туманными вердиктами неизбираемых людей, а секретные службы получили право разрушать жизни. Организации американского режима обрели возможность на основе сфальсифицированных доказательств заключать под стражу и уничтожать кого угодно, и закон это не контролирует. Теперь можно разрешить деловые споры и отомстить российским компаниям, так как американский режим принял сторону олигархов, которые перенесли свои активы на Запад.

Ни один режим (пожалуй, за исключением лишь правления угандийского диктатора Иди Амина) не действовал столь безнаказанно со времён большевистского террора и коллективизации в России и отъёма имущества у евреев в фашистской Германии. Быть образованным и владеть большим количеством земли для ведения хозяйства считалось преступлением в ленинской и сталинской России, в фашистской Германии веским основанием для конфискации имущества человека служил тот факт, что он еврей. Преследование евреев в Германии и в Центральной Европе в 1930-ых годах сопровождалось отбиранием у них активов и компаний.

Бездействовать ­– и всё потерять

Ранее отбирание активов происходило внезапно и грубо, а жертвы были застигнуты врасплох. Конгресс же за полгода предупредил россиян, что их взгляды и идеология, которые отражают интересы России – это повод начать охоту. Американская разведка будет изучать аккаунты в соцсетях, блоги, разговоры россиян и материалы папарацци. Любой, кто выражает патриотическую позицию, высказывается в защиту интересов страны или поддерживает Путина, столкнётся с последствиями. Деньги будут отобраны, и обжаловать решение не получится.

Часы тикают с 3 августа. Россия не может защитить частные сбережения своих граждан за границей, так как мировая банковская система подконтрольна американскому режиму. Сейчас сложно сказать, какой объём средств вернётся в Россию, и попадут ли они под налоговую амнистию. Россияне могут осуждать свою страну и сограждан, заявлять о ненависти к России и надеяться, что эти высказывания будут услышаны американской разведкой, а отбирание активов их не коснётся.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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