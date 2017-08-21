Известный американский экономист: почему элиты побеждают в войне против наличных денег?

Недавно американская транснациональная компания Visa объявила о начале масштабного наступления в своей войне против наличных денег. Visa предлагает некоторым продавцам вознаграждение в 10 тысяч долларов США, если они откажутся в будущем принимать наличные деньги.

Нет ничего удивительного в том, что главный конкурент Visa также ведет аналогичную войну против наличных. Компания Mastercard постоянно наращивает свои усилия, чтобы побудить торговцев отказаться от операций с наличными деньгами.

Агентство Bloomberg не раз сообщало о том, что генеральный директор Mastercard Аджай Банга является одним из самых активных сторонников полного отказа от операций с наличными деньгами в Соединенных Штатах. Этот 57-летний бизнесмен первым объявил о начале войны против наличных еще в 2010 году.

Эти самостоятельные меры, предпринимаемые компаниями Visa и MasterCard соседствуют бок о бок с государственной политикой, направленной на устранение или сдерживание использования наличных денег, которую все более активно проводят правительства Индии, Австралии, Швеции, а также Соединенных Штатов.

Эти усилия всегда изображаются в средствах массовой информации в максимально благоприятном свете. Частные игроки говорят об удобстве и снижении издержек, в то время как правительства делают акцент на усиление возможностей мирового сообщества в борьбе против уклонения от налогов, организованной преступности и терроризма.

Правительства всегда используют отмывание незаконных доходов, торговлю наркотиками и финансирование терроризма в качестве предлогов, чтобы следить за частными гражданами и лишать их возможности использовать альтернативные формы денег, такие как, например, наличные деньги и золото.

Однако, так называемое «безналичное общество» — это просто троянский конь для системы, в которой все финансовые богатства являются электронными и представлены в цифровой форме в отчетах небольшого количества мега-банков и управляющих активами.

Как только это будет достигнуто, государство легко сможет арестовать или заморозить любые активы, а также подвергнуть их постоянному наблюдению, налогообложению или другим формам цифровой конфискации.

У войны против наличных денег есть две главные цели

Во-первых, речь идет о создании трудностей для вкладчиков при получении наличных денег. Американские банки будут сообщать о любых клиентах, снимающих со своих счетов более 3 тысяч долларов наличными, как об участниках «подозрительных операций», используя формуляр Министерства финансов США SAR (сообщение о подозрительной деятельности).

Вторая задача – ликвидировать банкноты с большими номиналами. В 1969 году Соединенные Штаты избавились от банкноты в 500 долларов, а 100-долларовая банкнота с тех пор потеряла 85 процентов своей покупательной способности. Если инфляция хоть немного возрастет, скоро наступит время, когда 100-долларовая купюра превратится в жалкую мелочь.

В прошлом году Европейский центральный банк сделал заявление о прекращении выпуска новых банкнот номиналом в 500 евро. Существующие банкноты в 500 евро по-прежнему будут являться законным платежным средством, однако новые купюры печататься не будут.

Это означает, что со временем крупные банкноты окажутся в дефиците, а люди, нуждающиеся в таких купюрах, фактически могут поднять цену наличных выше номинала, скажем, предложить 502 евро в мелких купюрах за одну номиналом в 500 евро. Премия в размере 2 евро в этом случае представляет собой отрицательную процентную ставку, действующую в отношении крупных банкнот.

Впрочем, реальное бремя войны против наличных денег в любом случае ложится на честных налогоплательщиков, которые становятся уязвимыми перед конфискацией сбережений посредством отрицательных процентных ставок, потери конфиденциальности, замораживания счетов, а также количественных ограничений на снятие наличных средств и денежные переводы.

В целом идея войны против наличных денег заключается в том, чтобы вынудить людей хранить свои сбережения исключительно на цифровых банковских счетах, чтобы их деньги можно было отнимать посредством отрицательных процентных ставок. Легким решением в этой ситуации является переход к физической наличности.

Война против наличных – это глобальные меры, предпринимаемые на многих фронтах

Эта война является крайне опасной с точки зрения утраты гражданами права на частную жизнь, а также повышения риска конфискации сбережений правительством. Наиболее ярким примером в этом отношении является Индия.

Как бы вам понравилось, если бы однажды вечером вы отправились спать, а проснувшись утром, узнали о том, что все банковские счета более 5,00 долларов США больше не являются законными платежными средствами? Это именно то, что совсем недавно произошло в Индии.

Хорошая новость заключается в том, что наличные деньги по-прежнему представляют собой доминирующую форму оплаты во многих странах, включая Соединенные Штаты. Проблема же состоит в том, что по мере роста цифровых платежей и уменьшения количества наличных денег в обороте, однажды будет достигнут так называемый «переломный момент», когда внезапно станет невыгодно продолжать использовать наличные из-за более высоких издержек и негативных логистических факторов.

После того как использование наличных денег сократится до определенной степени, экономия на эффекте масштаба будет утрачена и оно может упасть до нуля буквально за несколько дней. Достаточно вспомнить, как музыкальные компакт-диски (CD) исчезли почти сразу после того, как приобрели широкую популярность МР3 и потоковые форматы.

Вот каким образом наличные могут быстро исчезнуть

Как только война с наличными деньгами получит такой мощный импульс, остановить ее будет практически невозможно. Вот почему я говорю, что людям, имеющим сбережения и тем, кто строит долгосрочные планы, следует приобретать физическое золото прямо сейчас, пока цены достаточно привлекательны, и сделать это все еще возможно.

Учитывая все перечисленные потенциальные результаты, можно было бы ожидать, что граждане станут сопротивляться этой войне против наличных. Однако, в некоторых местах, напротив, судя по всему, происходит нечто противоположное.

Так, недавнее социологическое исследование показало, что более трети американцев и европейцев считают, что у них не возникнет никаких проблем в случае отказа от наличных денег и полного перехода на безналичные расчеты. Более того, это исследование позволило выяснить, что 34 процента опрошенных европейцев и 38 процентов американцев предпочли бы пользоваться безналичными средствами.

Примечательно, что больше всех сопротивляются доминированию безналичных денег жители Германии. Почти 80 процентов транзакций в этой стране совершаются с помощью наличных денег, а кроме того, многие немцы вообще никогда не используют кредитные карточки.

Безусловно, немалую роль в этом сопротивлении «безналичному сообществу» играет германский опыт гиперинфляции после Первой мировой войны, а также денежный хаос, воцарившийся после поражения во Второй мировой войне. Кстати, немецкое слово, обозначающее «долг», имеет и другое значение – «вина».

Некоторые другие страны, которые еще помнят свой недавний опыт валютного и финансового кризисов, также склонны широко использовать наличные средства.

Разумеется, нельзя отрицать, что безналичные платежи, безусловно, очень удобны. Я сам использую их в форме кредитных и дебетовых карточек, банковских переводов, автоматического депонирования средств и оплаты счетов.

Общеизвестно, что самый верный способ убаюкать бдительность человека и привести его в состояние благодушной беспечности – предложить ему «удобство», которое быстро становится привычкой, а затем переходит в зависимость, то есть без него становится невозможно обойтись.

Фактор удобства становится все более превалирующим, и потребители охотно переходят от наличных денег к цифровым платежам, точно так же, как сто лет назад они перешли от золотых и серебряных монет к бумажным деньгам.

Однако, когда наступит очередная финансовая паника, те, у кого не будет материальных сбережений, окажутся полностью во власти банков и правительств, которые будут принимать решение, какую сумму из их собственных средств им будет позволено расходовать каждый день.

Возможно, стоит расспросить об этом жителей Кипра, Греции и Индии, которые прошли через подобный опыт в последние годы.

Существуют также опасности другого рода, которые возникают из-за того, что цифровые деньги, обращающиеся с помощью кредитных или дебетовых платежных карт или других электронных платежных систем, полностью зависят от энергоснабжения. Если электрическая сеть отключится на какое-то время вследствие урагана, аварии, или кибер-атаки, наша цифровая экономика будет полностью остановлена.

Вот почему это весьма неплохая идея – сохранить часть ликвидности в наличных деньгах, пока это еще возможно, а также в золотых и серебряных монетах. Эти монеты могут однажды выручить своего владельца в любой стране мира.

Лично я храню значительную часть своих сбережений в неэлектронной форме, включая недвижимость, произведения изобразительного искусства и драгоценные металлы в сейфе, расположенном в небанковском хранилище. Настоятельно советую всем поступить подобным образом.

Автор, Джеймс Рикардс – американский юрист, экономист и инвестиционный банкир с 35-летним опытом работы на Уолл-стрит, редактор информационно-аналитического бюллетеня Strategic Intelligence. В прошлом занимал ключевые посты в Citibank, RBSGreenwichCapital Markets и хедж-фонде Long-TermCapital Management.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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