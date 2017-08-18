Россия может научить Америку, как поступать с историческими памятниками

Многие города на юге Соединенных Штатов, от Нового Орлеана до Луисвилля, в последнее время избавляются от статуй, которые прославляют историю и героев Конфедерации. Этот процесс не может не вызвать дискуссий по поводу того, как следует поступать с этими остатками прошлого. Должны ли они просто быть выброшены в пепельницу истории и уничтожены, будто никогда и не существовали?

Подпись к изображению: Статуя «Дух конфедерации» на территории зеленой зоны Сэм Хьюстон Парк в Хьюстоне



Профессор из университета Тафтса, декан факультета наук и искусств Джеймс Глейзер недавно совершил путешествие в Москву, где его помимо прочего интересовало, как россияне поступают с памятниками советской эпохи. Разумеется, о прямом сравнении здесь не может идти речи. В то время как многие сегодняшние россияне родились и жили в Советском Союзе, Конфедерация существовала значительно раньше. Тем не менее, в обоих случаях существует один и тот же вопрос: следует ли избавляться от памятников прошлого, и если да, как это делать.

В Москве, как и в целом на территории Советского Союза, повсюду можно увидеть следы советского прошлого. Гербы с серпом и молотом украшают стены зданий, мосты и другие объекты инфраструктуры городов. Скульптуры счастливых героических солдат, рабочих и фермеров по-прежнему украшают платформы московского метрополитена. В архитектурном ландшафте столицы заметно выделяются семь «сталинских высоток», огромных многоэтажных зданий со шпилями.

Русские не просто терпят эти «пережитки прошлого», они пошли гораздо дальше. Вся пропаганда, которую в свое время производили и распространяли Советы, теперь превратилась в китч. В киосках рядом с матрешками и янтарными украшениями продаются футболки с советской символикой как подлинные российские сувениры. Как сказал американцу один пожилой россиянин: «Это наше прошлое, и мы от него не отказываемся. Мы жили в это время. И мы не можем просто выбросить прошлое на помойку и забыть его».

Это было бы непрактично – разрушить здания, построенные при Сталине, или уничтожать все эти серпы и молоты. Однако, статуи не имеют практического назначения и с ними можно было бы разобраться относительно легко. Москва убрала многие из них с общественных мест. Это было одним из первых импульсов народа России после распада Советского Союза.

Поучительно, что москвичи сделали со всеми своими статуями: они собрали советские скульптуры в особых парках и придали им исторический контекст.

Статуи и памятники теперь стоят рядом в секции парка искусств «Музеон», великолепной зеленой зоны рядом с парком Горького. «Музеон» известен также под названием «парк рухнувших памятников». Впрочем, лучше бы подошло другое название: «парк свергнутых памятников». В этом парке расположены не только свергнутые народом памятники советской эпохи. Сотни других скульптур расставлены по всей его территории. Впрочем, прогулка среди целой рощи памятников Ленину, стоящих в тени гигантского советского герба, или позирование для фото на фоне огромного бюста Леонида Брежнева или Михаила Калинина – волнительные моменты для многих зарубежных туристов.

Каждая статуя или комплекс статуй сопровождаются стендом, информирующим посетителя о содержании композиции и истории составляющих ее элементов. Примечательно, что о лидере, чей образ воплощен в той или иной скульптуре, сообщается весьма немного. Каждое описание завершается словами: «По указу представителей городского совета народных депутатов от 24 октября 1991 года настоящий памятник был демонтирован и перемещен в экспозицию парка искусств «Музеон». Работа имеет историческое и культурное значение, поскольку является мемориалом советской эпохи, ее политики и идеологии». Суть, разумеется, в том, что Московский городской совет четко заявляет, что данная экспозиция предназначена не для прославления прошлого, но для его сохранения и отражения.

Еще более впечатляющим является то, каким образом устроена экспозиция. В какой-то степени она напоминает огромное кладбище. Белые гранитные «надгробные плиты» образуют ровные ряды, создавая метафору прощания с советским режимом.

Впрочем, наиболее поразительной является огромная статуя Иосифа Сталина. Сталин потерял свой нос и вообще находится в плачевном состоянии. Позади статуи установлен монумент «Жертвы тоталитарного режима». Он представляет собой стену из каменных голов, расположенных под разными углами. Они зафиксированы решеткой и колючей проволокой, которые символизируют лагерь для заключенных. Сотни этих жертв неотрывно смотрят на Сталина. Композиция построена таким образом, что невозможно смотреть на него, не видя при этом их.

Более того, напротив Сталина стоит современная статуя российского физика и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, одного из наиболее выдающихся диссидентов советской эпохи. Сахаров сидит, сложив руки за спиной, колени и ступни сжаты вместе, а голова запрокинута вверх, в небо. Может быть, он смотрит на звезды, что было бы вполне правдоподобно для ученого и активиста ядерного разоружения. А возможно, он просто не хочет смотреть на Сталина, стоящего прямо перед ним. А как понимать эти руки, вытянутые за спиной, причем одна из них вывернута и выглядит неестественно, а кисть сжата в кулак? Может быть, он арестован, или подвергается пыткам? На такую интерпретацию наводит статуя основателя КГБ Феликса Дзержинского, который расположен лицом к Сахарову и стоит всего в 40 метрах от него. Очень приятно видеть, как мимо проходит собака и «метит» железного Феликса. Возможно, это позабавит и рассмешит Сахарова.

Почему все эти сцены, эти мертвые советские статуи, так хорошо работают? Возможно, размещенные рядом, они как бы ставятся в «исторический и культурный» контекст, как сказано на пояснительных стендах. Более того, благодаря продуманной стратегии экспозиции, эти статуи были как бы вовлечены в диалог друг с другом и с окружающими их современными скульптурами, тем самым они приобретают новое значение. Статуи, которые в своей прошлой жизни были призваны прославлять и восхвалять советских лидеров и их режим, в своей новой жизни превратились в предметы искусства. Как это бывает с произведениями искусства, их значение может измениться или быть дополнено в зависимости от того, как их интерпретирует зритель.

Можно предположить, что демонтированные статуи героев Конфедерации также обрели бы истинную ценность, если их собрать в одном месте. Введенные в исторический контекст, они могут что-то рассказать о Конфедерации, Гражданской войне, рабстве, Джиме Кроу, массовом сопротивлении и даже о политиках сегодняшнего дня. А размещение этих статуй вместе с другими памятниками могло бы дать прекрасную возможность рассказать всю историю американского Юга.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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