Американский эксперт: правда о войне в Украине

В сентябре 2014 года американский корреспондент Нолан Питерсон наблюдал за танковым сражением с холма в Мариуполе.

Этот бой прошёл 5 сентября 2014 года в день подписания договора о прекращении огня. Питерсону довелось увидеть обугленные и уничтоженные танки, бронемашины и мёртвых солдат, которых смерть настигла в движении, и они замерли навсегда.

В то время шла настоящая война, продолжается она и сейчас.

Сейчас, когда с начала войны прошло 3 года, а с момента вступления в силу Второго Минского соглашения – 2 года, украинские солдаты всё ещё там, в окопах, под ежедневными артобстрелами, бомбёжками, снайперским огнём, танковыми выстрелами и ракетными атаками. Кажется, что этой войне не будет конца. Она в основном ведётся из окопов и укреплённых сооружений вдоль 400-километровой линии фронта в Донбассе. Стрельбы ведётся на большой дистанции, и солдаты едва видят, в кого стреляют.

Второе Минское соглашение о прекращении огня – это фарс. Война всё ещё идёт, а военные и гражданские с обеих сторон практически каждый день погибают и получают ранения.

По словам Питерсона, который на протяжении нескольких лет пишет о войне, украинская армия значительно изменилась в лучшую сторону.

В 2014 году армия Украины представляла собой бесконтрольную силу, которой недоставало оружия и людей из-за 25-летнего намеренного разрушения страны заботящемся исключительно о своих интересах коррумпированным правительством, связанным с Москвой.

За последние 3 года в ходе войны Украина пыталась перестроить свою армию, и та с 250 тысячами военнослужащих и 80 тысячами резервистов стала второй по величине в Европе. Больше неё только российская армия.

Но по мнению директора Центра по исследованиям в области внешней политики The Heritage Foundation Люка Коффи, это всё равно что «построить лодку наплаву».

Украина увеличила свой военный бюджет на 23 процента спустя год с начала войны. Сегодняшний военный бюджет в 6 миллиардов долларов составляет приблизительно 6 процентов ВВП страны. Военные затраты ежегодно повышаются на 10 процентов.

Сегодня в распоряжении Украины находится 2,8 тысячи танков. Для сравнения, у Франции 423 танка, у Великобритании – 407, а у Германии – 408.

Также у Украины 625 реактивных систем залпового огня (у Франции их 44, у Великобритании – 42, а у Германии – 50).

И всё же, хотя Украина превосходит другие европейские страны по количеству людей и традиционного вооружения, её армии необходима модернизация. Большую часть её арсенала составляет техника времён холодной войны.

Многие автоматы Калашникова, которые сейчас использует украинская армия, были произведены в 1970-ых, а некоторые – в 1960-ых или даже раньше.

Для модернизации Украине необходимо обновлять свой военно-промышленный комплекс. В 2015 году Украина стала 9 в мире страной по экспорту оружия. В 2016 году число контрактов на поставку оружия увеличилось на 25 процентов по сравнению с 2015 годом, и их сумма достигла 750 миллионов долларов.

И всё же, по мнению Питерсона, обновление украинского ВПК идёт неверным путём.

Государственный концерн Укроборонпром фокусируется на создании выставочных образцов танков, ракетных систем и бронемашин, но мало внимания уделяет технике, которая необходима на поле боя.

К примеру, после 2 лет войны на передовой нет передвижных военных госпиталей, где раненые могли бы получить первую помощь. Раненые украинские солдаты по изрытым снарядами дорогам (часто на заднем сиденье гражданского автомобиля) вынуждены добираться до ближайшего госпиталя.

В основном, украинская армия до сих пор зависит от негосударственных организаций и волонтёров из числа гражданских в вопросах медподготовки, поставки комплектов оказания первой помощи, бронежилетов, военной формы, пищи и воды.

В большинстве случаев солдаты используют ещё советские карты поля боя. Впрочем, украинские студенты разработали приложения для планшетов, которые могут быть применены для наведения артиллерии на цель. Но покупать планшеты военные вынуждены за свой счёт.

На передовой вблизи города Марьинка украинским солдатам приходится воровать электричество из местной сети, потому что за три года войны правительство не снабдило их генераторами.

Даже такие простые и низкозатратные вещи как модификация дронов для разведки и наведения миномётов до сих пор осуществляют гражданские волонтёры. Многие из них – патриотически настроенные студенты университетов.

Важный момент: коррупция разрушает украинский ВПК. В целом большее внимание уделяется созданию оружия на экспорт, чем для нужд украинской армии.

Правительство Украины в 2016 году выделило 500 миллионов долларов на восстановление, модернизацию и производство нового оружия для своих вооружённых сил.

Как бы то ни было, Укроборонпром заявляет, что от правительства получил лишь одну треть этой суммы и сейчас использует менее половины своей производственной мощности.

После трёх лет войны, в которой погибло более 10 тысяч украинцев, моральный дух украинских солдат остаётся на хорошем уровне, хотя они и устали находиться в столь тяжёлых условиях.

На сегодня США обеспечили Украину некоторой техникой, которая оказалась полезной в бою. Как утверждает Питерсон, украинские военные использовали американские дроны Raven на передовой вблизи города Марьинка, чтобы навести миномёты на позиции и технику противника.

Также Америка передала украинской армии радиолокационные станции для контрбатарейной борьбы, которые используются для обороны некоторых военных позиций.

Вечный вопрос Вашингтона в том, стоит ли Америке отправить в Украину летальное оборонительное оружие. Исходя из увиденного и из бесед с украинскими военными, Питерсон пришёл к выводу, что отправка летального оружия из США сейчас окажется символическим жестом. Но благодаря ему Москва поймёт, что США решили защитить Украину от дальнейшей агрессии.

Одно небольшое отступление.

Когда в июне 2015 года Нолан Питерсон общался с солдатами украинской армии в Песках, он подружился с Даниилом Касьяненко. Этот 19-летний солдат рассказал, что война разрушает душу, и он вряд ли когда-нибудь будет счастлив, так как видел слишком много ужасов.

Спустя 2 месяца после встречи Даниил погиб в окопах восточной Украины под миномётным обстрелом.

Питерсон написал матери Даниила, Марине, письмо, в котором пообещал рассказать людям о войне и о том, за что погиб её сын.

Она ответила: «Спасибо. Весь мир должен знать правду о войне в Украине. Сделайте всё возможное, чтобы наши мальчики перестали погибать».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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