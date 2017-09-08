Стоит ли ждать провала российской индустрии вооружений?

Неужели Россия оказалась на грани краха одной из немногих крупных экспортных отраслей — оборонной индустрии? Недавний отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) рисует мрачную картину будущего для российского экспорта вооружений, сжимаемого с одной стороны Западом, а с другой, все чаще, Китаем. Авторы доклада утверждают, что по мере того как китайские вооружения догоняют российские по уровню технологического совершенства и надежности, Россия вынуждена изо всех сил бороться за сохранение своих позиций в качестве крупного экспортера вооружений.

Следует признать, что Россия цепко удерживала свою долю рынка на протяжении последних десяти лет, несмотря на определенную технологическую стагнацию и растущее совершенство китайских вооружений. Однако, в долгосрочной перспективе сохранение своего нынешнего положения может оказаться Москве просто не по силам.

Основным преимуществом Китая является гигантский размер и потенциал роста военного бюджета. Рост оборонных расходов Китая превышал общий экономический рост страны на протяжении двух последних десятилетий, и на данный момент не видно никаких признаков того, что эта тенденция может измениться. Благодаря такой политике властей, в Китае образовался гигантский спрос на вооружения, даже несмотря на то, что Пекин продолжал, хоть и нерегулярно, приобретать российскую военную технику.

Российская экономика значительно меньше по объему, и она растет со скоростью, абсолютно несопоставимой с китайской. Китай уже сейчас потребляет значительную часть российского ВВП. Это означает, что в самой России не существует сколько-нибудь значительного потенциала роста для военной промышленности на основе внутреннего спроса, а также позволяет предположить, что инвестиции в инновации и производство в Китае будут еще довольно долго оставаться значительно более масштабными, чем в России.

С точки зрения структуры, китайская военная промышленность, похоже, также движется в более перспективном направлении, чем российская. В частности, Китай, судя по всему стремится использовать эффективность своей мощной гражданской экономики для совершенствования производственной базы военной промышленности, особенно в области технологий двойного назначения. Российской экономике не удалось достичь аналогичного успеха в развитии сильного частного технологического сектора. Кроме того, Китай продемонстрировал значительно более высокий потенциал заимствования и интеграции иностранных технологий (в том числе и российских), как с помощью легальных, так и нелегальных средств, чем когда-либо удавалось развить российскому или даже советскому военно-промышленному комплексу.

Преимущества России заключаются в ее многолетнем опыте крупного экспортера вооружений, что привело к мощной государственной и бюрократической поддержке продаж оружия, а также к весьма тесным благоприятным отношениям с многими покупателями. Но подобный потенциал, вероятно, со временем способен сформировать и Китай. Более того, в то время как Россия уже давно извлекает для себя преимущества из брезгливости Запада в отношении продажи оружия отдельным государствам и режимам, Китай не выказывает никакой подобной брезгливости.

Россия, вероятно, видит последние оставшиеся крупные возможности в продаже оружия напрямую своим государствам-клиентам, а также тем странам, которым Китай не будет продавать вооружения из стратегических соображений. Однако, оба этих рынка довольно ограничены. Первый включает в себя большинство бывших советских республик и Сирию, в то время как во второй входят только Индия, Вьетнам, и, возможно, Северная Корея. Вероятно, именно поэтому Индия и Вьетнам в течение последнего десятилетия предприняли исключительные меры, чтобы продемонстрировать открытость для импорта американского оружия, что также создает значительную угрозу для сохранения доли России на международном рынке вооружений.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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