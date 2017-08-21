Израиль не будет экспортировать передовые беспилотники в Россию

Ещё до вступления Трампа в должность президента и связанных с этим изменений в отношениях Вашингтона и Москвы Америка требовала от Израиля прекратить продажи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. Неофициальное эмбарго обсуждалось в ходе переговоров Вашингтона и Иерусалима во времена Обамы, и американцы заняли твёрдую позицию.

По утверждению израильских источников, прошлогоднее появление со стороны Сирии российского беспилотника в воздушном пространстве Израиля – это ещё один повод для Вашингтона в будущем запретить Израилю продавать России беспилотники. Это было до перемен в отношениях между США и Россией.

Сразу после обнаружения беспилотника по нему были выпущены две ракеты Patriot класса «земля – воздух», но в цель они не попали. Третья попытка сбить БПЛА ракетами «воздух – воздух» также оказалась неудачной.

По данным Армии обороны Израиля, страна-производитель беспилотника не была установлена, но источники предполагают, что это мог быть произведённый в Израиле российский БПЛА, которым управляли российские военные в Сирии.

В последние месяцы Вашингтон запретил дальнейшую продажу в Россию произведённых в Израиле беспилотников. Израиль пытался снять запрет в рамках улучшения отношений с Россией. В Вашингтоне заявляют, что в ходе войны в Сирии передовые технологии могут попасть в руки ДАИШ.

Российские компании недавно провели переговоры с израильскими производителями БПЛА с целью заключить соглашение о создании совместного предприятия, но после проверки Министерства обороны Израиля стало очевидно, что в случае продолжения продаж Америка «крайне разозлится».

Несколько лет назад Россия закупила у израильского концерна Israel Aerospace Industies 10 беспилотников Searcher-2 и 30 аппаратов BirdEye-450. Израильские беспилотники собираются в России по лицензии. Некоторые из них (в основном, известный в России под названием «Форпост» БПЛА Searcher-2) используются российскими военными в Сирии.

Источники в России утверждают, что результаты боевого применения породили спрос на передовые беспилотники, которые производят некоторые израильские компании. Предварительные переговоры с израильскими компаниями были прекращены, так как из-за американского запрета экспортную лицензию получить не удастся.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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