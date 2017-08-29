Внешэкономбанк поможет создать механизм финансирования цифровой экономики

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ), который подписал с индийской компанией Srei Infrastructure Finance меморандум о взаимопонимании для создания Фонда по поддержке IT и инноваций объёмом в 200 миллионов долларов, объявил о том, что поможет правительству России разработать механизм финансирования национальной программы цифровой экономики.

ВЭБ сообщил в пресс-релизе, что российское правительство поручило трём министерствам разработать механизм финансирования программы цифровой экономики совместно с Внешэкономбанком, и руководство банка приступит к обсуждению этого вопроса в октябре.

Согласно программе цифровой экономики, разработка которой началась по инициативе Владимира Путина, к 2025 году 97 процентов российских домохозяйств будут обеспечены широкополосным доступом в интернет.

К этому времени во всех городах-милионниках планируется появление сетей 5G.

В сентябре в Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС) откроется первый центр, специалисты которого займутся исследованием конвергентных, квантовых и блокчейн-технологий. Председатель ВЭБ Сергей Горьков заявил, что будут созданы инвестиционные фонды с внешними источниками финансирования в лице российских и иностранных инвесторов.

В июне расположенная в Калькутте компания Srei Infrustructure Finance и Внешэкономбанк подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания Фонда по поддержке IT и инноваций объёмом в 200 миллионов долларов, который позволит им совместно инвестировать средства в технологические компании России, Индии и других регионов.

Группа представителей Srei в прошлом месяце посетила Российский квантовый центр (РКЦ), где ознакомилась с технологическими решениями, основанными на квантовой физике. Разработки в будущем могут быть применены в промышленности.

На фоне недавних кибератак, от которых пострадали сети по всему миру, компания Srei планирует закупить средства квантовой связи, способные защитить важную информацию и данные от угроз, появляющихся в связи с развитием квантовых вычислений.

Классическая блокчейн-технология (на её основе создан биткоин) позволяет квантовым компьютерам подделывать цифровую подпись, менять заданную программу и даже открывать посторонним доступ к сети.

Ранее в этом году Россия объявила о разработке первой в мире квантовой блокчейн-технологии, которая использует квантовую криптографию и квантовую систему передачи данных, чтобы защитить базы данных от хакерских атак. В РКЦ говорят, что разработка будет готова к промышленному использованию к началу следующего года.

РКЦ уже протестировал технологию, создав для одного из крупнейших российских банков – Газпромбанка – квантовую сеть из трёх узлов между его московскими отделениями. Сейчас специалисты РКЦ намерены предложить другим российским и международным финансовым службам и организациям воспользоваться технологией.

Квантовая теория занимается изучением мира на уровне элементарных частиц и описывает поведение таких субатомных частиц как электроны, протоны, нейтроны и фотоны.

В кремниевых чипах обыкновенных компьютеров бит может находиться в одном из двух состояний – это 0 или 1, что соответствует показателям правда или ложь, да или нет. В квантовой теории данные могут одновременно существовать в обоих состояниях, что позволяет обрабатывать гораздо больше информации. «Бит», использующийся в обыкновенных вычислениях, в квантовой теории превращается в «кубит», который может одновременно быть и 0, и 1.

Это значит, что обычный компьютер производит вычисления последовательно, а квантовый компьютер способен обрабатывать несколько значений одновременно, поэтому обладает большей производительностью.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x