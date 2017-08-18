Хроники русского средневековья могут лечь в основу новой книги автора «Игры престолов»

Некоторые события из истории русского средневековая могут лечь в основу новой книги , заявил во время своего визита в Санкт-Петербург Джордж Мартин, автор серии романов «Песня льда и огня», которые вдохновили создателей популярного сериала «Игра престолов».

«К сожалению, я читаю только по-английски, поэтому не так много историй на английском языке из жизни средневековой России могу использовать в своей работе. Если я найду что-нибудь интересное, я буду рад воспользоваться этим», — сказал писатель на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что в книгах нет ссылок на Россию, несмотря на то, что дотракийцы стали собирательным образом азиатских народов, в том числе монголов, вторгшихся в Россию в 13 веке.

Мартин прибыл в Россию на конференцию писателей, занимающихся жанром научно-фантастики и фэнтези.

Говоря об утечках в прессу некоторых эпизодов 7-го сезона серии «Игра престолов», Мартин сказал, что на самом деле его не беспокоит эта проблема, а скорее забавляет, поскольку в книгах давно раскрыт сюжет.

«Забавно, что люди в панике от того, что сценарии стали достоянием публики до того, как выйдет фильм, учитывая, что в течение первых пяти сезонов мои книги всегда выходили раньше, чем фильмы. Любой мог прочитать мои романы и узнать, что произойдет в этом сезоне», — сказал он. Он считает, что знание того, что произойдет, не может испортить книгу или даже фильм, если это шедевр.

«Мне нравится перечитывать роман « Война и мир », даже зная, что Наполеон проиграл, — пошутил Мартин.

Последний сезон популярного телесериала, снятого компанией HBO, стал жертвой различных хакерских атак и непреднамеренных утечек. Четыре человека, подозреваемых в утечке эпизода «Игра престолов» за два дня до его запланированного релиза 7 августа, недавно были арестованы в Индии.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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