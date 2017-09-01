Киберпреступники забросили биткоин из-за его «прозрачности»

Регулирующие органы в США, Европе и Азии, которые желают ужесточить правила использования биткоина (и при этом выступают за «отмену бумажных денег»), столкнулись с сопротивлением со стороны Министерства внутренней безопасности США (DHS), которое неожиданно встало на защиту криптовалюты.

А именно, один анонимный источник в DHS рассказал каналу CNBC, что биткоин «гораздо легальнее», чем можно было бы себе представить.

Представитель DHS заявил: «Законы позволяют нам выслеживать преступников и контролировать деятельность бирж. Думаю, биткоин гораздо легальнее, чем принято считать».

Другой источник сообщил CNBC, что преступники перестали пользоваться цифровой валютой, так как теперь госорганы без труда могут отследить транзакцию. Ранее в этом месяце Налоговая служба США объявила, что совместно с компанией Chainalysis создала инструмент, позволяющий установить личность владельца биткоин-кошелька.

Хотя о точном количестве преступных операций с криптовалютой судить сложно, президент Blockchain Intelligence Group Шон Энсти заявляет, что ранее на долю преступников приходилась половина всех транзакций с использованием биткоина, а в прошлом году этот показатель снизился до 20 процентов. Энсти отметил, что общее количество транзакций увеличилось.

Биткоин беззащитен перед законом, так как для перевода денег каждый пользователь должен предъявить присвоенный ему адрес – кодовую комбинацию из чисел и букв. Журналисты CNBC объясняют, что отследив перемещение биткоинов между аккаунтами, сотрудники спецслужб могут арестовать мошенника, когда тот попытается обменять биткоины на доллары или другую официальную валюту.

В прошлом месяце власти США совместно с Интерполом закрыли теневые интернет-площадки AlphaBay и Hansa, где велась торговля наркотиками и запрещёнными товарами. До этого сотрудникам спецслужб удалось остановить работу биржи BTC-E, на которой происходил незаконный обмен криптовалют, арестовать её основателя из России и заблокировать сайт.

Ещё один эксперт по криптовалютам в беседе с журналистами CNBC заметил, что когда пользователь обменивает биткоины на наличные деньги, вуаль анонимности спадает.

По мнению специалиста по киберпреступлениям из компании RedSocks Security Рикки Геверса, биткоин позволяет обходиться без курьеров. Геверс отмечает, что на первый взгляд биткоин кажется анонимной криптовалютой, но это не так.

Консультант Eurasia Group Пол Триоло говорит, что биткоин с момента появления в 2009 году «значительно изменился». В основном, криптовалюту используют законопослушные инвесторы, а не преступники из тёмного интернета.

«Криптовалюта превратилась в крупную отрасль. Биткоин перестал быть подозрительной валютой тёмного интернета, – говорит глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Пол Триоло. – С момента появления биткоина мир значительно изменился».

Вместо биткоина DHS большее внимание уделяет другим криптовалютам наподобие эфириума и монеро. Последняя из упомянутых валют скрывает данные пользователя. К примеру, монеро зашифровывает идентификатор пользователя, из-за чего властям труднее отследить транзакцию.

Даже в Евросоюзе признали, что биткоин никогда не был популярен у представителей организованной преступности, которые предпочитают крупные купюры номиналом в 500 евро. Европейский центральный банк прекратил их выпуск из-за борьбы европейской элиты с наличными деньгами.

И всё же, госструктуры всего мира настроены скептически. Ранее на этой неделе заместитель министра финансов России сообщил журналистам, что министерство финансов и Центральный банк намерены регулировать использование криптовалют, вынуждая людей проводить операции с биткоином на бирже. Это позволит государству следить за транзакциями.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в прошлом месяце постановила, что криптовалюты – это финансовые ценные бумаги, которые необходимо регистрировать. Тем не менее, окончательная позиция Комиссии по этому вопросу неизвестна.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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