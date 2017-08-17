Россия отмечает сорокалетие покорения Северного полюса атомным ледоколом «Арктика»

На этой неделе Россия празднует годовщину исторического достижения своего атомного ледокольного флота, подводит итоги и намечает новые планы. Советский ледокол «Арктика» был первым надводным судном в мире, которому удалось достичь Северного полюса. Это произошло 17 августа 1977 года. «Пятьдесят лет Победы», седьмой по счету и самый большой по размеру ледокол класса «Арктика», был введен в эксплуатацию в 2007 году. В настоящее время он также отправился к Северному полюсу в ознаменование 40-летия экспедиции «Арктики».

Подпись к изображению: Атомный ледокол «50 лет Победы»



Ледокол «50 лет Победы» – гигантское судно водоизмещением 25800 тонн, 160 метров в длину и 20 метров в ширину, способное прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 метра. Ледокол покинул порт Мурманск 13 августа, чтобы достичь Северного полюса через четыре дня, 17 августа, когда флаг Российской Федерации будет поднят в память о первом капитане «Арктики» Юрии Кучиеве и его команде.

Во время экспедиции на ледоколе будет проходить конференция, посвященная будущему арктического флота, охране окружающей среды в арктическом регионе и развитию круглогодичной навигации по Северному морскому пути. В конференции примут участие члены первого экипажа «Арктики», депутаты Государственной Думы, ветераны «Атомфлота» и представители государственной атомной корпорации «Росатом».

Генеральный директор федерального унитарного предприятия «Атомфлот» Вячеслав Рукша заявил, что рейс имеет две главные цели: «Мы отдаем дань памяти легендарному походу «Арктики» и выражаем благодарность нашим ветеранам. А кроме того, мы демонстрируем, что после 40 лет успешной работы в западном секторе Арктики, современная Россия готова выполнять такие глобальные задачи, как обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Этой цели будет служить строительство новых универсальных атомных ледоколов».

Ожидается, что ледокол «50 лет Победы» вернется в порт приписки к 23 августа.

Представители «Атомфлота», дочерней компании корпорации «Росатом», вчера заявили, что достижение капитана «Арктики» Юрия Кучиева и его экипажа было сопоставимо по значению с «первым путешествием человека в космос», имея в виду полет Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.

«Экспедиция ледокола «Арктика», которая продолжалась семь дней и восемь часов, за которые судно преодолело путь в 4 тысячи километров, практически доказала возможность круглогодичного судоходства на кратчайших маршрутах Северного Ледовитого океана, а также возможность транзитного прохода по Северному морскому пути», – добавил представитель компании.

Топливный холдинг «ТВЭЛ», российский производитель ядерного топлива, входящий в состав корпорации «Росатом», объявил о поставке топливных сборок для универсального атомного ледокола нового поколения класса «Арктика». Топливные сборки, которые были изготовлены на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ), одном из предприятий «ТВЭЛ», состоят из «бесшовных узкостенных шестиугольных труб из циркониевого сплава» с толщиной стенки около 1,6 миллиметра.

Они представляют собой «уникальную эксклюзивную технологию» и были произведены на ЧМЗ впервые, совместно с учеными из Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени А.А. Бочвара (ВНИИНМ), который является еще одним филиалом корпорации «Росатом». Топливные сборки будут смонтированы на машиностроительном заводе «Элемаш». Это топливо предназначено для использования в атомных реакторах «РИТМ-200».

Представитель машиностроительного завода «ЗиО-Подольск», который входит в состав компании «Атомэнергомаш», машиностроительного подразделения корпорации «Росатом», заявил, что предприятие завершило сборку интегрированного корпуса реактора силовой установки «РИТМ-200» для первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» с установкой кассет парогенераторов. Опытно-конструкторским бюро машиностроения им. И.И. Африкантова (ОКБМ) изготовлены 12 кассет, каждая из которых весит почти полторы тонны. В настоящее время ведется подготовка реакторной установки для проведения гидравлических испытаний, добавил представитель завода «ЗиО-Подольск».

Реакторы РИТМ-200 обладают мощностью по 175 Мегаватт каждый и предназначены для передачи 60 Мегаватт механической мощности на гребные винты посредством двух турбогенераторов и трех электродвигателей.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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