Оливер Стоун обрушился с резкой критикой на «экстремистскую антироссийскую одержимость» американских СМИ

Представляя в понедельник свою последнюю работу «Интервью с Путиным» на кинофестивале в Сараево, знаменитый кинорежиссер Оливер Стоун раскритиковал ведущие американские СМИ за их неспособность или нежелание выйти за рамки сложившегося крайне негативного имиджа России и президента Владимира Путина.

На этом международном фестивале Стоун был удостоен специального почетного приза «Сердце Сараево» за свой «исключительный вклад в киноискусство» В знак уважения к режиссеру на фестивале будут показаны четыре фильма Стоуна, в том числе «Сноуден», «Прирожденные убийцы» и «Взвод».

Отвечая на вопросы во время и после четырехчасового показа «Интервью с Путиным», Стоун коснулся бессилия Дональда Трампа изменить политику Соединенных Штатов, заявив, что нынешний непоколебимый курс установлен так называемым «глубинным государством» и не зависит от позиции хозяина Белого Дома. Тем не менее, режиссер также выразил обеспокоенность недавними угрозами президента Трампа по поводу военных действий в Азии и Южной Америке.

«Трамп абсолютно ничего не может сделать, он не решает, куда мы идем, – сказал Стоун. – Сейчас он «бьет в военный барабан», потому что воинственность пользуется большей популярностью, и, к сожалению, это опасно не только для Венесуэлы и Северной Кореи, но и для всего мира, поскольку одно неминуемо ведет к другому. Это может закончиться катастрофой.

Стоун подробно высказался о том, что, по его мнению, в американских СМИ преобладает откровенно предвзятое мнение о России и ее лидере Владимире Путине. Такие влиятельные газеты как The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, которые во многом определяют содержание телевизионных новостей, являются консервативными и в последнее время проявляют «настоящий экстремизм в своей антироссийской одержимости».

«То, что я вижу сегодня – а я читаю эти газеты в течение многих лет – очень плохо, настолько плохо, как никогда раньше не было, – сказал Стоун. – Когда началась вся эта история на Украине, я не видел ни единого сообщения с противоположной стороны конфликта. В течение нескольких часов Соединенные Штаты признали законность государственного переворота. При этом все сообщения носили явно антироссийский характер».

Указывая на $600-миллионный контракт на облачные вычисления, который ЦРУ заключило с компанией Amazon в 2013 году, а также на тот факт, что владельцу этого технологического гиганта Джеффу Безосу принадлежит и газета The Washington Post, Оливер Стоун высказал мнение, что «этим можно многое объяснить. Мы все знаем, что ЦРУ, New York Times и Washington Post связывают тесные многолетние отношения. Они выражают интересы ЦРУ, но интересы ЦРУ – это не интересы Америки, и никогда ими не были. ЦРУ – организация, которая была коррумпирована в нравственном отношении с первых дней своего существования».

Отвечая на вопрос о предполагаемой цене получения личного доступа к Путину, Стоун высказал свое крайне негативное отношение к американской и британской журналистской практике, заявив: «В англоязычной журналистике считается доблестью быть жестким, задавать провокационные вопросы и бросать вызов всему, что говорит тот или иной человек. Я не думаю, что мне этот стиль подходит. Во-первых, я кинорежиссер, а не репортер. Я видел, что получилось у Майка Уоллеса, и у этой, как ее, Меган Келли, сказал Стоун. – Я видел, что происходит, когда журналисты обращаются с лидерами зарубежных держав так, будто обладают правом допрашивать их в американской тюрьме Гуантанамо – это просто не работает».

По поводу отношения Путина к Трампу, Стоун сказал, что российский лидер является реалистом и полностью отдает себе отчет в том, что «политика Соединенных Штатов не определяется позицией президента. Он знает, что здесь имеются ограничения. Он знает, что имеет дело с человеком, известным своей исключительной иррациональностью». Со своей стороны, Путин говорит в интервью, что Трамп «провел хорошую предвыборную кампанию», но иногда он заходил слишком далеко».

Как сам Стоун, так и публика в аудитории, высказывались по поводу очевидной глубины исторических познаний Путина, его острых наблюдений и политического мастерства.

«Он очень реалистичен и прагматичен, в чем-то напоминая Бисмарка или Меттерниха», – сказал Стоун, упомянув выдающихся немецких государственных деятелей и политиков девятнадцатого столетия.

Один из зрителей подчеркнул, что в фильме виден потрясающий контраст между Трампом и Путиным по уровню интеллектуальной утонченности и проницательности. Острый ум российского президента ярко проявляется в ходе беседы, будь то упоминание мифов о путешествии Одиссея через Черное море, или его восхищение сенатором из Аризоны Джоном Маккейном, одним из самых непримиримых критиков Москвы, которого Путин сравнил с консервативным римским сенатором Като-старшим. Напомним, что последний в высшей степени резко высказывался по поводу другой мировой державы и любил завершать свои речи, напоминая коллегам, что в любом случае «Карфаген должен быть разрушен».

Объясняя личные причины своего стремления создать образ Путина, Стоун заявил: «Что касается моей персональной этики, это в моих генах, это записано в моей ДНК – я всегда и везде, в бейсболе, в футболе, болею за аутсайдера, за «темную лошадку». «В моей стране к России никогда не относились хорошо».

Несмотря на относительно теплые отношения с Советским Союзом в годы Второй мировой войны, сказал Стоун, с началом холодной войны Соединенные Штаты снова стали рассматривать Россию как врага.

«С тех пор Россия никогда не воспринималась иначе как символ мирового зла. И это продолжалось на протяжении всей моей молодости. Интересно, что Франклин Рузвельт был единственным американским президентом, который, наряду с Кеннеди, действительно публично признал вклад России в победу во Второй мировой войне, –сказал режиссер. – Идея Рузвельта, останься он жив, заключалась в том, чтобы сформировать великий альянс между Соединенными Штатами, Россией, Великобританией и Китаем.

