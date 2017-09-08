Кофеманы за «Кофекап».

Кофе – полезный напиток, который тонизирует, выводит токсины из организма и сокращает уровень стресса. Помимо перечисленных плюсов регулярное употребление кофе снижает риск заболевание раком печени, крови и поджелудочной железы, а также сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Этот напиток является прекрасным стимулятором для повышения иммунитета и улучшает психическое здоровье. Все вышеперечисленные достоинства будут актуальны только в случае употребления оптимальной дозы. Для взрослого человека норма – это 3-4 не больших чашки кофе средней интенсивности, одна из них, желательно, с молоком или со сливками. Не следует употреблять растворимый кофе, так как это сублимированный порошок со вкусом кофе. После сильной термической обработки зерен для такого кофе, практически не остается перечисленных выше полезных свойств.

При современном темпе жизни не всегда есть время сделать полноценный перерыв и сходить в ближайшую кофейню за качественным и свежемолотым кофе. Альтернативным вариантом является капсульный кофе, который можно сделать самостоятельно с помощью машинки Nespresso. Такой аппарат можно установить и дома, и в офисе, при этом не нужно приобретать особые навыки для умения сделать кофе в Nespresso. Нужно только загрузить капсулу в выбранным вкусом и нажать кнопку «пуск». Буквально 1 минута и чашечка ароматного кофе с пенкой готова.

По мнению многих ценителей кофе, «Кофекап» – это оптимальный выбор по параметру «цена-качество». Капсулы «Кофекап» итальянского производства, изготовленные из особого материала — медицинского пластика. Данный способ упаковки позволяет сохранить все полезные свойства кофе и аромат, а также защитит от окисления и посторонних запахов, благодаря высокой степени герметичности. Сама капсула имеет толщину всего 25 микрон и это означает, что ножи машинки никогда не затупятся. Внутри капсулы первосортная арабика с оптимальным содержанием кофеина. В каталоге «Кофекап» можно найти кофе на любой вкус, а также учесть степень интенсивности от 1 до 10 единиц. Если говорить о цене, то «Кофекап» предлагает цену, которая почти в два раза ниже конкурентов. Кофекап, по отзывам покупателей, всегда держит высокую планку качества и стремится довести до совершенства уровень сервиса. Поэтому зачастую доставка осуществляется день-в-день или на следующий день после заказа. Консультанты «Кофекап» всегда помогут определиться с выбором, если Вы новичок в этом деле.

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