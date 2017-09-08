Струнный транспорт Анатолия Юницкого

Каждый день крупные города задыхаются от пробок, и люди вынуждены стоять, теряя время. На текущий момент, например, в Москве строящиеся объездные дороги не всегда дают результат, а зачастую, наоборот, осложняют дорожную ситуацию. Ещё один важный фактор – это загрязнение воздуха. Что мы оставим будущим поколениям? Города с запутанными развязками и грязным воздухом.

Министерство транспорта продвигает проекты, связанные с закупкой новых автобусов или строительством новых веток РЖД, вместо того, чтобы обращать внимание на инновационные проекты, которые могут изменить в корне всю транспортную систему.

Таким проектом является струнный транспорт, который разработал Анатолий Юницкий. Вкратце, Струнный транспорт Юницкого – это поднятая на опорах конструкция с рельсами, внутри которых натянуты струны, придающие им необыкновенную прочность, несмотря на лёгкость и ажурность. По этим рельсо-струнам движутся транспортные модули, изготовленные из сверхлегких и прочных материалов, что обеспечивает высокую скорость передвижения, в перспективе до 500 км/ч, и при этом полную безопасность для пассажиров и грузов, за которые отвечают автоматизированное управление, машинное зрение, противосходная система и расположение путевой структуры на втором уровне − или эстакаде.

В 1977 году Анатолий начал впервые развивать данную идею. После сбора всех материалов и проведения множества исследований в 1995 г. была выпущена монография: «Струнные транспортные системы: на Земле и в космосе», в которой учёный изложил теорию, состояние разработки, перспективы и основные результаты исследований высокоскоростного наземного транспорта, движущегося по струнной путевой структуре, а также общепланетарного транспортного средства (ОТС), представляющего собой кольцевую струнную систему, которая опоясывает Землю в плоскости, параллельной экватору и предназначено для неракетного освоения космоса. ОТС позволит человечеству вынести отравляющую биосферу промышленность в ближний космос, оставив чистую планету для жизни человека и животных. А экологическая составляющая технологии SkyWay (это международное название было дано четвёртому поколению струнного транспорта) позволит восстановить закатанные в асфальт и железнодорожные насыпи почвы, равные по территории – согласно Анатолию Юницкому – пяти таким странам, как Великобритания!

В 2001 году был построен опытный участок в Московской области. Интересно, что вначале в качестве транспортного модуля был использован автомобиль марки ЗИЛ-131, ставший первым поколением струнного транспорта. В силу ограниченности средств на исследовательские работы он использовался главным образом для того, чтобы убедиться в повышенной прочности конструкции, что и было доказано проведёнными испытаниями. В 2009 году Струнный транспорт Юницкого проверялся на износостойкость и устойчивость к колебаниям температур. Эти испытания также прошли успешно. В том же году проект был представлен Дмитрию Медведеву, и он был оценен по достоинству, но, к сожалению, не получил должного финансирования со стороны государства. Анатолий Юницкий и команда продолжили поиски инвесторов и в других странах, и одними из первых проект поддержали Австралийские инвесторы.

На сегодняшний день Струнный транспорт Юницкого развивает белорусская компания ЗАО «Струнные технологии». Любой желающий поддержать идею может приобрести доли в интеллектуальной собственности проекта через соответствующие фонды. Стоимость инвестиционного пакета невелика, поэтому даже обычному человеку, способному понять перспективность данного проекта, возможно вложиться и в дальнейшем получать неплохую прибыль.

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