Российские подлодки проекта «Лада» останутся без воздухонезависимой энергоустановки

Генеральный директор государственного судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков в недавнем интервью рассказал, что дизель-электрические многоцелевые подводные лодки проекта 677 «Лада» не будут оснащаться воздухонезависимой энергоустановкой (ВНЭУ).

Бузаков подтвердил, что третья и четвёртая лодки проекта не получат ВНЭУ. Воздухонезависимая энергоустановка позволяет субмаринам значительно дольше находиться под водой, так как их двигатели работают без доступа к атмосферному кислороду. С учётом того, что оснащённые ВНЭУ лодки нечасто вынуждены всплывать на поверхность или использовать устройство РДП для зарядки батарей, скрытность таких подлодок повышается.

Знатоки ВМФ России подозревали, что некоторое время подводные лодки проекта 677 «Лада» будут обходиться без ВНЭУ, хотя изначально их планировалось оснастить этой системой. По словам представителей российского военно-промышленного комплекса, первый прототип ВНЭУ вряд ли будет готов к началу 2020-ых годов.

ВМФ России планирует построить 6 субмарин проекта 677 «Лада», и новая госпрограмма вооружений предусматривает финансирование постройки третьего и четвёртого корпуса проекта. Тем не менее, финансирование постройки пятой и шестой лодок не гарантировано, и большинство аналитиков уверены, что постройка субмарин проекта 677 «Лада» остановится после создания четвёртого корабля, если не раньше.

Изначально ВМФ России к 2018 году планировал ввести в эксплуатацию три субмарины проекта 677 «Лада». Однако из-за постоянных задержек в выполнении программы сегодня в опытной эксплуатации находится лишь головной корабль проекта – подлодка «Санкт-Петербург», построенная в 2010 году. В основном, её используют в качестве тестовой платформы.

Издание The Diplomat уже сообщало ранее: «Подлодка «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году на петербуржском предприятии «Адмиралтейские верфи». Постройка других кораблей проекта – «Кронштадт» и «Великие Луки» – началась в 2005 и 2006 годах соответственно, но затем строительство подлодок проекта 677 «Лада» на некоторое время приостановилось и было возобновлено в 2013 году».

По словам Бузакова, ВМФ России получит «Кронштадт» в 2020 году, а «Великие Луки» – в 2021 году, хотя он не исключает, что передача обеих лодок флоту может задержаться. Подводные лодки проекта 677 «Лада» характеризуются крайне низким уровнем шумности, благодаря использованию противогидролокационного покрытия «Молния». В связи с этим некоторые военные эксперты прозвали новый проект подлодок «Мини-Красный октябрь».

Имеющей подводное водоизмещение 2700 тонн субмарине требуется экипаж всего из 38 человек. Подводные лодки проекта 677 «Лада» оснащаются гидроакустическим комплексом и боевой информационно-управляющей системой «Литий». Субмарина может быть оснащена 6 торпедными аппаратами и, предположительно, установкой вертикального пуска для противокорабельных и крылатых ракет, уничтожающих береговые цели. Основной задачей подводных лодок проекта 677 «Лада» станет уничтожение вражеских субмарин и надводных кораблей, наблюдение и разведка.

Также Россия начала работу над новыми подводными лодками 5-го поколения проекта под кодовым названием «Калина», в основе которого – дизель-электрические многоцелевые подводные лодки проекта 677 «Лада».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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