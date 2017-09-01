Bloomberg: Российские морские порты и железные дороги перегружены в связи с гигантским урожаем

Огромный урожай зерновых, собранный в этом году в России, в отдельных местах уже начинает превышать возможности страны по транспортировке и хранению зерна. Производство зерновых в этом году превысит рекорд советских времен, а экспорт в нынешнем сезоне, который начался в июле, может оказаться самым большим с тех пор как четверть века назад распался Советский Союз. В сложившейся ситуации, когда возникла необходимость доставить большее количество сельскохозяйственной продукции, чем когда бы то ни было, с российских полей в такие удаленные места как Индонезия, кое-где уже появились признаки нехватки железнодорожных вагонов и зернохранилищ, а также возникла обеспокоенность, что объемы транспортировки грузов достигнут предела возможностей.

По словам главы краснодарской компании «Петрохлеб-Кубань» Максима Фисика, нагрузка на черноморские порты столь велика, что некоторым грузовикам приходится ждать по три-четыре дня, прежде чем им будет позволено разгрузить зерно в портовых складах. Хотя перегрузки не такая уж редкость в это время года, это показывает, что порты «задыхаются» под непосильным объемом грузов.

Хотя обычно фермеры продают большую часть своего урожая в первые несколько месяцев сезона, в этом году они вынуждены были ускорить темп, поскольку местные цены падают по мере того, как в некоторых районах создается нехватка складских мощностей. По данным московской консалтинговой компании СовЭкон, Россия, которая, по мнению большинства экспертов, в нынешнем году вернет себе позицию крупнейшего в мире экспортера пшеницы, вероятно, отправит на экспорт 44 миллиона метрических тонн зерна. Консультант сказал, что это максимальный объем, который способна экспортировать страна, даже с учетом использования балтийских портов в соседней Латвии.

«Если оценки относительно урожая будут продолжать расти, это не приведет к увеличению прогнозов по экспорту, – заявил в интервью по телефону директор СовЭкон в Москве Андрей Сизов-младший. – Страна окажется просто не в состоянии транспортировать еще большее количество зерна».

Впрочем, не все эксперты согласны с тем, что Россия приближается к пределу своих экспортных мощностей. Представитель консалтинговой компании ПроЗерно считает, что Россия способна отгружать 52 миллиона тонн в год, то есть еще больше, чем те 48 миллионов тонн зерна, которые, по мнению экспертов компании, отправятся за границу в нынешнем сезоне.

В то же время, по данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 30 августа экспорт зерна в нынешнем году вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы справиться со стремительно развивающейся экспортной индустрией, некоторые из крупнейших портов России планируют наращивать свои мощности. Новороссийский коммерческий морской порт и Объединенная зерновая компания, владеющая двумя крупнейшими зерноприемными пунктами на черноморском побережье, не отреагировали на просьбу прокомментировать это утверждение.

Имеются также узкие места для трейдеров, расположенных далеко от Черного моря, которые больше полагаются на железные дороги, чем на грузовые автомобили, для перевозки сельскохозяйственной продукции. Некоторые торговые компании в центральной части России не могут найти достаточное количество автомобилей для поставок, говорится в сообщении компании УкрАгроКонсалт, опубликованном в понедельник, а вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал, что спрос на железнодорожные вагоны также значительно превышает предложение.

Однако, это, по всей вероятности, связано с сезонным пиком экспорта и если поставки будут распределены более равномерно в течение сезона, найдется достаточное количество автомобилей, чтобы справиться с ожидаемым рекордным объемом перевозок, сказал представитель одной из крупнейших компаний-перевозчиков России «Русагротранс» в интервью по электронной почте. Фермеры обычно продают большую часть своей продукции за три месяца начиная с июля, чтобы получить доход, погасить кредиты и избежать чрезмерной платы за хранение.

Однако, в нынешнем году некоторые южные производители изо всех сил пытаются побыстрее продать низкокачественную пшеницу, чтобы освободить место для кукурузы, уборка которой началась в начале нынешнего месяца, сказал Максим Фисик из компании «Петрохлеб-Кубань». По данным компаний СовЭкон и УкрАгроКонсалт, в некоторых районах Поволжья и центра страны не хватает складского пространства для хранения зерна.

«Мы едва сумеем справиться с нагрузкой нынешнего сезона, – сказал Сизов из СовЭкон, который полагает, что объем ежемесячного экспорта может достичь рекордных 5 миллионов тонн. – Это придаст мощный импульс для новых инвестиций в инфраструктуру зернового рынка».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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