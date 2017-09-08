В капиталистической России пышно цветет социалистический сад

Прямо за вызывающе роскошным торговым центром «Вегас» на внешней кольцевой автомагистрали Москвы находится огромный остров советского социализма, ЗАО «Совхоз имени Ленина». Этот бывший совхоз с его обширными полями, на которых выращиваются ягоды, фрукты и овощи, буквально среди огромных жилых кварталов и напряженного движения Подмосковья, сохранил свои коллективные начала и даже процветает, в то время как все вокруг изменилось до неузнаваемости.

Некоторые высмеивают это предприятие, а также упорную верность членов коллектива советским идеалам и символам, называя его «музеем». Однако, директор фермы Павел Грудинин говорит, что на самом деле все намного сложнее. Выживание «Совхоза имени Ленина» — невероятная постсоветская притча о том, как новые свободы, предоставленные капитализмом, могут быть использованы для сохранения образа жизни, от которого люди, по их словам, никогда не хотели отказываться.

«Оказывается, выживает не всегда самый сильный, часто это бывает тот, кто сможет лучше и быстрее приспособиться к меняющимся условиям, – говорит Грудинин. – Мы сумели. Сегодня наши земляничные поля, единственные, что находятся практически в пределах видимости от Кремля».

Он утверждает, что «Совхоз имени Ленина» — это не столько пережиток прошлого, сколько маяк будущего. «Мы здесь хорошо живем. Возможно, именно так жили бы все, если бы не распад Советского Союза и вся эта безумная приватизация», – сказал он.

Совхоз имени Ленина, хозяйство площадью 1300 гектар – единственная сохранившаяся ферма в радиусе 50 километров от Москвы, хотя всего 25 лет назад в непосредственной близости существовало еще одиннадцать подобных хозяйств.

В девяностых годах в России были приняты законы, направленные на ликвидацию и роспуск 27 тысяч совхозов и колхозов страны и их преобразование в акционерные общества, а 15 лет назад появился дополнительный правовой акт, разрешающий продажу сельскохозяйственных земель в коммерческих целях. С тех пор большинство колхозов и совхозов были разбиты на участки, проданы крупным агропредприятиям, или, если они были расположены вблизи Москвы и других крупных городов, оказались выкуплены у акционеров и затем перепроданы для целей весьма прибыльного городского строительства.

Сегодня российское сельское хозяйство постепенно восстанавливается после десятилетий оцепенения коммунистической эпохи и постсоветского хаоса, главным образом благодаря систематической государственной поддержке частного сельского хозяйства на протяжении последнего десятилетия. Темпы и масштабы восстановления отрасли весьма впечатляющие. Например, СССР когда-то был крупнейшим в мире импортером пшеницы. А сегодняшняя Россия стала крупнейшим экспортером, обогнав таких традиционных лидеров как Канада, Австралия и Соединенные Штаты. Война санкций и контр-санкций в сочетании с девальвацией рубля в последние годы еще больше стимулировала развитие отечественного сельского хозяйства.

Однако, сохраняются серьезные проблемы и системные изъяны, связанные, главным образом с беспорядочной деколлективизацией бывших советских колхозов на протяжении последних 25 лет.

Совхоз имени Ленина, кажется, достиг невозможного, благодаря удаче, решимости членов коллектива держаться вместе и дальновидному управлению. По словам Грудинина, хозяйство пережило четыре «наезда» рейдеров, или внешних инвесторов, пытавшихся скупить остаточное количество акций, чтобы добиться принудительной ликвидации фермы, после чего ее можно было перепрофилировать для городской застройки.

После первой такой атаки, они, по его словам, заняли круговую оборону, сосредоточив все акции в руках 40 основных членов. Грудинин говорит, что акции не приносят дивидендов, а это означает, что между акционерами и остальными 300 членами хозяйства не возникает конфликта интересов. Однако, в соответствии с действующим российским законодательством такая структура делает ферму «закрытым акционерным обществом», что является с юридической точки зрения огромным скачком от совхоза, которым являлось хозяйство еще не так давно.

«Различные формы собственности могут сосуществовать и быть эффективными. Если это окажется нерентабельным, предприятие обанкротится, – говорит эксперт государственного Российского института экономики сельского хозяйства Наби Аварский. – Совхоз имени Ленина – успешная и хорошо управляемая кооперативная ферма». Он также рассказал, что в мире существуют и другие примеры работающих кооперативов, такие как, например, киббуцы в Израиле.

«Руководству фермы во главе с ее руководителем Грудининым удалось устоять против попыток захвата и соблазна быстрых и легких денег и убедить коллектив в том, что оставаясь вместе, они смогут достичь гораздо большего успеха в долгосрочной перспективе. С тех пор одни не раз продемонстрировали это. Я должен сказать, что все мы удивлены успехом этого хозяйства. Ничего удивительного, что коммунистическая партия всегда приводит его в пример», – добавил Аварский.

Близость фермы к гигантскому московскому рынку оказалась ее колоссальным преимуществом: свежие продукты продаются по высоким ценам в городских супермаркетах. Совхоз также сумел избежать долговой ловушки, которая уничтожила так много фермерских хозяйств в России, выделяя ценные земельные участки и продавая их за огромные деньги. Около 20 лет назад они продали один такой участок рядом с московской кольцевой дорогой российскому «торговому королю» Арасу Агаларову, который построил торговый центр «Вегас», и использовали полученные доходы для покупки современного сельскохозяйственного оборудования. В прошлом году они продали еще один участок шведскому мебельному гиганту IKEA, и построили школу для 600 местных детей. Ферма также построила новое жилье для своих работников, детский парк аттракционов, который привлекает посетителей со всей Москвы, и создала много других преимуществ для членов хозяйства.

Работники фермы, большинство из которых, как и сам Грудинин, являются членами совхоза с советских времен, говорят, что им нравится, как все в результате получилось. Средняя заработная плата по ферме – 78 тысяч рублей (1350 долларов США) в месяц, что втрое выше средней зарплаты по России, а жилье, медицинское обслуживание и образование для детей им гарантированы.

«Я чувствую себя здесь в безопасности, я знаю, что у меня есть место для жизни, хорошая зарплата и стабильная работа, – говорит Владимир Долгачев, агроном, который курирует экспериментальные сады хозяйства, где они выращивают новые сорта яблок, груш и вишен для российского рынка. – Больше того, это именно то дело, которому я учился много лет назад. Так много профессиональных агрономов вынуждены были бросить свою работу и стать продавцами, ремонтировать компьютеры или делать что-то в этом роде, а я делаю то, что хочу».

Ферма также выиграла от растущей волны ностальгии по советским временам, которая меняет восприятие прошлого в глазах современных россиян. Политики, особенно представители все еще влиятельной коммунистической партии, регулярно приезжают и устраивают фотосъемки на фоне вполне по-советски выглядящей окружающей местности.

«Будущее за такими народными предприятиями, как это, – говорит Грудинин. – Весь мир движется в этом направлении. Имущественное неравенство между бедными и богатыми приводит к социальным взрывам. У России есть собственные уроки истории, говорящие об этом, и все больше людей сегодня осознают, что нам нужно искать другой путь».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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