Когда Россия окончательно перейдет на сторону победившей сланцевой индустрии, ОПЕК ожидает крах

Если Саудовская Аравия, Ирак и Иран не увеличат добычу нефти и не доведут цену на нефть до 20 долларов за баррель, положение крупнейших производителей ОПЕК окажется незавидным. И решающую роль здесь играет крупное нефтегазовое месторождение Permian Basin в Техасе. А когда Россия, которая из-за экономических санкций в настоящее время лишена возможности использовать передовое американское буровое оборудование и уникальные технологии, все же перейдет к добыче сланцевой нефти в Сибири, это станет катастрофой для традиционных экспортеров нефти из стран Ближнего Востока. Их возможности по регулированию цен на нефть будут окончательно исчерпаны. Тон на мировом рынке будут задавать Россия и Соединенные Штаты.

Из-за санкций, введенных в наказание за вмешательство в украинский конфликт, российские нефтяные компании лишены возможности сотрудничать с американскими партнерами, которые способны научить их как добывать сланцевую нефть. Украина стала отличным способом не подпустить Россию к этим технологиям и наказать ее, поскольку Вашингтон вступился за своих новых союзников в Киеве. Но если русские могут отправлять космонавтов на орбиту, а также владеть некоторыми крупнейшими на планете нефтяными компаниями, это означает, что раньше или позже они освоят и добычу сланцевой нефти методом гидравлического разрыва пласта.

Баженовская свита – самое крупное месторождение сланцевой нефти в России, находящееся в Западной Сибири, где разведанные запасы больше чем в месторождениях Bakken в Северной и Южной Дакоте и Eagle Ford в Техасе вместе взятых.

Благодаря Баженовскому месторождению, Россия обладает вторыми по величине запасами сланцевой нефти в мире, причем по оценкам Управления по энергетической информации США, их объем составляет около 74,6 миллиарда баррелей, тогда как в США этот показатель составляет 78,2 миллиарда баррелей. Следует отметить, что третье место занимает Китай, под поверхностью которого находится около 32,2 миллиарда баррелей сланцевой нефти. Поэтому, учитывая тот факт, что Китай обладает необходимыми средствами и уже научился соперничать с США в области ядерной энергетики (речь идет о банкротстве компании Westinghouse и возможности ее приобретения Китаем), Пекин вполне может выяснить, как осуществлять горизонтальное бурение с помощью воды и песка, чтобы добраться до нефтеносных сланцев, скрытых в его скалах. Китайцы могут поделиться своими знаниями с русскими. Китай хочет снизить потребление угля из экологических и экономических соображений, и перевод электростанций на природный газ является идеальным вариантом.

Если только весь мир не перейдет на питание домов и автомобилей энергией литиевых батарей или солнечного света, совместные нефтегазовые ресурсы Соединенных Штатов и России будут держать цены на энергоносители на низком уровне в течение очень долгого времени. Обе страны станут главными конкурирующими экспортерами на азиатском и европейском рынках, что, вероятно, создаст предпосылки для новых геополитических конфликтов между ними.

Российские государственные СМИ на протяжении нескольких последних лет не прекращали разносить в пух и прах американскую сланцевую индустрию. Утверждалось, что вода якобы превращается в горючее из-за содержания метана. Мало того, будто бы добыча сланцевой нефти стала причиной землетрясения в Оклахоме. Однако, подобно школьнику, который дразнит и третирует девушку, сидящую за соседней партой в классе, потому что на самом деле он просто в нее влюблен, нефтяное подразделение российского «Газпрома» на самом деле очень хочет научиться делать то же самое, что делают американцы.

Прошлым летом компания «Газпром Нефть» установила рекорд России, выполнив 30 гидравлических разрывов по длине одной из скважин в Сибири. Фрекинг предусматривает вливание смеси воды, песка и специальных химикатов в сланцевые породы, что бы вытолкнуть нефть и газ, скрывающиеся внутри.

В январе газета Financial Times касалась этой темы. Журналисты пришли к выводу, что если «Газпром Нефть» сможет достичь успеха в своих попытках освоить технологию фрекинга, это будет иметь колоссальные последствия. Баженовская формация в России оценивается Министерством энергетики США как крупнейшее единое месторождение сланцевой нефти и газа на планете.

Россия должна развивать добычу сланцевых углеводородов, поскольку ее сибирские регионы выживают главным образом за счет нефтегазовой отрасли. Арктическое бурение осуществляется в основном в крайне суровых климатических условиях, да и сам район добычи является необитаемым. Кроме того, против арктического бурения выступают такие организации как «Гринпис», которым удается убедить общественность в том, что деятельность нефтяные компаний в Арктике наносит вред окружающей среде и является потенциально опасной для таких милых и пушистых белых медведей. Итак, сланцевую нефть, безусловно, следует добывать.

В отличие от арктического шельфа, Баженовская формация расположена в районах с развитой инфраструктурой нефтедобычи. Разработка этого месторождения обсуждается в научных, экономических, отраслевых и политических кругах от Лондона до Вашингтона. Никто точно не знает истинных объемов нефти газа в нем, все лишь соглашаются с тем, что оно очень большое. Текущие оценки относительно запасов легкой нефти в Баженовском месторождении разнятся от 600 миллионов до 174 миллиардов тонн. Для сравнения, среднее арифметическое из этих двух цифр больше, чем все начальные геологические запасы легкой нефти во всех известных нефтегазоносных районах России. Boom, как говорят в таких случаях в Америке.

Компания Exxon хотела научить русских как разрабатывать такие нетрадиционные месторождения, однако санкции поставили на этих планах жирную точку. Крупные добывающие компании из США не получат возможности участвовать в разработке российской нефти в обозримом будущем, а может быть, вообще никогда.

В июле 2014 года, когда США и Европа запретили своим энергетическим компаниям помогать России осваивать Баженовское месторождение, агентство Reuters отмечало, что оно неправдоподобно огромное (площадь формации оценивается почти в 1 700 000 квадратных километров), «больше чем Калифорния и Техас вместе взятые».

Для ОПЕК это звучит как погребальный колокольный звон. Баженовская формация может давать больше нефти, чем до сих пор добывалось на крупнейшем месторождении Саудовской Аравии Гавар. И это без учета природного газа, который они добывают.

С точки зрения американских стратегов в области глобальной энергетики, развитие этой индустрии способно «убить» цены на нефть и оказать негативное воздействие на новые рынки сжиженного природного газа и сжиженного нефтяного газа, где в настоящее время доминируют Соединенные Штаты. Согласно большинству оценок, американским сланцевым производителям нужна цена на нефть не ниже 40 долларов за баррель. Русские могут позволить себе даже более низкие цены, поскольку их трудовые затраты ниже, чем у американцев.

Баженовское может давать нефть таким же образом, как она добывается на месторождениях Bakken, Eagle Ford и нашем гигантском месторождении Permian basin. Баженовское и Permian означают, что Соединенным Штатам и России гарантирована полная энергетическая независимость на долгие годы.

Для ОПЕК американская сланцевая революция стала первым фактором, обрушившим цены на нефть, которые, согласно прогнозам 2007 года должны были достичь 200 долларов за баррель. Сегодня очевидно, что после обвала в 2014 году прежние цены на нефть так и не восстановились. А если учесть предстоящий удар со стороны Баженовского месторождения, ближневосточные нефтедобывающие страны ожидает невыносимая головная боль.

Кстати, оценки российского правительства значительно отличаются от прочих. Они полагают, что извлекаемые запасы нефти на Баженовском месторождении составляют от 180 до 360 миллиардов баррелей, хотя, вполне возможно, что речь идет о баррелях нефтяного эквивалента, то есть имеются в виду совокупные запасы нефти и газа.

Придет время, и Россия будет разрабатывать свои сланцевые месторождения. Новое предложение российской нефти, добываемой нетрадиционными методами, будет иметь серьезные долгосрочные последствия для глобальных энергетических рынков и может усилить геополитическое соперничество между США и Россией, а также между США и Китаем, если Вашингтон узнает о том, что Китай оказывает России помощь в добыче сланцевой нефти в Сибири.

После США, России и Китая, крупнейшие запасы сланцевых углеводородов находятся в Аргентине, а также в таких странах ОПЕК как Ливия и Объединенные арабские эмираты. Ливия на сегодняшний день является государством-банкротом и находится на грани полного краха. По данным Энергетического информационного агентства, Ливия совместно с ОАЭ обладают разведанными запасами сланцевой нефти объемом около 44 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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