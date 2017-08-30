Смещение баланса силы в китайско-российском альянсе обострило геополитические проблемы, стоящие перед Индией

Тупиковая ситуация на грани военного столкновения, сложившаяся на днях на плато Докалам, на индийско-китайской границе, серьезно омрачает предстоящий 3-5 сентября 9-й саммит группы БРИКС в Китае. Отчасти проблема была снята, когда Индия объявила о соглашении по поводу «скорейшего отвода пограничных сил от места столкновения», в то время как китайская сторона, ранее обрушившая на Индию шквал угроз и язвительных замечаний, умышленно вуалирует свое отступление, пытаясь скрыть затруднительное положение.

Однако, продемонстрировав столь явно свое уродливое истинное лицо, Китай разрушил двусторонние отношения с Индией. Хотя премьер-министр Нарендра Моди заверил китайского президента Си Цзиньпина на июльской встрече большой двадцатки в Гамбурге, что Индия внесет свой позитивный вклад в саммит БРИКС, авторитет этого форума уже существенно ослаблен не только действиями Китая в Докаламе, но и другими проявлениями доминирования со стороны Пекина.

Члены группы БРИКС стремятся к более демократическому международному правлению, многополярности, устранению гегемонии Запада, сопутствующей реформе глобальных политических и финансовых институтов, отказу от двойных стандартов, уважению национального суверенитета и норм международного права, расширению сотрудничества в рамках «Юг-Юг» под эгидой ООН. Однако, агрессивное поведение Китая ставит эти долгосрочные планы и мечты под угрозу.

Будучи авторитарным государством, открыто выступающим против демократии и плюрализма и вынашивающим в период президентства Си Цзиньпина планы централизации власти и подавления инакомыслия внутри страны, Китай вряд ли может стать флагманом для усиления демократии в международном управлении. Благодаря растущей экономической и военной мощи, Китай все более явно демонстрирует свои гегемонистские амбиции в Азии, несмотря на то, что группа БРИКС сама противостоит гегемонии Запада.

Китай больше не говорит о многополярности мира, поскольку теперь он стремится достичь равенства с Соединенными Штатами и, возможно, заключить с Вашингтоном договоренность о «Большой двойке». Пекин нарушает суверенитет других стран, основываясь на фиктивных «исторических» территориальных претензиях, отвергаемых международными трибуналами. Он открыто запугивает соседей и вводит санкции против тех, кто сопротивляется его политическим и территориальным посягательствам. Его исключительно амбициозная инициатива «Один пояс, один путь (ОПОП) – фактически односторонний, а не согласованный с партнерами план. В настоящее время в этом мега-проекте ярко раскрывается колониальный стиль внешней политики Китая, его эксплуататорские и безнравственные методы в отношениях с развивающимися странами.

Китай проигнорировал суверенитет Индии над территорией, оказавшейся под оккупацией Пакистана, в одностороннем порядке объявив о создании Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), тем самым вынудив Индию дистанцироваться от детища Си Цзиньпина, инициативы ОПОП. Кроме того, Пекин создает диссонанс между индийско-китайским сотрудничеством в рамках БРИКС и взаимоотношениями за пределами группы. Потенциал инициированного БРИКС Нового банка развития и Многонационального соглашения о пуле условных валютных резервов бледнеют в сравнении с масштабами китайского проекта ОПОП.

Китай практикует двойные стандарты в отношении терроризма, прикрывая Пакистан, своего «стратегического союзника» (или вассала) в ООН. Так, Пекин неоднократно предотвращал провозглашение Махмуда Азхара международным террористом и восхвалял важную роль Пакистана в борьбе против терроризма, которую можно заметить, по всей вероятности, только в китайские приборы ночного видения. Его постоянные обширные претензии на территорию Индии никоим образом не способствуют лучшему взаимопониманию в рамках БРИКС.

Китай выступает против постоянного членства Индии Совете Безопасности ООН и ее вступления в Группу ядерных поставщиков (ГЯП), что противоречит идее усиления влияния группы БРИКС на международной арене. Ничтожный уровень индийского экспорта в Китай и огромный дефицит торгового баланса не могут быть устранены благодаря общему членству двух стран в БРИКС.

Москва в свое время концептуализировала трехсторонний диалог Россия-Индия-Китай, чтобы противостоять одностороннему превосходству Америки после окончания холодной войны, в результате чего в конечном итоге появилась группа БРИКС. Феноменальный экономический взлет Китая, последующий сдвиг баланса сил в российско-китайском альянсе в пользу Пекина и появление у последнего амбиций супердержавы, обострили проблему, стоящую перед Индией, особенно после недавнего столкновения в Докаламе. На предыдущих саммитах БРИКС Китай помешал Индии потребовать поддержки в связи с ее жизненно важными проблемами, включая терроризм. По мнению политических аналитиков, задача Индии на ближайшем саммите в Сямэне будет состоять в том, чтобы ясно сформулировать проблемы, и тем самым не допустить, чтобы Китай мог использовать форум БРИКС для дальнейшего укрепления своего мультиконтинентального лидерства.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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