Таяние льдов в Северном Ледовитом океане упрощает транспортировку грузов по Северному морскому пути

Транспортировка по российскому Северному морскому пути в Арктике упрощается по мере того, как ветра отгоняют самый старый и толстый лёд к Северной Америке. По словам учёных, отдалённый регион открывается и оттаивает из-за глобального потепления.

Учёные утверждают, что тонкий лёд в российской Арктике может помочь танкерам в перевозке сжиженного природного газа (СПГ) с полуострова Ямал в Азию. Транспортировка в конце 2017 года продлится больше запланированных ранее шести месяцев.

Практически всё внимание специалистов по арктическим перевозкам приковано к тому, как климатические изменения снижают количество льда на Северном полюсе, открывая летний короткий маршрут между Атлантическим и Северным Ледовитым океаном.

Но лишь немногие учитывают возраст льда, который перемещают преобладающие ветра и течения, что также идёт на пользу России.

Руководитель арктической исследовательской программы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Джереми Матис рассказал, что «у побережья России ветра отгоняют лёд с Северного морского пути» в сторону Северной Америки.

Согласно картам NOAA, зимой практически весь лёд вблизи берегов России однолетний и обычно достигает двухметровой толщины, а более старый и зубчатонаслоенный лёд собирается у Северной Америки.

Для сравнения, по данным NOAA, в 1985 году в Северном Ледовитом океане был найден лёд старше пяти лет. Старый лёд может образовывать гряды торосов толщиной в 20 метров, опасные для судов.

«Старый лёд похож на брикет вынутого из морозилки масла, он твёрдый, как камень. Новый лёд напоминает тёплое масло, которое разрезается ножом», – рассказал ведущий специалист по Арктике Роберт Корелл из Global Environment & Technology Foundation.

Он утверждает, что «в ближайшие годы это пойдёт на пользу России», так как более молодой лёд позволит судам, среди которых и СПГ-танкеры, курсировать между Азией и Европой. Распространено мнение, что к 2050 году Северный Ледовитый океан летом будет освобождаться ото льда.

Сейчас вдоль побережья России суда курсируют между арктическими портами или помогают осуществлять экспортные поставки российских товаров наподобие нефти, газа, металлов, удобрений, угля и древесины.

СПГ-тест

В марте первый построенный для российской судоходной компании «Совкомфлот» СПГ-танкер ледового класса Christophe de Margerie зашёл в арктический порт Сабетта для тестирования СПГ-терминала. В этом месяце он через Арктику доставил груз СПГ из Норвегии в Азию.

В «Совкомфлоте» говорят, что способный пробираться через лёд толщиной в 2,1 метра танкер будет обслуживать европейские порты круглый год и начнёт совершать рейсы в Азию с июля по декабрь, когда льда меньше всего. Ещё 15 танкеров ледового класса для проекта строит Daewoo Shipbuilding.

«Совкомфлот» и Daewoo отказываются прогнозировать, как долго в Азии будет длиться навигация.

В марте заместитель директора компании «Совкомфлот» Игорь Тонковидов рассказал «Коммерсанту», что в качестве «навигационного эксперимента» можно отправиться на восток зимой в сопровождении ледокола. Но он отметил, что рейс вряд ли будет экономически выгоден.

Осваивать Арктику мешают сомнения по поводу льда, дорогая страховка, высокая стоимость ледокольного сопровождения и нехватка поисково-спасательных групп.

По информации мурманского офиса Northern Sea Route, в прошлом году между Атлантическим и Тихим океанами прошло лишь 19 транзитов. В офисе сообщают, что путь из японской Йокогамы до голландского Роттердама через Арктику занимает 7345 морских миль, что на 3860 морских миль короче, чем путь через Суэцкий канал.

Расположенная в Финляндии компания Aker Arctic Technology, которая создаёт и тестирует суда для эксплуатации в ледовых условиях, заявляет, что исчезающий и более молодой лёд позволит открыть больше маршрутов.

Но, по словам главы по проектированию и конструированию кораблей Кари Лаукия, «никто не может гарантировать, что так будет всегда», потому что лёд каждый год разный.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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