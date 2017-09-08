Настоящая сенсация БРИКС

Ежегодный саммит БРИКС в городе Сямынь, где Си Цзиньпин когда-то был вице-мэром, проходил на фоне раскалённой геополитической обстановки.

Необходимо помнить, что ядро БРИКС – это российско-китайское стратегическое партнёрство. Сотрудничество России и Китая сказывается на событиях на Корейском полуострове, так как оба государства граничат с КНДР.

Пекин определённо против войны, и в Пентагоне об этом прекрасно знают.

Шестое испытание ядерного оружия (хоть и запланированное заранее) Пхеньян провёл лишь спустя три дня после того, как два американских стратегических бомбардировщика B-1B совместно с четырьмя F-35B и несколькими японскими F-15 провели свои «тесты».

Каждый, кто знаком с ситуацией на Корейском полуострове, знал, что КНДР подготовит ответ на частично завуалированную операцию «по смене руководства».

Поэтому следует вернуться к единственному озвученному предложению: к российско-китайскому требованию «двойного замораживания». Дипломатия в действии: замораживание американских, японских и южнокорейских военных учений и одновременное замораживание ядерных испытаний в КНДР.

Вместо этого Белый дом обращается к «ядерной мощи» как к инструменту для завершения конфликта.

Золотодобыча в Амазонии по сходной цене

Нью-Дели и Пекин после двух напряжённых месяцев, наконец, решили прекратить столкновения своих пограничных войск на плато Доклам. Это решение напрямую связано с саммитом БРИКС, где Индия и Китай могли потерять лицо.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже осуществлял подобный гамбит в преддверии прошлогоднего саммита БРИКС на Гоа. Тогда он настаивал, что Пакистан следует объявить террористическим государством. Россия и Китая выступили против этого.

Моди также бойкотировал саммит инициативы «Одного пояса, одного пути» (ОПОП) в Ханчжоу в прошлом мае, в основном, из-за экономического коридора Китай – Пакистан.

Индия и Япония мечтают противостоять ОПОП, создав схожий проект Азиатско-африканского коридора роста. Верить в то, что Азиатско-африканский коридор превзойдёт инициативу ОПОП с её богатством, масштабом и финансированием – значит выдавать желаемое за действительное.

Всё же, в Сямыне Моди рассказал и об улучшениях: «Мы намерены искоренить бедность, сохранить здоровье людей, обеспечить продовольственную безопасность, равенство полов, энергоснабжение, образование». Без колоссальных усилий возвышенным индийским мечтам не суждено сбыться.

Бразилия, в свою очередь, погружена в огромные социополитические проблемы, возникающие из-за коррумпированного узурпатора Темера. Бразильский президент Мишел Темер посетил Сямынь, чтобы навязать 57 «своих» приватизированных предприятий китайским инвесторам вместе с золотодобычей в Амазонии. Если прибавить к этому скромные расходы на социальные нужды и антирабочее законодательство, то получится образ современной Бразилии, которой управляет Уолл-стрит. Главная задача – быстро получить прибыль.

Над Новым банком развития БРИКС (НБР) – аналог Всемирного банка – потешаются политические круги Вашингтона. В Сямыне выяснилось, что НБР лишь начинает финансировать проекты БРИКС. Сравнивать НБР с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB) – ошибка. Эти банки будут инвестировать средства в различные типы проектов, AIIB большее внимание станет уделять ОПОП. Цели банков дополнят друг друга.

«БРИКС-плюс» или провал

На мировой арене БРИКС выступает главным препятствием для однополярного мира. В Сямыне Цзиньпин политкорректно упомянул об этом: «Пять наших стран должны принять активное участие в управлении миром».

И мгновенно в Сямыне прозвучали предложения начать «диалог» с Мексикой, Египтом, Таиландом, Гвинеей и Таджикистаном. Эти страны входят в «БРИКС-плюс» – пекинскую концепцию по расширению партнёрства, которую в прошлом марте озвучил министр иностранных дел КНР Ван И.

Отголоски «БРИКС-плюс» можно найти и в возможном запуске до конца 2017 года Всестороннего регионального экономического партнёрства (RCEP) – вслед за распадом Транстихоокеанского партнёрства.

Организацию RCEP «возглавляет» не Китай. В неё входит Япония, а также Индия и Австралия наравне с 10 членам Ассоциации государств Восточной Азии (ASEAN). Животрепещущий вопрос в том, что предпримет Нью-Дели, чтобы призвать RCEP бойкотировать «Один пояс, один путь».

Профессор Патрик Бонд из Йоханнесбурга утверждает, что «центробежные экономические силы» развалят БРИКС из-за перепроизводства, крупных долгов и деглобализации. Он называет процесс «провалом объединяющего капитализма Цзиньпина».

Но этого может и не случиться. Нельзя недооценивать мощь китайского объединяющего капитализма, особенно когда ОПОП достигнет пика.

Триада: нефть, юань, золото

Настоящей сенсацией БРИКС оказались слова Путина. С геополитической и геоэкономической точки зрения Путин выступает за формирование справедливого мироустройства и против протекционизма и новых барьеров в мировой торговле. Посыл предельно ясен.

Необходимо было напомнить об изменении обстановки в Сирии, где Пекин молчаливо, но уверенно поддерживал Москву: «Благодаря действиям России и других заинтересованных государств в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии».

О происходящем на Корейском полуострове Россия и Китай придерживаются единого мнения: ситуация «балансирует на грани масштабного конфликта».

Заявления российского президента решительны, как и предложенный Китаем и Россией возможный выход: «Расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий».

Концепция Путина и Цзиньпина о многополярном мироустройстве прослеживается в охватывающей множество вопросов Сямыньской декларации, которая предполагает мир в Афганистане и процесс урегулирования в стране, «московский формат консультаций» и «Сердце Азии – Стамбульский процесс».

Это найденное в Азии (а не на Западе) решение афганской проблемы, которое продвигает возглавляемая Россией и Китаем Шанхайская организация сотрудничества, куда вскоре вступит Афганистан.

И Путин приводит решающий довод: «Россия разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран. Вместе с партнёрами мы готовы и далее продвигать реформы в области международного финансового регулирования, сообща содействовать преодолению чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют».

Страны БРИКС обсуждают это годами – как обойти американский доллар и нефтедоллар.

Пекин готов вступить в игру. Вскоре Китай будет организовывать фьючерсные нефтяные контракты в юанях, конвертируемые в золото.

Это значит, что Россия (и ещё один ключевой участник евразийской интеграции Иран) сможет избежать санкций, торгуя энергией, используя собственную валюту или юань. Китай остаётся в двойном выигрыше. Юань можно будет обменять на золото на биржах Шанхая и Гонконга.

Триада из нефти, юаня и золота, по сути – тройной выигрыш. Ничего, если энергетические компании предпочтут получать оплату золотом, а не юанем. Главное, что от доллара избавились.

Россия и Китай с помощью ЦБ РФ и Народного банка Китая на протяжении довольно долгого времени ищут способ наладить обмен рублей и юаней.

Когда инициатива выйдет за пределы «БРИКС-плюс» и распространится в странах «третьего мира», реакция Вашингтона будет бурной.

Согласно стратегической доктрине Вашингтона, Россия и Китай ни при каких условиях не должны господствовать в Евразии. Однако геоэкономические возможности БРИКС волнуют не только Евразию, но и все страны «третьего мира».

Партию войны в Вашингтоне, нацеленную на вооружение Индии для борьбы с Китаем (и Россией), может ожидать разочарование. Сейчас страны БРИКС сталкиваются с экономической неразберихой, и не ограниченные Сямыньской декларацией далеко идущие планы как раз к стати.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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