В России риэлторы впервые намерены продать элитный особняк за биткоины

Российское агентство недвижимости Kalinka Group объявило, что один из клиентов компании намерен продать элитный дом за биткоины. Особняк площадью 930 квадратных метров расположен в фешенебельной части посёлка Николино, добраться до которого можно по Рублёво-Успенскому шоссе. По словам представителей агентства Kalinka Group, это первый случай на российском рынке недвижимости, когда клиент продаёт собственность за криптовалюту.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева отмечает, что подобные сделки – новшество даже для мирового рынка недвижимости. Румянцева сообщает, что агентству приятно стать первопроходцем в новом направлении бизнеса.

Она подчёркивает, что в России пока не разработаны правила работы с биткоином, и нет юридического определения криптовалюты. В связи с этим оплата услуг агентства всё же будет проведена в рублях, а не в биткоинах.

Сейчас юридическая служба агентства Kalinka Group выясняет законность продажи собственности за криптовалюту в России.

Риэлторы приводят в пример Китай и Швейцарию, где биткоины считаются материальным активом, и допускается проведение сделок по договору мены.

Тем не менее, если в России криптовалюты относятся к денежным средствам, то согласно закону о валютных операциях сделку в биткоинах будет невозможно провести, так как единственная разрешённая к использованию на российском рынке недвижимости валюта – рубль.

Агентство Kalinka Group признаёт, что непостоянство курса криптовалют – это важный фактор при продаже недвижимости за биткоины. Риэлторы допускают, что из-за высокой волатильности курса биткоина по сравнению с другими валютами конвертирование стоимости дома в рубли может значительно отразиться на цене.

По мнению Румянцевой, продажа дома в Николино станет прецедентом в юридической практике и на рынке недвижимости. Румянцева сообщает, что агентство исследует мировой опыт проведения подобных сделок. В Kalinka Group осознают срочную необходимость описания криптовалют на законодательном уровне, так как этот инновационный метод уже сейчас способен оказать влияние на денежный оборот в бизнесе.

Риэлторы замечают, что в связи с изменчивостью курса биткоина точная стоимость дома с дизайнерской отделкой, джакузи под открытым небом, кинотеатром и многими другими роскошными атрибутами будет зависеть от времени продажи. Изначально заявленная цена особняка составляет 3 тысячи биткоинов.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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