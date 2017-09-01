Торговля между Китаем и Россией стремительно расширяет коридор возможностей

Объём двусторонней торговли между Китаем и Россией в этом году резко увеличился, и ожидается, что к концу 2017 года он достигнет 80 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит 30 процентов. Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил журналистам: «В этом году за 6-7 месяцев товарооборот увеличился на 30 процентов. Если тенденция сохранится, к концу года объём торговли составит 80 миллиардов долларов или несколько больше».

По информации Таможенной службы Китая, товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле этого года увеличился на 25,5 процента по сравнению с прошлым годом до 46,82 миллиарда долларов. В конце 2016 года этот показатель вырос на 2,2 процента по сравнению с предыдущим годом и достиг 69,52 миллиарда долларов.

Увеличению объёма торговли между странами способствуют четыре фактора: санкции Евросоюза против России, относительная слабость рубля, китайская инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) и совместные инвестиции в информационные технологии наподобие блокчейна и 5G.

«Россия играет главную роль в китайской инициативе ОПОП, – рассказывает Крис Девоншир-Эллис из компании Dezan Shira & Associates. – Без участия России никакого ОПОП просто не будет».

В будущем торговое сотрудничество Китая и России лишь укрепится. Сейчас Китай ведёт переговоры о свободной торговле с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС). В этот торговый блок входит Казахстан, расположенный на западе от Китая, Россия и Белоруссия, которая граничит с ЕС. При успешном завершении переговоров необлагаемые пошлиной китайские товары появятся на российском рынке, у самых границ Евросоюза.

Пекин совместно с Москвой работает над постройкой скоростной железнодорожной магистрали между двумя городами, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2019 году. Также Китай и Россия намерены освоить Северный морской путь – арктический маршрут, который значительно сокращает время доставки товаров между Китаем и Европой, когда свободен ото льда. Неудивительно, что северные европейские государства, среди которых Финляндия и страны Балтии, уже разрабатывают соответствующие планы наподобие проекта «Арктического коридора», в рамках которого железная дорога пройдёт от Хельсинки до Киркенеса.

Китай согласно своей стратегии в отношении России также помогает странам Восточной Европы идти в ногу с технологическим прогрессом, а именно – подготавливает запуск 5G-сетей и связанных с ними технологий электронной коммерции. И Китай, и Россия опережают Евросоюз по развитию этих технологий. Пекин предлагает 16 восточным европейским странам активнее сотрудничать друг с другом, с Россией и с самим Китаем.

Необходимость этого очевидна. Сейчас в Китае около 500 миллионов потребителей среднего класса, а покупки онлайн доступны для 1 миллиарда китайцев. С ростом благосостояния населения Китая в ближайшие годы местные покупатели всё чаще будут приобретать товары (к ним также относится продукция из России и Евросоюза) в интернете. Доход городских жителей в Китае в следующем десятилетии и далее будет расти.

Чтобы к этому подготовиться, Китай и Россия рвутся вперёд. Китай одновременно станет крупнейшим производителем и потребителем, и большая часть закупок будет происходить в интернете. Две страны совместно развивают электронную торговлю, в основе которой лежат информационные технологии, и настойчиво предлагают Евросоюзу сделать то же самое, надеясь упростить процесс. Некоторые догадливые страны наподобие Эстонии уже откликнулись на призыв, а другие, среди них и маленькая Молдавия, стремятся оказаться на стороне ЕАЭС, чтобы предоставить Евросоюзу доступ к торговле через свои границы – Молдавия граничит с Румынией, у неё есть порт с выходом к Чёрному морю.

Кроме того, Китай и Россия совместно проводят стандартизацию, решая логистические и транспортные проблемы, связанные, к примеру, с железнодорожными контейнерными перевозками. В рейтинге стран с лучшими специалистами в сфере информационных технологий Китай и Россия заняли первое и второе места соответственно. Китайские программисты превзошли конкурентов из других стран в математике, функциональном программировании и в структуре данных, а российские оказались лучшими в алгоритмах – в самой популярной области с высокой конкуренцией. Этот факт имеет важное значение, так как миром движут информационные тенологии, и большое внимание уделяется торговле через интернет. С возникновением 5G-сетей и технологии блокчейн в бизнесе появляются новые возможности.

Впрочем, китайско-российские планы могут зайти ещё дальше. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обсудили объединение Евразии и создание Большого евразийского партнёрства. Гигантский торговый блок объединит участников Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Хотя на создание блока уйдут десятки лет, появление подобной инициативы говорит о том, что в ближайшие годы Китай и Россия намерены тесно сотрудничать на более сложном уровне по части торговли и развития. Россия станет для Китая торговым коридором в Европу, а также его помощником в торговле и доставке грузов. Обе страны готовы финансировать проект в надежде на то, что в будущем их показатели торговли резко увеличатся. У китайско-российского торгового коридора огромный потенциал, и предпринимателям не стоит оставаться в стороне.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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