Экономические последствия войны с Северной Кореей

По сравнению с недавними военными авантюрами США война с Северной Кореей представляет собой больший риск и грозит серьёзными экономическими последствиями для Америки и её союзников.

Главным образом, Северная Корея – это угроза для густонаселённых экономически развитых стран: для Японии и Южной Кореи. Северная Корея граничит с Китаем и Россией. Хотя Россия и Китай вряд ли примут участие в потенциальном конфликте, у этих стран с крупнейшими экономиками относительно ВВП по паритету покупательной способности существует призрачная возможность вмешаться в происходящее на Корейском полуострове.

Скорее всего, в Японии и Южной Корее прервутся каналы поставок. Самая крупная экономическая опасность, которую представляет Северная Корея, не обязательно заключается в привлекающем так много внимания ядерном оружии, а в увеличивающемся риске кардинальных перемен. Наибольшему риску подвержены густонаселённые города Южной Кореи и Японии. Северная Корея способна нанести колоссальный ущерб Сеулу и городам Японии уже в первые часы военного конфликта, так как в её распоряжении находится мощнейшая артиллерия.

Население Южной Кореи насчитывает 51 миллион человек, и она крупный импортёр американской сельскохозяйственной продукции, а также нетто-экспортёр по отношению к США. В 2013 году Южная Корея стала пятым по величине импортёром американской сельскохозяйственной продукции, в тот год объём импорта составил 5,1 миллиарда долларов. В 2016 году Южная Корея экспортировала в США товаров на 69,9 миллиардов долларов, а объём импорта из Америки достиг 42,3 миллиардов долларов, при этом объём торговли превысил 100 миллиардов долларов. Поддерживающая эту торговлю инфраструктура и покупатели, обеспечивающие спрос на американский импорт, рискуют пострадать от северокорейского оружия. В частности, это касается Сеула, в котором проживает половина населения страны, это 16-ый по величине город в мире. Нахождение в Южной Корее 40 тысяч американских военных не играет роли.

Политики и стратеги должны понимать, что риску подвергаются крупные каналы поставки, и это обернётся катастрофой для развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, а также для США, так как масштабное сокращение экспорта сельскохозяйственных продуктов ударит по американским фермерам и отразится на стоимости сельхозпродукции в стране. Также могут пострадать другие торговые партнёры Южной Кореи, среди которых Бразилия, Австралия и Новая Зеландия.

Оценить угрозу для Японии или её каналов поставки непросто, так как трудно предугадать стратегию Северной Кореи. Если на начальных этапах кампании будут разбомблены японские города, ущерб человеческому капиталу будет огромен. Один лишь Токио – это крупный район с населением в 37 миллионов человек и ВВП в 2 триллиона долларов (70 тысяч долларов на душу населения). С учётом высокого уровня развития возможно, что крупномасштабные разрушения Токио перенесёт относительно хорошо, но практически невозможно оценить потенциальный риск.

В прошлом году общий объём японского экспорта в США составил 132 миллиарда долларов, а импорта – 162 миллиарда долларов. Возможно, японские каналы поставки подвержены меньшему риску по сравнению с южнокорейскими, так как в арсенале Северной Кореи меньше подходящего для атаки Японии оружия. К примеру, Северная Корея за считанные часы может нанести удар по всем портам Южной Кореи, а у Японии, скорее всего, будет время среагировать на открытую агрессию режима Чучхе и защитить ключевые объекты инфраструктуры.

Потенциальная выгода для региональных игроков

Потенциальная выгода для США и их союзников в этом конфликте крайне ограничена по сравнению с предыдущими. У Северной Кореи относительно мало ресурсов для освоения, а торговых партнёров, готовых купить ресурсы, не так много. Вероятно, экспорт угля в Китай останется главным экономическим продуктом даже после воссоединения Севера и Юга.

Китай от конфликта в Северной Корее выиграет больше всех, особенно если ему не придётся использовать свою армию. Китай заинтересован в редкоземельных минералах и в добыче полезных ископаемых, а также в новом рынке для своих компаний. К северокорейским запасам минералов также проявляет интерес правительство Си Цзиньпина. В 2012 году в Bloomberg была опубликована статья, в которой стоимость запасов редкоземельных минералов Северной Кореи оценивалась в 6 триллионов долларов или более.

Поражение Ким Чен Ына крайне выгодно Китаю, но и Россия может извлечь пользу из конфликта. Со времён Русско-японской войны 1904 года Россия желала получить доступ к новым рынкам Корейского полуострова и Маньчжурии. В связи с нынешней политикой Ким Чен Ына начать торговлю с полуостровом непросто, хотя важнейший российский порт Владивосток и находится менее чем в 120 километрах от границы с Северной Кореей. В списке целевых рынков для российского экспорта Северная Корея вряд ли занимает верхнюю строчку, но в долгосрочной перспективе после отказа страны от идеологии Чучхе Россия сможет извлечь выгоду, используя регион.

Все три граничащие с Северной Кореей страны рискуют столкнуться с последствиями притока человеческого капитала. Жители Северной Кореи будут пересекать границу с целью убежать от войны и тяжёлых экономических реалий Севера. Китай не желает, чтобы сотни тысяч (или миллионов) корейских беженцев переселялись в его бедствующие северные регионы и нагружали систему социального обеспечения. Языковые, культурные и образовательные различия между жителями Северной Кореи и современными гражданами Китая настолько велики, что сложно представить мягкую интеграцию мигрантов.

Впрочем, переселение корейцев в Россию ещё сложнее. Сейчас Россия борется с экономическими трудностями, связанными с реструктуризацией торговли и санкциями со стороны бывших западных торговых партнёров, поэтому страна вынуждена всё больше рассчитывать на Китай и государства Центральной Азии. Количество сделок с использованием юаней и рублей растёт, а число сделок в долларах и евро уменьшается. Несмотря на эту «восточную ось», создание новой инфраструктуры и человеческого капитала в Сибири не возможно при бюджетных ограничениях, с которыми сегодня сталкивается Москва. Хотя Россия принимает народы Восточной Азии в состав современного общества, приток жителей Северной Кореи в восточные регионы страны станет испытанием для «Единой России».

Приток человеческого капитала из освобождённой Северной Кореи рассматривается как негативный фактор, хотя развитие инфраструктуры и ресурсов может развеять подобные опасения. Риск того, что Северная Корея выберет стратегию экономического разрушения Японии и Южной Кореи очень велик в связи с тем, что объём торговли составляет триллионы долларов. Странам региона необходимо будет рассчитывать на то, что Америка сможет нейтрализовать баллистическую угрозу со стороны Северной Кореи в течение нескольких дней, чтобы уберечь их от серьёзных экономических последствий, которые Трампу и западным знатокам не видятся столь ужасными. И это без учёта экономической катастрофы, к которой приведёт запуск МБР Северной Кореей. Экономический риск конфликта в Северной Корее значительно выше по сравнению с другими конфликтами, в которых с 2000 года участвует Америка.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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