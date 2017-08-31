Путин и эфириум: союз, заключённый в сфере финансовых технологий

Ранее в этом году Путин одобрил использование соперничающей с биткоином криптовалюты – эфериума. Как это повлияет на будущее российской технологической промышленности и финансовой системы в долгосрочной перспективе? Удалось ли России обогнать фастфуд Burger King с его фирменной криптовалютой вопперкоином? Геополитика для России превыше всего, а эксперименты с криптовалютой небезопасны и сомнительны, поэтому заинтересованность Путина этой сферой воспринимается с опаской.

На днях подконтрольный государству «Внешэкономбанк» (ВЭБ) совместно с некоторыми министерствами представил исследовательский центр, изучающий технологию блокчейн, который расположится в Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС) и станет частью цифровой инициативы Путина. Председатель ВЭБ Сергей Горьков подчеркнул, что это приведёт к созданию группы инвестиционных фондов с внешними источниками финансирования в лице российских и иностранных инвесторов.

Сооснователь ID Finance Александр Дунаев заявил, что российское правительство осознаёт изменения в сфере финансовых услуг, связанные с внедрением новых технологий. Он отмечает: «Схожие по масштабу перемены в мире происходили во второй половине XX века с появлением персональных компьютеров, и Россию из-за её геополитической изоляции они обошли стороной. Повторить подобную ошибку в будущем никто не желает».

Дунаев добавляет: «Центральный банк воспринял изменения с энтузиазмом. Это легко заметить по созданию правовой базы для внедрения новых финансовых технологий. Следует обратить внимание на упрощение правил дистанционной идентификации и на общую поддержку инфраструктуры. На фоне этого подъёма можно было бы признать Директиву о платёжных услугах, чтобы упростить доступ к данным».

Возможно, именно из-за упомянутого Дунаевым отставания Путин одобрил криптовалюту эфириум, которую по сравнению с другими тестируют и изучают наиболее активно. Как бы то ни было, распространение технологии блокчейн вызывает опасения, потому что биткоин ассоциируется с отмыванием денег. Дунаев рассказывает: «В России биткоин относят к так называемым денежным суррогатам, которые ранее использовались в мошеннических схемах, и сегодня они под запретом как для компаний, так и для частных предпринимателей».

По информации Bloomberg, Путин рассматривает эфириум в качестве инструмента для не ограничивающейся нефтью и газом диверсификации российской экономики. После встречи с создателем эфириума Виталиком Бутериным Путин назвал цифровую экономику не отдельной сферой, а по сути основой для создания новых бизнес-моделей, в которых после рецессии нуждается Россия. Член наблюдательного совета некоммерческой организации Ethereum Foundation Владислав Мартынов сравнил блокчейн с интернетом.

Мартынов заявил: «Технология блокчейн может оказать на бизнес такой же эффект, как в своё время это сделал интернет: она изменит бизнес-модели и избавит от посредников вроде распорядителей счёта условного депонирования и конторских служащих. Если Россия внедрит эту технологию первой, она получит преимущество, сравнимое с преимуществом западных стран на заре эпохи интернета». Дунаев в свою очередь отметил, что в России появление новой технологии приведёт к расцвету во многих сферах.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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