Балканы меж двух враждебных полюсов

По сложности культурного и политического устройства Балканскому региону мало равных. Возможно, не существует лучшего способа описать непростое прошлое и настоящее региона, чем аналогия с жизнью и наследием одного из выдающихся его сынов – физика и изобретателя Николы Теслы.

В регионе до сих пор идут споры по поводу национальной принадлежности Теслы, родившегося в сербской семье в 1856 году в городе, который относится к современной Хорватии. Тесла считал, что с помощью достижений науки следует установить связь между странами и добиться всеобщего мира. Но и в Хорватии, и в Сербии есть люди, которые желают использовать наследие учёного неподобающим образом.

Даже вклад Теслы в развитие физики привёл к усложнению политической ситуации на родине изобретателя. В Международной системе единиц (СИ) тесла – единица измерения индукции магнитного поля. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини месяц назад заявила: «Балканский регион легко может стать шахматной доской в игре могущественных сил». Действительно, регион всегда находился между двумя противоположными полюсами, каждый из которых оказывал на него влияние с помощью экономических, политических, исторических и культурных связей.

Войны во время распада Югославии в 1990-х годах для Евросоюза стали полным провалом. После того, как кровопролитие пошло на спад, Евросоюз использовал своё магнитное притяжение и с помощью восстановления и примирения попытался сплотить бывшие югославские территории. Но результат оказался неоднозначным.

Хотя некоторые страны, где преобладает православие (Греция, Болгария и Румыния) вступили в Евросоюз, объявившие о независимости после распада Югославии Хорватия и Румыния в большинстве своём страны католические, и это осложняет ситуацию. Быстро признав независимость Хорватии и Словении в 1991 и 1992 годах, Германия и Ватикан способствовали началу процесса, который политолог Сэмюэл Хантингтон позже назвал «столкновением цивилизаций». По мнению Хантингтона, югославские войны идеально вписываются в незамысловатую парадигму, в которой западное христианство (католицизм и протестантизм) находятся с одной стороны, а все остальные европейские религии – с другой.

Хорватия и Словения желали, чтобы страны «западно-балканской шестёрки» – Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория и Сербия – также вступили в Евросоюз. Но усилия были тщетны из-за многочисленных политических споров между западно-балканскими странами и Евросоюзом. Подобное происходило, когда Словения, будучи членом ЕС, временно препятствовала вступлению в союз Хорватии.

Более того, из-за проблем в самом Евросоюзе (экономический кризис и рост популярности ксенофобских политических партий в последние несколько лет) расширение отошло на второй план. В 2014 году председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2019 года принятие в ЕС новых членов прекращается.

В то же время, демократические нормы и институты на Западных Балканах дали трещину. Другие обладающие большим влиянием в регионе страны предлагают Западным Балканам альтернативную политическую модель развития. В частности, это Россия, Турция и Венгрия, где ЕС не смог помешать сдвигу в сторону авторитарного премьер-министра Виктора Орбана.

Следует принять во внимание отношения Сербии и России. В ходе визита в Белград в 2014 году Владимир Путин назвал Сербию «самым близким союзником» России. Помимо тесной культурной связи, Сербия зависит от российских энергоресурсов, а также от права вето, которым обладает Россия в Совете Безопасности ООН. Пока Россия симпатизирует Сербии, она может препятствовать вступлению Косово в ООН.

Это объясняет, почему Сербия не присоединилась к санкциям, которые ЕС ввёл против России после аннексирования Крыма в марте 2014 года. Босния и Герцеговина наравне с Македонией также не присоединились к европейским санкциям, хотя это сделали Албания и Черногория, которые входят в НАТО.

И всё же, страны Балканского полуострова не просто пассивно передвигаются под воздействием окружающих их магнитных полюсов. К примеру, Сербия вдохновляется наследием маршала Тито – президента Югославии в период холодной войны. Тито вовсе не был близким союзником СССР, а входил в число основателей Движения неприсоединения и отказался участвовать в противостоянии США и СССР.

Точно так же, Сербия сегодня – нейтральное государство. Но она сотрудничает с НАТО по программе Партнёрства во имя мира и в то же время проводит совместные с Россией военные учения. Президент Сербии Александр Вучич выступает за европейскую интеграцию, но отдаляться от России не планирует.

Как и Россия, Китай выступает против признания независимости Косово. Согласно инициативе «Один пояс, один путь» Китай демонстрирует экономическую мощь и инвестирует миллионы долларов в инфраструктурные проекты в Сербии и в других странах региона. Один из проектов – высокоскоростная железная магистраль между Белградом и Будапештом, которая соединит греческий порт Пирей с Центральной Европой.

Европейская комиссия изучает магистраль Белград – Будапешт на предмет соответствия европейским стандартам проведения тендеров. Факт расследования указывает на скрытую тенденцию: Китай действует не в разрушительных интересах России, но он может пошатнуть стремление стран Балканского региона принять порядки и правила Евросоюза.

Несмотря на эти трудности, Евросоюз в отношении к Балканскому региону настроен положительно. За исключением Хорватии, 74 процента торгового оборота западно-балканских стран связано с Евросоюзом, в то время как с Китаем – 6 процентов, с Россией – 5 процентов и с Турцией – 4 процента. В этих условиях Евросоюз не должен допустить, чтобы нынешние трудности повлияли на его общее стремление к расширению. Проведённый в прошлом месяце западно-балканский саммит – это шаг в правильном направлении, так как страны региона всё ещё желают вступить в ЕС и осознают необходимость основательных реформ.

Вероятно, Тесла возлагал бы на этот шаг большие надежды, и Евросоюз должен оправдать ожидания. Всем европейцам необходимо право на участие в европейском проекте, трансформационные возможности которого принесут им пользу. Именно этого всё ещё желает большая часть населения Балканского полуострова. Лидеры Евросоюза не могут гарантировать, что присоединение к блоку пройдёт быстро и легко. Но в их силах показать, что усилия будут потрачены не зря.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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